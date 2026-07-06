WhatsApp фойдаланувчи номларини банд қилишни бошлади: Энди рақамни яшириш мумкин

·25·Техно
WhatsApp фойдаланувчи номларини банд қилишни бошлади: Энди рақамни яшириш мумкин

Meta компаниясига тегишли WhatsApp мессенджери ўзининг 3 миллиарддан ортиқ фойдаланувчиси учун узоқ кутилган янгилик — шахсий фойдаланувчи номларини (усернаме) банд қилиш функциясини жорий этишни бошлади. Ушбу тизимнинг жорий этилиши платформа хавфсизлиги ва шахсий маълумотлар дахлсизлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги функциянинг асосий афзаллиги шундаки, эндиликда фойдаланувчилар ўз контактларини бошқалар билан улашаётганда телефон рақамларини ошкор қилишлари шарт бўлмайди. Бу, айниқса, шахсий маълумотлари махфийлигини биринчи ўринга қўювчи шахслар ва мижозлар билан мулоқот қилувчи тадбиркорлар учун жуда қулай имкониятдир. Энди мулоқотни бошлаш учун шунчаки ноёб фойдаланувчи номини бериш кифоя қилади.

Усернаме қандай банд қилинади ва ўзгартирилади?

Ҳозирда WhatsApp ушбу функцияни босқичма-босқич жорий этмоқда. Фойдаланувчилар ўзларига ёққан номни ҳозирдан банд қилиб қўйишлари мумкин, бироқ функция жорий йилнинг охиригача тўлиқ ишга тушиши режалаштирилган. Агар сизда Facebook ёки Instagram аккаунти бўлса, ўша тармоқлардаги мавжуд фойдаланувчи номингизни WhatsApp учун ҳам банд қилишингиз мумкин.

Фойдаланувчи номини ўрнатиш учун созламалар менюсига кириб, тегишли бўлимни танлаш лозим. Агар танланган ном кейинчалик маъқул келмаса, уни таҳрирлаш тугмаси орқали ўзгартириш ёки бутунлай ўчириб ташлаш имконияти ҳам мавжуд. Шуни таъкидлаш керакки, WhatsApp машҳур шахслар ва йирик ташкилотларнинг номларини бошқалар томонидан ўзлаштирилишидан ҳимоя қилиш мақсадида уларни автоматик равишда банд қилиб қўяди.

Қўшимча хавфсизлик ва махфийлик чоралари

WhatsApp нафақат усернаме тизимини, балки қўшимча ҳимоя қатламини ҳам таклиф этмоқда. Фойдаланувчилар ўзларига ёзиши мумкин бўлган шахслар доирасини чеклашлари мумкин бўлади. Хусусан, фойдаланувчи номи орқали боғланмоқчи бўлган нотаниш шахслардан махсус тўрт хонали ПИН-кодни киритиш талаб қилиниши мумкин.

Ушбу ПИН-код тизими сизнинг рухсатингизсиз бегона шахслар сизга хабар ёзишининг олдини олади. Фойдаланувчилар исталган вақтда ушбу кодни ўзгартиришлари ёки янгисини яратишлари мумкин бўлади. Бу функция спам хабарлар ва кераксиз мулоқотлардан ҳимояланишда муҳим рол ўйнайди.

Янги тизим яқин ҳафталар ичида барча фойдаланувчилар учун очиқ бўлади. Ҳозирги вақтда номларни банд қилиш жараёни асосан бир хил номларнинг такрорланишини олдини олиш ва фойдаланувчиларга ўз брендларини сақлаб қолиш имконини бериш учун хизмат қилмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ҳам иловани янгилаб бориш орқали ушбу имкониятдан биринчилар қаторида фойдаланишлари мумкин.

WhatsAppMetaМессенгерТехнологияМахфийлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Windows 11 тизимидаги хатолик сабабли битта файл 500 GB гача катталашиб кетмоқдаWindows 11 тизимидаги хатолик сабабли битта файл 500 GB гача катталашиб кетмоқдаБугун, 19:59Канада махфий хизмати халқаро кибержиноятчилар ва экстремистларга ҳужум қилдиКанада махфий хизмати халқаро кибержиноятчилар ва экстремистларга ҳужум қилдиБугун, 19:52Samsung смартфонлар бўлинмаси ўз тарихида илк бор зарар кўриши кутилмоқдаSamsung смартфонлар бўлинмаси ўз тарихида илк бор зарар кўриши кутилмоқдаБугун, 19:29Энагалар ва уй хизматчиларининг молиявий обрўси энди махсус тизим орқали текшириладиЭнагалар ва уй хизматчиларининг молиявий обрўси энди махсус тизим орқали текшириладиБугун, 18:58Статион Ф Европанинг сунъий интеллект марказига айланмоқда: Ф/аи дастурининг янги босқичиСтатион Ф Европанинг сунъий интеллект марказига айланмоқда: Ф/аи дастурининг янги босқичиБугун, 18:29Redmi Ноте 17 туркуми илк бор намойиш этилди: 9000 мА·соатли аккумулятор ва янги дизайнRedmi Ноте 17 туркуми илк бор намойиш этилди: 9000 мА·соатли аккумулятор ва янги дизайнБугун, 18:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги