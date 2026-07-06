Канада махфий хизмати халқаро кибержиноятчилар ва экстремистларга ҳужум қилди
Канаданинг Алоқа хавфсизлиги маркази (КСE) ўтган йил давомида гиёҳванд моддалар савдогарлари, экстремистик гуруҳлар ва тўлов талаб қилувчи хакерлик тўдаларига қарши бир қатор давлат томонидан рухсат этилган киберҳужумларни амалга оширди. Бу ҳақда муассасанинг йиллик ҳисоботида маълум қилинди. Одатда ўта махфий тарзда иш юритувчи разведка идорасининг бундай очиқ баёноти халқаро экспертлар эътиборини тортди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
КСE ҳисоботига кўра, агентлик ўтган йили учта йирик "фаол кибероперация"ни ўтказган. Бу атама Канада миллий хавфсизлигига таҳдид солувчи хорижий объектларга нисбатан амалга оширилган тўғридан-тўғри киберҳужумларни англатади. Операцияларнинг асосий мақсади душман тузилмаларнинг фаолиятини тўхтатиш ва уларнинг рақамли инфратузилмасини ишдан чиқариш бўлган.
Гиёҳванд моддалар ва экстремизмга қарши курашБиринчи операция синтетик опиоид — фентанил ишлаб чиқариш учун зарур бўлган кимёвий моддалар савдоси билан шуғулланувчи халқаро брокерларга қарши қаратилган. Разведка хизмати ушбу шахслар ҳақида маълумот тўплаб, уларнинг алоқа каналларини блоклаган ва фаолият юритиш имкониятларини сезиларли даражада чеклаган. Бу Канада кўчаларига кириб келаётган хавфли моддалар оқимини камайтиришга хизмат қилган.
Иккинчи муҳим йўналиш хорижий экстремистик гуруҳга қарши кураш бўлди. Ушбу гуруҳ интернет орқали зўравонлик мафкурасини тарқатиш ва янги аъзоларни, жумладан, канадаликларни ҳам ёллаш билан шуғулланган. КСE электрон қурилмалардан олинган сигналларни таҳлил қилиш орқали гуруҳнинг заиф нуқталарини аниқлади. Натижада амалга оширилган киберҳужум экстремистларнинг обрўсига путур етказди ва уларнинг янги аъзоларни жалб қилиш қобилиятини чеклади.
Рансомваре тўдаларига зарбаУчинчи йирик операция "Рансомваре-ас-а-Сервисе" (хизмат кўринишидаги тўлов дастури) моделида ишловчи хакерлар гуруҳини нишонга олди. Бу гуруҳ ўз инфратузилмасини бошқа кибержиноятчиларга ижарага бериб, Канада соғлиқни сақлаш, транспорт ва бизнес соҳаларига ҳужумлар уюштирган. Разведка хизмати нафақат гуруҳнинг серверларини ишдан чиқарди, балки улардаги барча маълумотларни ўчириб ташлади.
Бундан ташқари, агентлик Канада учун энг хавфли ҳисобланган 10 та йирик рансомваре тўдасига нисбатан бир вақтнинг ўзида техник чекловлар ўрнатган. Бундай чоралар кибержиноятчилар учун ҳужумлар таннархини ошириш ва уларнинг даромад манбаларини йўқ қилишга қаратилган. Ҳисоботда ушбу гуруҳлар айнан қайси давлатларда жойлашгани очиқланмаган.
TechCrunch ва бошқа халқаро нашрлар таъкидлашича, разведка идораларининг ўз кибероперациялари ҳақида ҳисобот бериши камдан-кам учрайдиган ҳолатдир. Одатда қўлланиладиган усуллар ва техникалар фош бўлмаслиги учун бундай маълумотлар сир сақланади. Бироқ, сўнгги йилларда АҚШнинг Кйбер Комманд каби тузилмалари ҳам киберҳужумларни олдини олиш мақсадида "олдиндан зарба бериш" стратегиясини очиқроқ эълон қила бошлади.
Ушбу ҳисобот замонавий дунёда миллий хавфсизлик фақат чегараларни қўриқлаш эмас, балки глобал тармоқдаги таҳдидларни нейтраллашдан иборат эканини яна бир бор тасдиқлайди. Канада каби давлатлар эндиликда киберфазода фақат ҳимояланиш билан чекланиб қолмай, тажовузкорларга нисбатан фаол қарши ҳужум тактикаларини қўлламоқда.
…