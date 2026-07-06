Reddit сунъий интеллектга қарши курашда LLM технологиясидан фойдаланмоқда

·0·Техно
Reddit сунъий интеллектга қарши курашда LLM технологиясидан фойдаланмоқда

Интернет оламида сунъий интеллект ёрдамида яратилган спамларнинг кўпайиши йирик платформалар учун жиддий муаммога айланди. Reddit ижтимоий тармоғи ушбу таҳдидга қарши курашиш учун айнан Ларге Лангуаге Моделс (LLM) технологиясини ишга туширганини маълум қилди. Бу ўзига хос "ўтни ўт билан ўчириш" усули бўлиб, платформа эндиликда ботлар томонидан генерация қилинган контентни аниқлашда янада ақлли алгоритмлардан фойдаланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сўнгги йилларда ChatGPT ва бошқа нейротармоқларнинг оммалашиши ёмон ниятли шахсларга мисли кўрилмаган миқдорда спам контент яратиш имконини берди. Аввалги фильтрлар оддий ва такрорланувчи матнларни осонгина тўхтата олган бўлса, замонавий LLM моделлари ёрдамида ёзилган хабарлар инсон нутқига жуда яқинлиги билан ажралиб туради. Reddit маълумотларига кўра, платформа ҳар куни 23 миллионга яқин спам кўришларни блоклайди ва 25 мингдан ортиқ янги спам-пост ҳамда изоҳларни аниқлайди.

Технологик курашнинг янги босқичи

Reddit ўз блогида таъкидлашича, янгиланган воситалар эски тизимлар пайқай олмаган "нозик ва мувофиқлаштирилган сохта хатти-ҳаракатлар намуналарини" тутиб олиш имконини бермоқда. Бу айниқса сунъий равишда бирор мавзуни оммалаштириш (ҳйпе) ёки реклама кампанияларини яширинча юритишга уринишларга қарши самарали эканлиги исботланди. Компания жорий йилнинг январ-март ойларида фойдаланувчиларнинг спамга дуч келиш даражасини ўтган йилнинг охирги чорагига нисбатан 20 фоизга камайтиришга эришган.

Бошқа йирик платформалар ҳам ушбу муаммога турлича ёндашмоқда. Масалан, YouTube, Meta ва Instagram фойдаланувчиларга сунъий интеллект ёрдамида яратилган контентни белгиланган шартлар асосида жойлаштиришга рухсат беради. TikTok эса фойдаланувчиларга ўз тасмаларида қанча AI-контент кўришни хоҳлашларини созлаш имкониятини тақдим этмоқда. Reddit эса асосий эътиборни фойдаланувчилар хавфсизлиги ва платформа тозалигига қаратган.

Инсон омили ва келажакдаги хавфлар

LLM технологиясининг жорий этилиши нафақат спам, балки нафрат тили (ҳате спееч) ва қоидаларни бузувчи бошқа турдаги контентларни ҳам тезроқ аниқлашга ёрдам беради. Бироқ, соҳа экспертлари фақатгина алгоритмларга таяниб қолиш хавфли эканлигидан огоҳлантирмоқда. Энг самарали натижага эришиш учун сунъий интеллект тизимлари албатта инсон-модераторлар назорати билан бирга ишлаши шарт.

Ўзбекистон сегментидаги ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари учун ҳам бу янгилик долзарб аҳамиятга эга. Глобал платформаларда спамга қарши курашнинг кучайиши, маҳаллий аудитория учун ҳам сифатлироқ ва ишончли маълумотлар етиб келишини таъминлайди. Reddit тажрибаси шуни кўрсатадики, технология келтириб чиқарган муаммони фақатгина янада илғор технология ёрдамида ҳал қилиш мумкин.

RedditСунъий IntelлектLLMСпамТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft навбатдаги қисқартиришларни эълон қилди: 5 мингга яқин ходим ишидан айрилдиMicrosoft навбатдаги қисқартиришларни эълон қилди: 5 мингга яқин ходим ишидан айрилдиБугун, 20:21Windows 11 тизимидаги хатолик сабабли битта файл 500 GB гача катталашиб кетмоқдаWindows 11 тизимидаги хатолик сабабли битта файл 500 GB гача катталашиб кетмоқдаБугун, 19:59Канада махфий хизмати халқаро кибержиноятчилар ва экстремистларга ҳужум қилдиКанада махфий хизмати халқаро кибержиноятчилар ва экстремистларга ҳужум қилдиБугун, 19:52Samsung смартфонлар бўлинмаси ўз тарихида илк бор зарар кўриши кутилмоқдаSamsung смартфонлар бўлинмаси ўз тарихида илк бор зарар кўриши кутилмоқдаБугун, 19:29WhatsApp фойдаланувчи номларини банд қилишни бошлади: Энди рақамни яшириш мумкинWhatsApp фойдаланувчи номларини банд қилишни бошлади: Энди рақамни яшириш мумкинБугун, 19:24Энагалар ва уй хизматчиларининг молиявий обрўси энди махсус тизим орқали текшириладиЭнагалар ва уй хизматчиларининг молиявий обрўси энди махсус тизим орқали текшириладиБугун, 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги