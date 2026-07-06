Энагалар ва уй хизматчиларининг молиявий обрўси энди махсус тизим орқали текширилади

·0·Техно
Энагалар ва уй хизматчиларининг молиявий обрўси энди махсус тизим орқали текширилади

Уй хизматчилари, энагалар ва репетиторларни танлаш жараёни энди нафақат иш тажрибасини, балки уларнинг молиявий ишончлилигини ҳам баҳолаш имконини беради. Уй ходимлари бўйича мутахассисларни қидиришга ихтисослашган “Помогател” сервиси номзодларнинг молиявий обрўсини текширишга мўлжалланган янги функцияни ишга туширди. Бу янгилик иш берувчиларга бегона шахсни ўз хонадонига қабул қилишда қўшимча хавфсизлик чораларини кўришга ёрдам беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги тизим “Скоринг Бюро” кредит бюроси томонидан ишлаб чиқилган “Карма” сервиси билан интеграция қилинган. ixbt.com маълумотларига кўра, мазкур функция орқали фойдаланувчилар номзоднинг кредит тарихи, қарздорликлари ва бошқа молиявий мажбуриятлари ҳақида маълумот олишлари мумкин. Бу, айниқса, болалар ёки кекса кишилар билан ишлаш учун ходим танлаётган оилалар учун муҳим аҳамиятга эга.

Текширув қандай амалга оширилади?

Молиявий ишончлилик ҳақидаги маълумотларни олиш жараёни шаффофликка асосланган. Иш берувчи сўров юборганидан сўнг, якуний қарор номзоднинг ўзида қолади. Яни, ходим ўз шахсий маълумотларини кўрсатишга розилик бериши шарт. Тасдиқлаш жараёни давлат хизматлари портали орқали амалга оширилади, бу эса маълумотларнинг аниқлиги ва қонунийлигини кафолатлайди.

Тизим номзоднинг молиявий ҳолатини қуйидаги мезонлар асосида таҳлил қилади:

  • Кредит интизоми ва жорий қарздорликлар мавжудлиги;
  • Суд ижро ҳужжатлари ва тўланмаган жарималар;
  • Коммунал хизматлар учун тўловлар тарихи;
  • Гаровга қўйилган мулклар ва банкротлик белгилари.
Таҳлил натижаларига кўра, тизим номзодга 1 дан 10 гача бўлган шкала бўйича индекс беради. Юқори балл номзоднинг ўз молиявий мажбуриятларига масъулият билан ёндашишини англатади. Паст кўрсаткич эса иш берувчини эҳтимолий хавфлар ҳақида огоҳлантиради, чунки оғир молиявий аҳволдаги ходимлар билан боғлиқ нохуш ҳолатлар эҳтимоли юқорироқ бўлиши мумкин.

Хавфсизлик ва вақтни тежаш

Компания вакилларининг таъкидлашича, ушбу восита номзодларни саралаш вақтини сезиларли даражада қисқартиради. Одатда, уй ходимини танлашда тавсияномалар ва суҳбатларга кўп вақт сарфланади. Эндиликда рақамли индекс орқали номзоднинг “яширин” муаммолари бор-йўқлигини бир неча дақиқада аниқлаш имкони пайдо бўлди.

Ушбу технологиянинг жорий этилиши меҳнат бозорида “шаффофлик маданияти”ни шакллантиришга хизмат қилади. Ўзбекистон бозорида ҳам уй хизматлари сектори ривожланиб бораётганини ҳисобга олсак, келажакда маҳаллий сервислар ҳам шунга ўхшаш скоринг тизимларини жорий этиши эҳтимолдан холи эмас. Бу нафақат уй хизматчилари, балки курьерлик ва бошқа хизмат кўрсатиш соҳалари учун ҳам долзарбдир.

Хулоса қилиб айтганда, рақамли технологиялар энди нафақат банк соҳасида, балки кундалик ҳаётимизнинг энг нозик жабҳаларида ҳам ишончни мустаҳкамлаш воситасига айланмоқда. Молиявий обрўни текшириш функцияси уй ходимларини ёллашда инсон омили билан боғлиқ хавфларни минималлаштиришга ёрдам беради.

ТехнологияХавфсизликМолиявий СкорингУй ХодимлариРақамлаштириш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Статион Ф Европанинг сунъий интеллект марказига айланмоқда: Ф/аи дастурининг янги босқичиСтатион Ф Европанинг сунъий интеллект марказига айланмоқда: Ф/аи дастурининг янги босқичиБугун, 18:29Redmi Ноте 17 туркуми илк бор намойиш этилди: 9000 мА·соатли аккумулятор ва янги дизайнRedmi Ноте 17 туркуми илк бор намойиш этилди: 9000 мА·соатли аккумулятор ва янги дизайнБугун, 18:25Эволуте янги и-Sky ва и-Спасе моделларини тақдим этди: Ишлаб чиқариш тафсилотлари маълумЭволуте янги и-Sky ва и-Спасе моделларини тақдим этди: Ишлаб чиқариш тафсилотлари маълумБугун, 17:51SpaceX ярим йил ичида 260 та Starlink сунъий йўлдошини орбитадан чиқардиSpaceX ярим йил ичида 260 та Starlink сунъий йўлдошини орбитадан чиқардиБугун, 17:22Кембриж олимлари электромобил аккумуляторлари умрини узайтиришнинг оддий йўлини топдиКембриж олимлари электромобил аккумуляторлари умрини узайтиришнинг оддий йўлини топдиБугун, 16:26Apple компаниясининг илк буклама iPhone смартфони: Тақдимот вақти ва нархи маълум бўлдиApple компаниясининг илк буклама iPhone смартфони: Тақдимот вақти ва нархи маълум бўлдиБугун, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги