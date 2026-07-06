Рогер Милла рекордини янгилаш навбати: Криштиану Роналду ва Лионель Месси қачон футболдан кетади?

·18·Спорт
Рогер Милла рекордини янгилаш навбати: Криштиану Роналду ва Лионель Месси қачон футболдан кетади?

Футбол оламининг икки буюк афсонаси Криштиану Роналду ва Лионель Месси ёш ўтишига қарамай, юқори даражадаги ўйинларини давом эттириб, барчани ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Камерун футболи афсонаси Рогер Милла ушбу юлдузларнинг узоқ умр кўраётган фаолияти ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, 50 ёшгача ўйнаш имконсиздек туюлса-да, бу икки футболчи ўзининг Жаҳон чемпионатидаги тарихий рекордини янгилашга қодир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумот учун, Рогер Милла 1994-йилги Жаҳон чемпионатида Россия дарвозасига гол урганида 42 ёшу 39 кунлик эди. Ҳозирга қадар у мундиаллар тарихидаги энг ёши катта гол муаллифи бўлиб турибди. 41 ёшли Криштиану Роналду ва 39 ёшли Лионель Месси 2026-йилги ҳамда эҳтимолий 2030-йилги турнирларда иштирок этса, Милланинг бу натижасини тарих саҳифаларидан ўчириб ташлаши мумкин.

Тажриба ва техника устунлиги

Милла А Бола нашрига берган интервюсида замонавий юлдузларнинг жисмоний ҳолати ҳақидаги танқидларга ҳам тўхталиб ўтди. Кўпчилик уларнинг аввалгидек кўп югурмаётганини айтса-да, камерунлик собиқ ҳужумчи буни камчилик деб ҳисобламайди. Унинг фикрича, камроқ югуриб, кўпроқ гол уриш — бу ҳақиқий маҳорат белгисидир.

"Мен уларнинг қилаётган ишларига қойил қоламан. Месси ва Роналдога шляпамни ечиб эҳтиром кўрсатаман! Одамлар уларни югурмай қўйганини айтишади, лекин югурмасдан гол уришда давом этаётган ўйинчи янада кўпроқ мақтовга лойиқ. Энг асосийси, улар ҳамон ўйин тақдирини ҳал қила олишмоқда. Бу ҳамма футболчининг ҳам қўлидан келавермайди", — дейди Рогер Милла.

Милла тажрибали футболчиларнинг майдондаги устунлиги уларнинг тактик заковатида эканини тушунтирди. Ёш ўтган сари тезлик йўқолиши мумкин, бироқ тўп билан ишлаш техникаси ва позиция танлаш қобилияти фақат чархланиб боради. Унинг сўзларига кўра, ёши катта ўйинчи рақибидан устун келиш учун қаерда туришни ва тўпни қандай қабул қилишни ёшларга қараганда яхшироқ билади.

Келажак режалари ва янги марралар

Ҳозирда Лионель Месси Жаҳон чемпионатларида 7 та гол уришга муваффақ бўлган ва унинг АҚШ, Канада ҳамда Мексика мезбонлик қиладиган 2026-йилги мундиалда қатнашиши деярли аниқ. Криштиану Роналду эса ўзининг жисмоний ҳолати билан ҳамон Португалия терма жамоасининг асосий кучи бўлиб қолмоқда. Агар улар 2030-йилги чемпионатда ҳам майдонга тушишса, футбол тарихидаги мутлақ рекордларни ўрнатишлари мумкин.

Гарчи 50 ёшгача профессионал даражада тўп суриш реал ҳақиқатдан йироқ бўлса-да, Милла 40 ёшдан ошган футболчиларнинг элита даражасида қолиши янги нормага айланиб бораётганини қайд этди. Бу эса мухлислар учун севимли қаҳрамонларини яна бир неча йил давомида катта майдонларда кўриш имконини беради.

Криштиану РоналдуЛионель МессиРогер МиллаЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдудан шов-шувли ваъда: «Ғалаба бўлса, “Rolls-Royce” совға қиламан»Роналдудан шов-шувли ваъда: «Ғалаба бўлса, “Rolls-Royce” совға қиламан»Бугун, 20:19Арсенал етакчилари янги мавсум стартини ўтказиб юборади: Сака ва Рисе сафдан чиқдиАрсенал етакчилари янги мавсум стартини ўтказиб юборади: Сака ва Рисе сафдан чиқдиБугун, 19:52Жуд Беллингҳэм: «Раҳбарларингизга эртага ишга бормаслигингизни айтинг»Жуд Беллингҳэм: «Раҳбарларингизга эртага ишга бормаслигингизни айтинг»Бугун, 19:24Эрлинг Холанд Реал Мадридга ўтадими: Футболчининг отаси ва инсайдерлар якуний жавобни бердиЭрлинг Холанд Реал Мадридга ўтадими: Футболчининг отаси ва инсайдерлар якуний жавобни бердиБугун, 18:55Лионель Месси оиласи бағрида: Аргентина сардори ЖЧ-2026 ҳал қилувчи баҳслари олдидан ҳордиқ чиқармоқдаЛионель Месси оиласи бағрида: Аргентина сардори ЖЧ-2026 ҳал қилувчи баҳслари олдидан ҳордиқ чиқармоқдаБугун, 18:52Ўзбекистоннинг U19 боксчилари эртага рингга чиқадиЎзбекистоннинг U19 боксчилари эртага рингга чиқадиБугун, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди