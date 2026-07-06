Энагалар ва уй хизматчиларининг молиявий обрўси энди махсус тизим орқали текширилади
Уй хизматчилари, энагалар ва репетиторларни танлаш жараёни энди нафақат иш тажрибасини, балки уларнинг молиявий ишончлилигини ҳам баҳолаш имконини беради. Уй ходимлари бўйича мутахассисларни қидиришга ихтисослашган “Помогател” сервиси номзодларнинг молиявий обрўсини текширишга мўлжалланган янги функцияни ишга туширди. Бу янгилик иш берувчиларга бегона шахсни ўз хонадонига қабул қилишда қўшимча хавфсизлик чораларини кўришга ёрдам беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги тизим “Скоринг Бюро” кредит бюроси томонидан ишлаб чиқилган “Карма” сервиси билан интеграция қилинган. ixbt.com маълумотларига кўра, мазкур функция орқали фойдаланувчилар номзоднинг кредит тарихи, қарздорликлари ва бошқа молиявий мажбуриятлари ҳақида маълумот олишлари мумкин. Бу, айниқса, болалар ёки кекса кишилар билан ишлаш учун ходим танлаётган оилалар учун муҳим аҳамиятга эга.
Текширув қандай амалга оширилади?Молиявий ишончлилик ҳақидаги маълумотларни олиш жараёни шаффофликка асосланган. Иш берувчи сўров юборганидан сўнг, якуний қарор номзоднинг ўзида қолади. Яни, ходим ўз шахсий маълумотларини кўрсатишга розилик бериши шарт. Тасдиқлаш жараёни давлат хизматлари портали орқали амалга оширилади, бу эса маълумотларнинг аниқлиги ва қонунийлигини кафолатлайди.
Тизим номзоднинг молиявий ҳолатини қуйидаги мезонлар асосида таҳлил қилади:
- Кредит интизоми ва жорий қарздорликлар мавжудлиги;
- Суд ижро ҳужжатлари ва тўланмаган жарималар;
- Коммунал хизматлар учун тўловлар тарихи;
- Гаровга қўйилган мулклар ва банкротлик белгилари.
Хавфсизлик ва вақтни тежашКомпания вакилларининг таъкидлашича, ушбу восита номзодларни саралаш вақтини сезиларли даражада қисқартиради. Одатда, уй ходимини танлашда тавсияномалар ва суҳбатларга кўп вақт сарфланади. Эндиликда рақамли индекс орқали номзоднинг “яширин” муаммолари бор-йўқлигини бир неча дақиқада аниқлаш имкони пайдо бўлди.
Ушбу технологиянинг жорий этилиши меҳнат бозорида “шаффофлик маданияти”ни шакллантиришга хизмат қилади. Ўзбекистон бозорида ҳам уй хизматлари сектори ривожланиб бораётганини ҳисобга олсак, келажакда маҳаллий сервислар ҳам шунга ўхшаш скоринг тизимларини жорий этиши эҳтимолдан холи эмас. Бу нафақат уй хизматчилари, балки курьерлик ва бошқа хизмат кўрсатиш соҳалари учун ҳам долзарбдир.
Хулоса қилиб айтганда, рақамли технологиялар энди нафақат банк соҳасида, балки кундалик ҳаётимизнинг энг нозик жабҳаларида ҳам ишончни мустаҳкамлаш воситасига айланмоқда. Молиявий обрўни текшириш функцияси уй ходимларини ёллашда инсон омили билан боғлиқ хавфларни минималлаштиришга ёрдам беради.
…