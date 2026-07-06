Reddit сунъий интеллектга қарши курашда LLM технологиясидан фойдаланмоқда
Интернет оламида сунъий интеллект ёрдамида яратилган спамларнинг кўпайиши йирик платформалар учун жиддий муаммога айланди. Reddit ижтимоий тармоғи ушбу таҳдидга қарши курашиш учун айнан Ларге Лангуаге Моделс (LLM) технологиясини ишга туширганини маълум қилди. Бу ўзига хос "ўтни ўт билан ўчириш" усули бўлиб, платформа эндиликда ботлар томонидан генерация қилинган контентни аниқлашда янада ақлли алгоритмлардан фойдаланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сўнгги йилларда ChatGPT ва бошқа нейротармоқларнинг оммалашиши ёмон ниятли шахсларга мисли кўрилмаган миқдорда спам контент яратиш имконини берди. Аввалги фильтрлар оддий ва такрорланувчи матнларни осонгина тўхтата олган бўлса, замонавий LLM моделлари ёрдамида ёзилган хабарлар инсон нутқига жуда яқинлиги билан ажралиб туради. Reddit маълумотларига кўра, платформа ҳар куни 23 миллионга яқин спам кўришларни блоклайди ва 25 мингдан ортиқ янги спам-пост ҳамда изоҳларни аниқлайди.
Технологик курашнинг янги босқичиReddit ўз блогида таъкидлашича, янгиланган воситалар эски тизимлар пайқай олмаган "нозик ва мувофиқлаштирилган сохта хатти-ҳаракатлар намуналарини" тутиб олиш имконини бермоқда. Бу айниқса сунъий равишда бирор мавзуни оммалаштириш (ҳйпе) ёки реклама кампанияларини яширинча юритишга уринишларга қарши самарали эканлиги исботланди. Компания жорий йилнинг январ-март ойларида фойдаланувчиларнинг спамга дуч келиш даражасини ўтган йилнинг охирги чорагига нисбатан 20 фоизга камайтиришга эришган.
Бошқа йирик платформалар ҳам ушбу муаммога турлича ёндашмоқда. Масалан, YouTube, Meta ва Instagram фойдаланувчиларга сунъий интеллект ёрдамида яратилган контентни белгиланган шартлар асосида жойлаштиришга рухсат беради. TikTok эса фойдаланувчиларга ўз тасмаларида қанча AI-контент кўришни хоҳлашларини созлаш имкониятини тақдим этмоқда. Reddit эса асосий эътиборни фойдаланувчилар хавфсизлиги ва платформа тозалигига қаратган.
Инсон омили ва келажакдаги хавфларLLM технологиясининг жорий этилиши нафақат спам, балки нафрат тили (ҳате спееч) ва қоидаларни бузувчи бошқа турдаги контентларни ҳам тезроқ аниқлашга ёрдам беради. Бироқ, соҳа экспертлари фақатгина алгоритмларга таяниб қолиш хавфли эканлигидан огоҳлантирмоқда. Энг самарали натижага эришиш учун сунъий интеллект тизимлари албатта инсон-модераторлар назорати билан бирга ишлаши шарт.
Ўзбекистон сегментидаги ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари учун ҳам бу янгилик долзарб аҳамиятга эга. Глобал платформаларда спамга қарши курашнинг кучайиши, маҳаллий аудитория учун ҳам сифатлироқ ва ишончли маълумотлар етиб келишини таъминлайди. Reddit тажрибаси шуни кўрсатадики, технология келтириб чиқарган муаммони фақатгина янада илғор технология ёрдамида ҳал қилиш мумкин.
…