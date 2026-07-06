WhatsApp фойдаланувчи номларини банд қилишни бошлади: Энди рақамни яшириш мумкин
Meta компаниясига тегишли WhatsApp мессенджери ўзининг 3 миллиарддан ортиқ фойдаланувчиси учун узоқ кутилган янгилик — шахсий фойдаланувчи номларини (усернаме) банд қилиш функциясини жорий этишни бошлади. Ушбу тизимнинг жорий этилиши платформа хавфсизлиги ва шахсий маълумотлар дахлсизлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги функциянинг асосий афзаллиги шундаки, эндиликда фойдаланувчилар ўз контактларини бошқалар билан улашаётганда телефон рақамларини ошкор қилишлари шарт бўлмайди. Бу, айниқса, шахсий маълумотлари махфийлигини биринчи ўринга қўювчи шахслар ва мижозлар билан мулоқот қилувчи тадбиркорлар учун жуда қулай имкониятдир. Энди мулоқотни бошлаш учун шунчаки ноёб фойдаланувчи номини бериш кифоя қилади.
Усернаме қандай банд қилинади ва ўзгартирилади?Ҳозирда WhatsApp ушбу функцияни босқичма-босқич жорий этмоқда. Фойдаланувчилар ўзларига ёққан номни ҳозирдан банд қилиб қўйишлари мумкин, бироқ функция жорий йилнинг охиригача тўлиқ ишга тушиши режалаштирилган. Агар сизда Facebook ёки Instagram аккаунти бўлса, ўша тармоқлардаги мавжуд фойдаланувчи номингизни WhatsApp учун ҳам банд қилишингиз мумкин.
Фойдаланувчи номини ўрнатиш учун созламалар менюсига кириб, тегишли бўлимни танлаш лозим. Агар танланган ном кейинчалик маъқул келмаса, уни таҳрирлаш тугмаси орқали ўзгартириш ёки бутунлай ўчириб ташлаш имконияти ҳам мавжуд. Шуни таъкидлаш керакки, WhatsApp машҳур шахслар ва йирик ташкилотларнинг номларини бошқалар томонидан ўзлаштирилишидан ҳимоя қилиш мақсадида уларни автоматик равишда банд қилиб қўяди.
Қўшимча хавфсизлик ва махфийлик чоралариWhatsApp нафақат усернаме тизимини, балки қўшимча ҳимоя қатламини ҳам таклиф этмоқда. Фойдаланувчилар ўзларига ёзиши мумкин бўлган шахслар доирасини чеклашлари мумкин бўлади. Хусусан, фойдаланувчи номи орқали боғланмоқчи бўлган нотаниш шахслардан махсус тўрт хонали ПИН-кодни киритиш талаб қилиниши мумкин.
Ушбу ПИН-код тизими сизнинг рухсатингизсиз бегона шахслар сизга хабар ёзишининг олдини олади. Фойдаланувчилар исталган вақтда ушбу кодни ўзгартиришлари ёки янгисини яратишлари мумкин бўлади. Бу функция спам хабарлар ва кераксиз мулоқотлардан ҳимояланишда муҳим рол ўйнайди.
Янги тизим яқин ҳафталар ичида барча фойдаланувчилар учун очиқ бўлади. Ҳозирги вақтда номларни банд қилиш жараёни асосан бир хил номларнинг такрорланишини олдини олиш ва фойдаланувчиларга ўз брендларини сақлаб қолиш имконини бериш учун хизмат қилмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ҳам иловани янгилаб бориш орқали ушбу имкониятдан биринчилар қаторида фойдаланишлари мумкин.
…