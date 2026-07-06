Канада махфий хизмати халқаро кибержиноятчилар ва экстремистларга ҳужум қилди

·0·Техно
Канада махфий хизмати халқаро кибержиноятчилар ва экстремистларга ҳужум қилди

Канаданинг Алоқа хавфсизлиги маркази (КСE) ўтган йил давомида гиёҳванд моддалар савдогарлари, экстремистик гуруҳлар ва тўлов талаб қилувчи хакерлик тўдаларига қарши бир қатор давлат томонидан рухсат этилган киберҳужумларни амалга оширди. Бу ҳақда муассасанинг йиллик ҳисоботида маълум қилинди. Одатда ўта махфий тарзда иш юритувчи разведка идорасининг бундай очиқ баёноти халқаро экспертлар эътиборини тортди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

КСE ҳисоботига кўра, агентлик ўтган йили учта йирик "фаол кибероперация"ни ўтказган. Бу атама Канада миллий хавфсизлигига таҳдид солувчи хорижий объектларга нисбатан амалга оширилган тўғридан-тўғри киберҳужумларни англатади. Операцияларнинг асосий мақсади душман тузилмаларнинг фаолиятини тўхтатиш ва уларнинг рақамли инфратузилмасини ишдан чиқариш бўлган.

Гиёҳванд моддалар ва экстремизмга қарши кураш

Биринчи операция синтетик опиоид — фентанил ишлаб чиқариш учун зарур бўлган кимёвий моддалар савдоси билан шуғулланувчи халқаро брокерларга қарши қаратилган. Разведка хизмати ушбу шахслар ҳақида маълумот тўплаб, уларнинг алоқа каналларини блоклаган ва фаолият юритиш имкониятларини сезиларли даражада чеклаган. Бу Канада кўчаларига кириб келаётган хавфли моддалар оқимини камайтиришга хизмат қилган.

Иккинчи муҳим йўналиш хорижий экстремистик гуруҳга қарши кураш бўлди. Ушбу гуруҳ интернет орқали зўравонлик мафкурасини тарқатиш ва янги аъзоларни, жумладан, канадаликларни ҳам ёллаш билан шуғулланган. КСE электрон қурилмалардан олинган сигналларни таҳлил қилиш орқали гуруҳнинг заиф нуқталарини аниқлади. Натижада амалга оширилган киберҳужум экстремистларнинг обрўсига путур етказди ва уларнинг янги аъзоларни жалб қилиш қобилиятини чеклади.

Рансомваре тўдаларига зарба

Учинчи йирик операция "Рансомваре-ас-а-Сервисе" (хизмат кўринишидаги тўлов дастури) моделида ишловчи хакерлар гуруҳини нишонга олди. Бу гуруҳ ўз инфратузилмасини бошқа кибержиноятчиларга ижарага бериб, Канада соғлиқни сақлаш, транспорт ва бизнес соҳаларига ҳужумлар уюштирган. Разведка хизмати нафақат гуруҳнинг серверларини ишдан чиқарди, балки улардаги барча маълумотларни ўчириб ташлади.

Бундан ташқари, агентлик Канада учун энг хавфли ҳисобланган 10 та йирик рансомваре тўдасига нисбатан бир вақтнинг ўзида техник чекловлар ўрнатган. Бундай чоралар кибержиноятчилар учун ҳужумлар таннархини ошириш ва уларнинг даромад манбаларини йўқ қилишга қаратилган. Ҳисоботда ушбу гуруҳлар айнан қайси давлатларда жойлашгани очиқланмаган.

TechCrunch ва бошқа халқаро нашрлар таъкидлашича, разведка идораларининг ўз кибероперациялари ҳақида ҳисобот бериши камдан-кам учрайдиган ҳолатдир. Одатда қўлланиладиган усуллар ва техникалар фош бўлмаслиги учун бундай маълумотлар сир сақланади. Бироқ, сўнгги йилларда АҚШнинг Кйбер Комманд каби тузилмалари ҳам киберҳужумларни олдини олиш мақсадида "олдиндан зарба бериш" стратегиясини очиқроқ эълон қила бошлади.

Ушбу ҳисобот замонавий дунёда миллий хавфсизлик фақат чегараларни қўриқлаш эмас, балки глобал тармоқдаги таҳдидларни нейтраллашдан иборат эканини яна бир бор тасдиқлайди. Канада каби давлатлар эндиликда киберфазода фақат ҳимояланиш билан чекланиб қолмай, тажовузкорларга нисбатан фаол қарши ҳужум тактикаларини қўлламоқда.

КанадаКиберхавфсизликРазведкаХакерларКиберҳужум
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Windows 11 тизимидаги хатолик сабабли битта файл 500 GB гача катталашиб кетмоқдаWindows 11 тизимидаги хатолик сабабли битта файл 500 GB гача катталашиб кетмоқдаБугун, 19:59Samsung смартфонлар бўлинмаси ўз тарихида илк бор зарар кўриши кутилмоқдаSamsung смартфонлар бўлинмаси ўз тарихида илк бор зарар кўриши кутилмоқдаБугун, 19:29WhatsApp фойдаланувчи номларини банд қилишни бошлади: Энди рақамни яшириш мумкинWhatsApp фойдаланувчи номларини банд қилишни бошлади: Энди рақамни яшириш мумкинБугун, 19:24Энагалар ва уй хизматчиларининг молиявий обрўси энди махсус тизим орқали текшириладиЭнагалар ва уй хизматчиларининг молиявий обрўси энди махсус тизим орқали текшириладиБугун, 18:58Статион Ф Европанинг сунъий интеллект марказига айланмоқда: Ф/аи дастурининг янги босқичиСтатион Ф Европанинг сунъий интеллект марказига айланмоқда: Ф/аи дастурининг янги босқичиБугун, 18:29Redmi Ноте 17 туркуми илк бор намойиш этилди: 9000 мА·соатли аккумулятор ва янги дизайнRedmi Ноте 17 туркуми илк бор намойиш этилди: 9000 мА·соатли аккумулятор ва янги дизайнБугун, 18:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги