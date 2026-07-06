Windows 11 тизимидаги хатолик сабабли битта файл 500 GB гача катталашиб кетмоқда
Microsoft корпорацияси Windows 11 операцион тизимида жиддий хатолик мавжудлигини расман тан олди. Ушбу носозлик туфайли оддий тизим файли назоратсиз равишда ўсиб, қаттиқ дискдаги юзлаб гигабайт бўш жойни эгаллаб олиши мумкин. Бу ҳолат фойдаланувчилар учун кутилмаган муаммоларни келтириб чиқармоқда, чунки тизим хотираси тўлиб қолиши компьютернинг умумий ишлаш тезлигига салбий таъсир кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Муаммо бевосита KapabilityAksessManager.db-вал деб номланувчи файл билан боғлиқ. Ушбу файл Капабилитй Аксесс Манагер компонентининг бир қисми бўлиб, у иловаларнинг микрофон, камера, геолокация ва экранни ёзиб олиш каби функцияларга кириш ҳуқуқларини бошқариш учун жавобгардир. Оддий ҳолатда ушбу журнал файли бир неча мегабайтдан ошмаслиги керак, бироқ тизимдаги носозлик уни улкан ҳажмга келтириб чиқармоқда.
Windows Латест нашрининг фойдаланувчилар шикоятларига таяниб хабар беришича, айрим ҳолатларда ушбу файлнинг ҳажми 70, 110, 200 ва ҳатто 500 GB дан ошиб кетган. Энг ёмони, Windows 11 фойдаланувчини хотира тўлиб бораётгани ҳақида огоҳлантирмайди. Ўрнатилган диагностика воситалари эса шунчаки жой "Тизим ва захираланган файллар" бўлими томонидан банд қилинганини кўрсатади, лекин айнан қайси файл айбдор эканини очиқламайди.
Муаммонинг ечими ва янгиланишларMicrosoft мутахассислари ушбу хатоликни бартараф этиш устида иш олиб боришди. Маълум қилинишича, муаммонинг ечими июн ойида чиқарилган КБ5095093 рақамли ихтиёрий янгиланиш таркибига киритилган. Ушбу пакет тизим барқарорлигини таъминлаш ва хотира билан боғлиқ аномалияларни тўхтатишга қаратилган.
Кўпчилик фойдаланувчилар учун ушбу тузатиш автоматик тарзда ўрнатилади. Компания режасига кўра, июль ойининг ўрталарида чиқадиган анъанавий "Патч Туесдай" янгиланишлар пакети билан бирга ушбу хатолик бутунлай бартараф этилиши кутилмоқда. Унгача фойдаланувчиларга тизим янгиланишларини текшириб туриш тавсия этилади.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу маълумот долзарб ҳисобланади, чунки мамлакатимизда Windows 11 операцион тизими кенг оммалашган. Агар компьютерингизда К: диски тушунарсиз тарзда тўлиб қолаётган бўлса, бу айнан юқоридаги хатолик билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бундай вазиятда тизимни охирги версиягача янгилаш энг мақбул ечимдир.
Технологик гигантнинг таъкидлашича, бундай хатоликлар замонавий мураккаб операцион тизимларда учраб туриши табиий, бироқ уларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этиш хавфсизлик ва қулайлик нуқтаи назаридан муҳимдир. Фойдаланувчиларга учинчи томон дастурлари ёрдамида тизим файлларини ўчириш тавсия этилмайди, чунки бу Windows ишига зарар етказиши мумкин.
…