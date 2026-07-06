Рогер Милла рекордини янгилаш навбати: Криштиану Роналду ва Лионель Месси қачон футболдан кетади?
Футбол оламининг икки буюк афсонаси Криштиану Роналду ва Лионель Месси ёш ўтишига қарамай, юқори даражадаги ўйинларини давом эттириб, барчани ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Камерун футболи афсонаси Рогер Милла ушбу юлдузларнинг узоқ умр кўраётган фаолияти ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, 50 ёшгача ўйнаш имконсиздек туюлса-да, бу икки футболчи ўзининг Жаҳон чемпионатидаги тарихий рекордини янгилашга қодир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумот учун, Рогер Милла 1994-йилги Жаҳон чемпионатида Россия дарвозасига гол урганида 42 ёшу 39 кунлик эди. Ҳозирга қадар у мундиаллар тарихидаги энг ёши катта гол муаллифи бўлиб турибди. 41 ёшли Криштиану Роналду ва 39 ёшли Лионель Месси 2026-йилги ҳамда эҳтимолий 2030-йилги турнирларда иштирок этса, Милланинг бу натижасини тарих саҳифаларидан ўчириб ташлаши мумкин.
Тажриба ва техника устунлигиМилла А Бола нашрига берган интервюсида замонавий юлдузларнинг жисмоний ҳолати ҳақидаги танқидларга ҳам тўхталиб ўтди. Кўпчилик уларнинг аввалгидек кўп югурмаётганини айтса-да, камерунлик собиқ ҳужумчи буни камчилик деб ҳисобламайди. Унинг фикрича, камроқ югуриб, кўпроқ гол уриш — бу ҳақиқий маҳорат белгисидир.
"Мен уларнинг қилаётган ишларига қойил қоламан. Месси ва Роналдога шляпамни ечиб эҳтиром кўрсатаман! Одамлар уларни югурмай қўйганини айтишади, лекин югурмасдан гол уришда давом этаётган ўйинчи янада кўпроқ мақтовга лойиқ. Энг асосийси, улар ҳамон ўйин тақдирини ҳал қила олишмоқда. Бу ҳамма футболчининг ҳам қўлидан келавермайди", — дейди Рогер Милла.
Милла тажрибали футболчиларнинг майдондаги устунлиги уларнинг тактик заковатида эканини тушунтирди. Ёш ўтган сари тезлик йўқолиши мумкин, бироқ тўп билан ишлаш техникаси ва позиция танлаш қобилияти фақат чархланиб боради. Унинг сўзларига кўра, ёши катта ўйинчи рақибидан устун келиш учун қаерда туришни ва тўпни қандай қабул қилишни ёшларга қараганда яхшироқ билади.
Келажак режалари ва янги марраларҲозирда Лионель Месси Жаҳон чемпионатларида 7 та гол уришга муваффақ бўлган ва унинг АҚШ, Канада ҳамда Мексика мезбонлик қиладиган 2026-йилги мундиалда қатнашиши деярли аниқ. Криштиану Роналду эса ўзининг жисмоний ҳолати билан ҳамон Португалия терма жамоасининг асосий кучи бўлиб қолмоқда. Агар улар 2030-йилги чемпионатда ҳам майдонга тушишса, футбол тарихидаги мутлақ рекордларни ўрнатишлари мумкин.
Гарчи 50 ёшгача профессионал даражада тўп суриш реал ҳақиқатдан йироқ бўлса-да, Милла 40 ёшдан ошган футболчиларнинг элита даражасида қолиши янги нормага айланиб бораётганини қайд этди. Бу эса мухлислар учун севимли қаҳрамонларини яна бир неча йил давомида катта майдонларда кўриш имконини беради.
…