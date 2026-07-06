1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?

·0·Ўзбекистон
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?

2025 йил 1 июлдан бошлаб қатор шахсий ҳужжатларни электрон шаклда тақдим этиш имконияти жорий қилингани ҳақидаги хабарлар кўплаб ҳайдовчиларда бир саволни туғдирди: ЙПХ ходими тўхтатганда ҳужжатларни MyGov иловаси орқали кўрсатишнинг ўзи кифоями?

Ушбу масала юзасидан Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати (ЙҲХХ) расмий изоҳ бериб, амалдаги тартибни тушунтирди.

Маълум қилинишича, “Ўзкомназорат” инспекцияси тайёрлаган “Рақамли саводхонлик” видеоларида 1 июлдан бошлаб паспорт, ID-карта, ҳайдовчилик гувоҳномаси ва бошқа қатор ҳужжатларнинг электрон кўриниши расман тан олиниши, уларни MyGov мобил иловаси орқали тақдим этиш мумкинлиги қайд этилган.

Бу тартиб Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 27 декабрда қабул қилинган қарори асосида жорий этилган бўлиб, рақамли ҳужжатлар банклар, нотариал идоралар, аэропортлар, темир йўл вокзаллари ҳамда давлат органларида қоғоз ҳужжатлар ўрнида қабул қилинади.

Бироқ ЙҲХХнинг таъкидлашича, мазкур енгиллик йўл-патруль хизмати ходимлари томонидан йўлда ўтказиладиган текширувларга тўлиқ татбиқ этилмайди.

Расмий изоҳга кўра, транспорт воситасини бошқариш вақтида ҳайдовчи шахсини тасдиқловчи биометрик паспорт ёки ID-картанинг асл нусхасини ўзи билан олиб юриши ва талаб қилинганда тақдим этиши шарт.

Шу билан бирга, амалдаги қонунчиликка мувофиқ, агар ҳайдовчида паспорт ёки ID-карта мавжуд бўлса, ҳайдовчилик гувоҳномаси, транспорт воситасини рўйхатдан ўтказиш гувоҳномаси, ишончнома, суғурта полиси ҳамда ойналарни қорайтиришга оид рухсатнома каби ҳужжатларни қоғоз кўринишида олиб юриш талаб этилмайди.

ЙҲХХ маълумотига кўра, рақамли ҳужжатлардан тўлиқ фойдаланиш тартиби, асосан, маъмурий амалиёт марказлари ва рўйхатдан ўтказиш ҳамда имтиҳон олиш бўлимларида амал қилади.

Шу боис, ҳайдовчиларга тушунмовчиликларнинг олдини олиш учун сафарга чиқишдан аввал шахсни тасдиқловчи ҳужжатнинг асл нусхасини ўзлари билан олиб юриш тавсия этилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон паспорти жаҳон рейтингида қайси поғонадан жой олди?Ўзбекистон паспорти жаҳон рейтингида қайси поғонадан жой олди?Бугун, 17:19Ўзбекистонда иссиқлик +42 даражагача кўтариладиЎзбекистонда иссиқлик +42 даражагача кўтариладиБугун, 12:33Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнат ёшида?Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнат ёшида?Бугун, 12:23Ўзбекистонда иш изловчилар кескин кўпайди: меҳнат бозори қизимоқдаЎзбекистонда иш изловчилар кескин кўпайди: меҳнат бозори қизимоқдаКеча, 21:37Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилдиЎзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилдиКеча, 21:33Рецептли дорилар нархи пасайди: қайси препаратлар арзонлашди?Рецептли дорилар нархи пасайди: қайси препаратлар арзонлашди?Кеча, 21:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди