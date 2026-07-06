Windows 11 тизимидаги хатолик сабабли битта файл 500 GB гача катталашиб кетмоқда

·0·Техно
Windows 11 тизимидаги хатолик сабабли битта файл 500 GB гача катталашиб кетмоқда

Microsoft корпорацияси Windows 11 операцион тизимида жиддий хатолик мавжудлигини расман тан олди. Ушбу носозлик туфайли оддий тизим файли назоратсиз равишда ўсиб, қаттиқ дискдаги юзлаб гигабайт бўш жойни эгаллаб олиши мумкин. Бу ҳолат фойдаланувчилар учун кутилмаган муаммоларни келтириб чиқармоқда, чунки тизим хотираси тўлиб қолиши компьютернинг умумий ишлаш тезлигига салбий таъсир кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Муаммо бевосита KapabilityAksessManager.db-вал деб номланувчи файл билан боғлиқ. Ушбу файл Капабилитй Аксесс Манагер компонентининг бир қисми бўлиб, у иловаларнинг микрофон, камера, геолокация ва экранни ёзиб олиш каби функцияларга кириш ҳуқуқларини бошқариш учун жавобгардир. Оддий ҳолатда ушбу журнал файли бир неча мегабайтдан ошмаслиги керак, бироқ тизимдаги носозлик уни улкан ҳажмга келтириб чиқармоқда.

Windows Латест нашрининг фойдаланувчилар шикоятларига таяниб хабар беришича, айрим ҳолатларда ушбу файлнинг ҳажми 70, 110, 200 ва ҳатто 500 GB дан ошиб кетган. Энг ёмони, Windows 11 фойдаланувчини хотира тўлиб бораётгани ҳақида огоҳлантирмайди. Ўрнатилган диагностика воситалари эса шунчаки жой "Тизим ва захираланган файллар" бўлими томонидан банд қилинганини кўрсатади, лекин айнан қайси файл айбдор эканини очиқламайди.

Муаммонинг ечими ва янгиланишлар

Microsoft мутахассислари ушбу хатоликни бартараф этиш устида иш олиб боришди. Маълум қилинишича, муаммонинг ечими июн ойида чиқарилган КБ5095093 рақамли ихтиёрий янгиланиш таркибига киритилган. Ушбу пакет тизим барқарорлигини таъминлаш ва хотира билан боғлиқ аномалияларни тўхтатишга қаратилган.

Кўпчилик фойдаланувчилар учун ушбу тузатиш автоматик тарзда ўрнатилади. Компания режасига кўра, июль ойининг ўрталарида чиқадиган анъанавий "Патч Туесдай" янгиланишлар пакети билан бирга ушбу хатолик бутунлай бартараф этилиши кутилмоқда. Унгача фойдаланувчиларга тизим янгиланишларини текшириб туриш тавсия этилади.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу маълумот долзарб ҳисобланади, чунки мамлакатимизда Windows 11 операцион тизими кенг оммалашган. Агар компьютерингизда К: диски тушунарсиз тарзда тўлиб қолаётган бўлса, бу айнан юқоридаги хатолик билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бундай вазиятда тизимни охирги версиягача янгилаш энг мақбул ечимдир.

Технологик гигантнинг таъкидлашича, бундай хатоликлар замонавий мураккаб операцион тизимларда учраб туриши табиий, бироқ уларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этиш хавфсизлик ва қулайлик нуқтаи назаридан муҳимдир. Фойдаланувчиларга учинчи томон дастурлари ёрдамида тизим файлларини ўчириш тавсия этилмайди, чунки бу Windows ишига зарар етказиши мумкин.

MicrosoftWindows 11ТехнологияЯнгиланишХатолик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канада махфий хизмати халқаро кибержиноятчилар ва экстремистларга ҳужум қилдиКанада махфий хизмати халқаро кибержиноятчилар ва экстремистларга ҳужум қилдиБугун, 19:52Samsung смартфонлар бўлинмаси ўз тарихида илк бор зарар кўриши кутилмоқдаSamsung смартфонлар бўлинмаси ўз тарихида илк бор зарар кўриши кутилмоқдаБугун, 19:29WhatsApp фойдаланувчи номларини банд қилишни бошлади: Энди рақамни яшириш мумкинWhatsApp фойдаланувчи номларини банд қилишни бошлади: Энди рақамни яшириш мумкинБугун, 19:24Энагалар ва уй хизматчиларининг молиявий обрўси энди махсус тизим орқали текшириладиЭнагалар ва уй хизматчиларининг молиявий обрўси энди махсус тизим орқали текшириладиБугун, 18:58Статион Ф Европанинг сунъий интеллект марказига айланмоқда: Ф/аи дастурининг янги босқичиСтатион Ф Европанинг сунъий интеллект марказига айланмоқда: Ф/аи дастурининг янги босқичиБугун, 18:29Redmi Ноте 17 туркуми илк бор намойиш этилди: 9000 мА·соатли аккумулятор ва янги дизайнRedmi Ноте 17 туркуми илк бор намойиш этилди: 9000 мА·соатли аккумулятор ва янги дизайнБугун, 18:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги