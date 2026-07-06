Азтека драмаси: Жуд Беллингем Мексиканинг тарихий юришини тўхтатди

·0·Спорт
Азтека драмаси: Жуд Беллингем Мексиканинг тарихий юришини тўхтатди

Жаҳон чемпионатининг энг ҳаяжонли учрашувларидан бирида Англия терма жамоаси Мексика устидан 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, мезбонларнинг турнирдаги тарихий иштирокига нуқта қўйди. "Эстадио Азтека"да кечган баҳс нафақат голлар шоуси, балки ҳақиқий ирода жанги сифатида турнир солномасидан жой олди. Гарчи Жулиан Қуинёнес ва Раул Жименез Мексика сафида ёрқин ўйин кўрсатган бўлса-да, Жуд Беллингемнинг маҳорати ўйин тақдирини ҳал қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг дастлабки дақиқаларидан бошлаб ҳар икки жамоа очиқ футбол намойиш этди. Мексикаликлар ўз мухлислари қаршисида катта босим билан ҳужумга ўтишди. Бироқ, Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем атиги икки дақиқа ичида ўйин оқимини бутунлай ўзгартириб юборди. У ўзининг турнирдаги учинчи ва тўртинчи голларини кетма-кет киритиб, Мексика мудофаасини шок ҳолатига тушириб қўйди. ГОАЛ нашри хабарига кўра, айнан шу қисқа вақт ичидаги сусткашлик "Эл Три" учун қимматга тушди.

Дарвозабонлар жанги ва Жименезнинг ҳаракати

Англия дарвозабони Жордан Пиккфорд биринчи бўлимда ҳақиқий қаҳрамонлик кўрсатди. У Премер-лигада ўзидан олтита гол ўтказиб юборган Раул Жименезнинг иккита хавфли зарбасини қайтаришга муваффақ бўлди. Бу сейвлар туфайли инглизлар танаффусга 2:1 ҳисобидаги устунлик билан йўл олишди. Шунга қарамай, тажрибали ҳужумчи Жименез ўйин охирида пеналтидан унумли фойдаланиб, ҳисобни қисқартиришга ва ўйинга интриқа қайтаришга эришди.

Мексика терма жамоаси учун ушбу мағлубият аламли бўлса-да, жамоа ўз тарихидаги энг яхши натижаларни қайд этди. Ушбу Жаҳон чемпионати доирасида Мексика бир қатор миллий рекордларни янгилади: битта турнирда тўртта ғалаба, 12 очко жамғариш, 10 та гол уриш ва тўртта ўйинда дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолиш. Шунингдек, Роберто Алварадо учта голли узатма билан Мексика футболи тарихида бир турнирдаги энг яхши ассистентга айланди.

Тактик хатолар ва ўйин якуни

Ўйиннинг сўнгги қисмида Англия бир киши кам бўлиб қолганига қарамай, Мексика учинчи гол ўтказиб юборилган вазиятда ҳушёрликни бой берди. Ҳимояда Антонй Гордоннинг тезкор ҳаракатлари Мексика қанот ҳимоячиларига катта қийинчилик туғдирди. Айниқса, очиқ зоналарда инглиз футболчиларининг индивидуал маҳорати устунлик қилди. Мексиканинг прессинг тизими рақиб ярим майдонида яхши ишлаган бўлса-да, қарши ҳужумларни тўхтатишда муаммолар кўзга ташланди.

Якуний натижа Англияни кейинги босқичга олиб чиқди, аммо Мексика терма жамоаси ўз ўйини билан бутун дунё эътирофига сазовор бўлди. "Азтека"даги ушбу учрашув футбол мухлислари хотирасида узоқ вақт сақланиб қолиши шубҳасиз. Энди Англия чемпионлик сари йўлини давом эттиради, Мексика эса янгиланган таркиб ва ёрқин натижалар билан келажакка умид билан боқмоқда.

ФутболЖаҳон ЧемпионатиАнглияРеал МадридЖуде Беллингэм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионати: Англия Мексикани мағлуб этиб чорак финалга йўл олдиЖаҳон чемпионати: Англия Мексикани мағлуб этиб чорак финалга йўл олдиБугун, 08:16ЖЧ-2026: Мексика ва Англия ўйинини биз билан кузатингЖЧ-2026: Мексика ва Англия ўйинини биз билан кузатингБугун, 04:31Мексика ва Англия ўйини учун асосий таркиблар эълон қилиндиМексика ва Англия ўйини учун асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 04:27Неймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунладиНеймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунладиБугун, 04:23Бразилия ЖЧ-2026 билан хайрлашди: Эрлинг Холанд Селекаони уйига кузатиб қўйдиБразилия ЖЧ-2026 билан хайрлашди: Эрлинг Холанд Селекаони уйига кузатиб қўйдиБугун, 03:15Норвегия Бразилияни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олдиНорвегия Бразилияни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олдиБугун, 03:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди