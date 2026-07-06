Microsoft навбатдаги қисқартиришларни эълон қилди: 5 мингга яқин ходим ишидан айрилди
Технология олами гиганти Microsoft корпорацияси ўзининг глобал ишчи кучини оптималлаштириш доирасида қарийб 4 800 нафар ходимни ишдан бўшатишини маълум қилди. Бу компания умумий штатининг тахминан 2,1 фоизини ташкил этади. Мазкур қарор технология соҳасида сунъий интеллект (AI) жадал ривожланаётган ва анъанавий иш ўринларига хавф солаётган бир пайтда қабул қилингани жамоатчиликда турли хавотирларни уйғотмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания томонидан тарқатилган ички эслатмага кўра, қисқартиришлар асосан Xbox ўйин бўлинмаси ва тижорат савдоси (коммерсиал салес) йўналишларига қаттиқ зарба беради. Microsoft раҳбарияти ушбу қадамни бозор конъюнктураси ва мижозлар эҳтиёжининг кескин ўзгариши билан изоҳлади. Компаниянинг кадрлар бўйича бош директори Амй Коулман ходимларга йўллаган мурожаатида дунё ўзгараётгани сабабли бизнес ҳам ўзгаришга мажбур эканини таъкидлаган.
Сунъий интеллект ва иш ўринлари трансформациясиКўпчиликни қизиқтирган асосий масала — ушбу қисқартиришларнинг сунъий интеллект билан боғлиқлигидир. Амй Коулман ўз баёнотида бевосита ходимларнинг ўрнини AI эгалламаётганини айтса-да, технология иш услубини тубдан ўзгартираётганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, кундалик вазифаларнинг бир қисми эндиликда автоматлаштирилиши мумкин, бу эса ходимлардан янги кўникмаларни ўзлаштиришни ва доимий мослашувни талаб этади.
Экспертларнинг фикрича, Microsoft'нинг ушбу ҳаракати унинг янги стратегик йўналиши — Фронтиер Компани бўлинмасининг ташкил этилиши билан ҳамоҳангдир. Мазкур янги тузилма корпоратив мижозлар учун AI ечимларини жорий этишга ихтисослашган бўлиб, унга 2,5 миллиард доллар миқдорида инвестиция йўналтирилган. Бу эса технология соҳасида кузатилаётган умумий тенденцияни тасдиқлайди: компаниялар штатларни қисқартириш орқали тежалган маблағларни сунъий интеллект инфратузилмасига сарфламоқда.
Xbox ва муҳандислик бўлимларидаги ўзгаришларXbox бўлинмасидаги қисқартиришлар ўйин саноатидаги мураккаб вазиятни яна бир бор кўрсатиб берди. Компания узоқ муддатли муваффақиятга эришиш учун бизнесни қайта таркиблаётганини билдирди. Нафақат савдо, балки муҳандислик жамоалари ҳам мижозлар эҳтиёжига мослашиш ва келажакдаги инновациялар учун ўз тузилмаси ҳамда устуворликларини қайта кўриб чиқади.
Microsoft каби йирик корпорацияларнинг бундай қарорлари Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам муҳим сигнал ҳисобланади. Глобал технологик трансформация маҳаллий IT-мутахассислардан ҳам фақатгина дастурлаш эмас, балки сунъий интеллект асбобларидан самарали фойдаланиш кўникмаларини талаб қила бошлайди. Соҳадаги қисқартиришлар технология оламида рақобат янада кучайишидан далолат беради.
Умуман олганда, Microsoft'нинг сўнгги қадамлари компаниянинг анъанавий дастурий таъминот ишлаб чиқарувчисидан тўлиқ сунъий интеллектга асосланган экотизимга айланиш йўлидаги қатъий ҳаракатидир. Гарчи бу минглаб инсонларнинг ишсиз қолишига олиб келган бўлса-да, корпорация раҳбарияти ўзгаришларга мослашмаган компаниялар бозордан чиқиб кетишини очиқ-ойдин билдирмоқда.
…