Азтека драмаси: Жуд Беллингем Мексиканинг тарихий юришини тўхтатди
Жаҳон чемпионатининг энг ҳаяжонли учрашувларидан бирида Англия терма жамоаси Мексика устидан 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, мезбонларнинг турнирдаги тарихий иштирокига нуқта қўйди. "Эстадио Азтека"да кечган баҳс нафақат голлар шоуси, балки ҳақиқий ирода жанги сифатида турнир солномасидан жой олди. Гарчи Жулиан Қуинёнес ва Раул Жименез Мексика сафида ёрқин ўйин кўрсатган бўлса-да, Жуд Беллингемнинг маҳорати ўйин тақдирини ҳал қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг дастлабки дақиқаларидан бошлаб ҳар икки жамоа очиқ футбол намойиш этди. Мексикаликлар ўз мухлислари қаршисида катта босим билан ҳужумга ўтишди. Бироқ, Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем атиги икки дақиқа ичида ўйин оқимини бутунлай ўзгартириб юборди. У ўзининг турнирдаги учинчи ва тўртинчи голларини кетма-кет киритиб, Мексика мудофаасини шок ҳолатига тушириб қўйди. ГОАЛ нашри хабарига кўра, айнан шу қисқа вақт ичидаги сусткашлик "Эл Три" учун қимматга тушди.
Дарвозабонлар жанги ва Жименезнинг ҳаракатиАнглия дарвозабони Жордан Пиккфорд биринчи бўлимда ҳақиқий қаҳрамонлик кўрсатди. У Премер-лигада ўзидан олтита гол ўтказиб юборган Раул Жименезнинг иккита хавфли зарбасини қайтаришга муваффақ бўлди. Бу сейвлар туфайли инглизлар танаффусга 2:1 ҳисобидаги устунлик билан йўл олишди. Шунга қарамай, тажрибали ҳужумчи Жименез ўйин охирида пеналтидан унумли фойдаланиб, ҳисобни қисқартиришга ва ўйинга интриқа қайтаришга эришди.
Мексика терма жамоаси учун ушбу мағлубият аламли бўлса-да, жамоа ўз тарихидаги энг яхши натижаларни қайд этди. Ушбу Жаҳон чемпионати доирасида Мексика бир қатор миллий рекордларни янгилади: битта турнирда тўртта ғалаба, 12 очко жамғариш, 10 та гол уриш ва тўртта ўйинда дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолиш. Шунингдек, Роберто Алварадо учта голли узатма билан Мексика футболи тарихида бир турнирдаги энг яхши ассистентга айланди.
Тактик хатолар ва ўйин якуниЎйиннинг сўнгги қисмида Англия бир киши кам бўлиб қолганига қарамай, Мексика учинчи гол ўтказиб юборилган вазиятда ҳушёрликни бой берди. Ҳимояда Антонй Гордоннинг тезкор ҳаракатлари Мексика қанот ҳимоячиларига катта қийинчилик туғдирди. Айниқса, очиқ зоналарда инглиз футболчиларининг индивидуал маҳорати устунлик қилди. Мексиканинг прессинг тизими рақиб ярим майдонида яхши ишлаган бўлса-да, қарши ҳужумларни тўхтатишда муаммолар кўзга ташланди.
Якуний натижа Англияни кейинги босқичга олиб чиқди, аммо Мексика терма жамоаси ўз ўйини билан бутун дунё эътирофига сазовор бўлди. "Азтека"даги ушбу учрашув футбол мухлислари хотирасида узоқ вақт сақланиб қолиши шубҳасиз. Энди Англия чемпионлик сари йўлини давом эттиради, Мексика эса янгиланган таркиб ва ёрқин натижалар билан келажакка умид билан боқмоқда.
…