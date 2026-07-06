Роналдудан шов-шувли ваъда: «Ғалаба бўлса, “Rolls-Royce” совға қиламан»
Португалия терма жамоаси сардори Криштиану Роналду муҳим учрашув олдидан жамоадошларини янада руҳлантирувчи кутилмаган ваъда берди. Унинг айтишича, агар Португалия бугунги ўйинда Испанияни мағлуб этиб, финалга йўлланмани қўлга киритса, жамоадаги ҳар бир футболчига шахсан ўзи «Rolls-Royce» автомобилини совға қилади.
Бу хабар қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилиниб, футбол мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотди. Роналдунинг бу каби саховатли ваъдаси жамоани қўшимча руҳлантириш ҳамда ҳал қилувчи ўйин олдидан мотивацияни янада оширишга қаратилгани таъкидланмоқда.
Португалия ва Испания ўртасидаги ўйин футбол ихлосмандлари томонидан катта қизиқиш билан кутилмоқда. Энди барча эътибор майдондаги натижага қаратилган — агар Португалия ғалаба қозониб, финалга чиқса, Роналду ўз ваъдасини бажарадими, деган савол ҳам кун тартибидаги асосий мавзулардан бирига айланди.
…