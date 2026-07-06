Саноатда хавфсизлик инқилоби: Роботлар яқинлашаётганини энди овоз орқали ҳис қилиш мумкин

·0·Техно
Саноатда хавфсизлик инқилоби: Роботлар яқинлашаётганини энди овоз орқали ҳис қилиш мумкин

Замонавий ишлаб чиқариш корхоналарида инсон ва автоматлаштирилган тизимларнинг ёнма-ён ишлаши одатий ҳолга айланди. Бироқ, оғир роботларнинг ҳаракати кўпинча ишчилар учун кутилмаган хавф туғдиради. АҚШнинг Жоржия технология институти олимлари ушбу муаммони ҳал қилиш учун Спҳерепҳонес деб номланган инновацион аудио-тизимни ишлаб чиқдилар. Бу технология роботларнинг ҳаракатини фазовий товуш манзарасига айлантириб, худди қўрқинчли фильмлардаги каби хавфни олдиндан сезиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқотчиларнинг фикрича, инсон эшитиш қобилияти кўриш аъзоларига қараганда сигналларни тезроқ ва узлуксиз қайта ишлайди. Кинематографияда, хусусан, хоррор жанридаги фильмларда мусиқа орқали хавфнинг яқинлашаётгани томошабинга визуал тасвирдан олдин етказилади. Спҳерепҳонес айнан шу табиий инстинктдан фойдаланади: робот яқинлашганда махсус паст интенсивликдаги оҳанг янграйди ва у объектнинг йўналиши ҳамда тезлигига қараб ўзгариб боради.

Анъанавий сигналлардан фазовий товушга ўтиш

Саноат корхоналарида қўлланиладиган стандарт сигнализация тизимлари кўпинча самарасиз бўлиб қолмоқда. Улар фақат хавф мавжудлигини билдиради, аммо унинг қайси томондан ёки қанчалик тез яқинлашаётгани ҳақида маълумот бермайди. Бундан ташқари, шовқинли муҳитда ишчилар вақт ўтиши билан бундай сигналларга кўникиб қолади ва уларни эътиборсиз қолдира бошлайди. Спҳерепҳонес эса ҳар бир қулоқ атрофида тўртта динамик (олд, орқа, юқори ва паст) жойлашган очиқ турдаги қулоқчинлар ёрдамида уч ўлчамли товуш саҳнасини яратади.

ixbt.com маълумотига кўра, тизимнинг ўзига хослиги шундаки, у оддий наушниклар қила олмайдиган вазифани — товуш манбасини, масалан, пастдан келаётганини ҳам аниқ кўрсатиб бера олади. Бу операторга асосий ишидан чалғимаган ҳолда, атрофидаги вазиятни интуитив равишда назорат қилиш имконини беради. Синовлар давомида иштирокчилар йиғиш ва саралаш ишларини бажариш билан бирга, фақат товушга таяниб роботлар ҳаракатини муваффақиятли кузатиб боришган.

Кенг кўламли истиқболлар

Виртуал реаллик ёрдамида ўтказилган қўшимча тажрибалар кутилмаган натижаларни кўрсатди. Иштирокчилар орқа томондан келаётган товуш манбасига визуал стимулсиз ҳам инстинктив равишда реакция билдиришган. Бу инсон мияси бундай фазовий сигналларни реал таҳдид сифатида қабул қилишини исботлайди. Технологиянинг қўлланиш доираси фақат заводлар билан чекланиб қолмайди.

Олимлар Спҳерепҳонес тизимидан келажакда қуйидаги соҳаларда фойдаланишни режалаштирмоқдалар:

  • Видеоўйинларда тўлиқ иммерсив муҳит яратиш;
  • Кўриш қобилияти чекланган шахслар учун навигация тизимларини такомиллаштириш;
  • Посттравматик стресс бузилиши (ПТСБ) билан оғриган беморларни даволашда терапевтик ёндашувлар;
  • Логистика марказларида автоматик юк ташувчилар билан хавфсиз алоқани таъминлаш.

Хулоса қилиб айтганда, ушбу ихтиро инсоннинг эволюцион механизмларига таянади. Янги турдаги мураккаб сигналларни ўрганиш ўрнига, тизим табиатда мавжуд бўлган — товушнинг воқеа-ҳодисадан олдин келиши тамойилидан фойдаланади. Бу эса юқори технологияли ишлаб чиқариш муҳитида хавфсизликни бутунлай янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

ТехнологияРобототехникаХавфсизликСпҳерепҳонесИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа келажак энергияси сари: Термоядровий электр станциялари учун янги лойиҳаЕвропа келажак энергияси сари: Термоядровий электр станциялари учун янги лойиҳаБугун, 08:21Росатом ўндан ортиқ кичик AES лойиҳаларини ишлаб чиқмоқда: Ўзбекистон биринчи навбатдаРосатом ўндан ортиқ кичик AES лойиҳаларини ишлаб чиқмоқда: Ўзбекистон биринчи навбатдаБугун, 07:22Tesla ФСД тизими синовдан ўта олмади: Автопилот ҳали ҳам инсон ўрнини боса олмайдиTesla ФСД тизими синовдан ўта олмади: Автопилот ҳали ҳам инсон ўрнини боса олмайдиБугун, 06:51Дронлар ва автопилотлар учун “оғриқ ҳисси”: Олимлар хавфсизликнинг янги усулини топдиДронлар ва автопилотлар учун “оғриқ ҳисси”: Олимлар хавфсизликнинг янги усулини топдиБугун, 06:27Хокинг нурланиши сири: Олимлар қора туйнуклар буғланишининг янги механизмини кашф этдиХокинг нурланиши сири: Олимлар қора туйнуклар буғланишининг янги механизмини кашф этдиБугун, 05:20Мия сири: Умумий анестезия пайтида ҳам гипокамп нутқни таҳлил қилиши аниқландиМия сири: Умумий анестезия пайтида ҳам гипокамп нутқни таҳлил қилиши аниқландиБугун, 04:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди