Microsoft навбатдаги қисқартиришларни эълон қилди: 5 мингга яқин ходим ишидан айрилди

·0·Техно
Microsoft навбатдаги қисқартиришларни эълон қилди: 5 мингга яқин ходим ишидан айрилди

Технология олами гиганти Microsoft корпорацияси ўзининг глобал ишчи кучини оптималлаштириш доирасида қарийб 4 800 нафар ходимни ишдан бўшатишини маълум қилди. Бу компания умумий штатининг тахминан 2,1 фоизини ташкил этади. Мазкур қарор технология соҳасида сунъий интеллект (AI) жадал ривожланаётган ва анъанавий иш ўринларига хавф солаётган бир пайтда қабул қилингани жамоатчиликда турли хавотирларни уйғотмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания томонидан тарқатилган ички эслатмага кўра, қисқартиришлар асосан Xbox ўйин бўлинмаси ва тижорат савдоси (коммерсиал салес) йўналишларига қаттиқ зарба беради. Microsoft раҳбарияти ушбу қадамни бозор конъюнктураси ва мижозлар эҳтиёжининг кескин ўзгариши билан изоҳлади. Компаниянинг кадрлар бўйича бош директори Амй Коулман ходимларга йўллаган мурожаатида дунё ўзгараётгани сабабли бизнес ҳам ўзгаришга мажбур эканини таъкидлаган.

Сунъий интеллект ва иш ўринлари трансформацияси

Кўпчиликни қизиқтирган асосий масала — ушбу қисқартиришларнинг сунъий интеллект билан боғлиқлигидир. Амй Коулман ўз баёнотида бевосита ходимларнинг ўрнини AI эгалламаётганини айтса-да, технология иш услубини тубдан ўзгартираётганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, кундалик вазифаларнинг бир қисми эндиликда автоматлаштирилиши мумкин, бу эса ходимлардан янги кўникмаларни ўзлаштиришни ва доимий мослашувни талаб этади.

Экспертларнинг фикрича, Microsoft'нинг ушбу ҳаракати унинг янги стратегик йўналиши — Фронтиер Компани бўлинмасининг ташкил этилиши билан ҳамоҳангдир. Мазкур янги тузилма корпоратив мижозлар учун AI ечимларини жорий этишга ихтисослашган бўлиб, унга 2,5 миллиард доллар миқдорида инвестиция йўналтирилган. Бу эса технология соҳасида кузатилаётган умумий тенденцияни тасдиқлайди: компаниялар штатларни қисқартириш орқали тежалган маблағларни сунъий интеллект инфратузилмасига сарфламоқда.

Xbox ва муҳандислик бўлимларидаги ўзгаришлар

Xbox бўлинмасидаги қисқартиришлар ўйин саноатидаги мураккаб вазиятни яна бир бор кўрсатиб берди. Компания узоқ муддатли муваффақиятга эришиш учун бизнесни қайта таркиблаётганини билдирди. Нафақат савдо, балки муҳандислик жамоалари ҳам мижозлар эҳтиёжига мослашиш ва келажакдаги инновациялар учун ўз тузилмаси ҳамда устуворликларини қайта кўриб чиқади.

Microsoft каби йирик корпорацияларнинг бундай қарорлари Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам муҳим сигнал ҳисобланади. Глобал технологик трансформация маҳаллий IT-мутахассислардан ҳам фақатгина дастурлаш эмас, балки сунъий интеллект асбобларидан самарали фойдаланиш кўникмаларини талаб қила бошлайди. Соҳадаги қисқартиришлар технология оламида рақобат янада кучайишидан далолат беради.

Умуман олганда, Microsoft'нинг сўнгги қадамлари компаниянинг анъанавий дастурий таъминот ишлаб чиқарувчисидан тўлиқ сунъий интеллектга асосланган экотизимга айланиш йўлидаги қатъий ҳаракатидир. Гарчи бу минглаб инсонларнинг ишсиз қолишига олиб келган бўлса-да, корпорация раҳбарияти ўзгаришларга мослашмаган компаниялар бозордан чиқиб кетишини очиқ-ойдин билдирмоқда.

MicrosoftXboxAIИшсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Reddit сунъий интеллектга қарши курашда LLM технологиясидан фойдаланмоқдаReddit сунъий интеллектга қарши курашда LLM технологиясидан фойдаланмоқдаБугун, 20:29Windows 11 тизимидаги хатолик сабабли битта файл 500 GB гача катталашиб кетмоқдаWindows 11 тизимидаги хатолик сабабли битта файл 500 GB гача катталашиб кетмоқдаБугун, 19:59Канада махфий хизмати халқаро кибержиноятчилар ва экстремистларга ҳужум қилдиКанада махфий хизмати халқаро кибержиноятчилар ва экстремистларга ҳужум қилдиБугун, 19:52Samsung смартфонлар бўлинмаси ўз тарихида илк бор зарар кўриши кутилмоқдаSamsung смартфонлар бўлинмаси ўз тарихида илк бор зарар кўриши кутилмоқдаБугун, 19:29WhatsApp фойдаланувчи номларини банд қилишни бошлади: Энди рақамни яшириш мумкинWhatsApp фойдаланувчи номларини банд қилишни бошлади: Энди рақамни яшириш мумкинБугун, 19:24Энагалар ва уй хизматчиларининг молиявий обрўси энди махсус тизим орқали текшириладиЭнагалар ва уй хизматчиларининг молиявий обрўси энди махсус тизим орқали текшириладиБугун, 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги