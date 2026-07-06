Samsung смартфонлар бўлинмаси ўз тарихида илк бор зарар кўриши кутилмоқда
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung компанияси учун жорий йилнинг иккинчи чораги кутилмаган молиявий натижалар билан якунланиши мумкин. Меритз Секуритиес таҳлилчиларининг янги ҳисоботига кўра, компаниянинг смартфонлар ишлаб чиқариш учун масъул бўлган Samsung МХ бўлинмаси ўз тарихида илк бор чорак якунларини зарар билан ёпиши тахмин қилинмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таҳлилий маълумотларга кўра, якунланган иккинчи чорак сарҳисоби бўйича МХ бўлинмаси тахминан 1 триллион вон (тақрибан 740 миллион доллар) миқдорида операцион зарар кўрган. Бу кўрсаткич смартфонлар бозори шаклланганидан буён Samsung учун мисли кўрилмаган ҳолат ҳисобланади. Одатда компаниянинг мобил қурилмалар сегменти умумий даромаднинг асосий драйверларидан бири бўлиб келган.
Инқироз сабаблари ва бошқа бўлинмалардаги ҳолатixbt.com маълумотига кўра, фақатгина смартфонлар бўлинмаси эмас, балки тармоқ ускуналари ҳамда маиший техника ишлаб чиқарувчи департаментлар ҳам ушбу чоракда зарар кўриши кутилмоқда. Глобал иқтисодий вазият, бутловчи қисмлар нархининг ошиши ва истеъмол талабининг ўзгариши ушбу салбий кўрсаткичларга сабаб бўлган бўлиши мумкин.
Ўзбекистон бозорида Samsung бренди смартфонлари етакчи ўринларни эгаллаб келаётган бўлса-да, глобал миқёсда рақобатнинг кескинлашиши ва маркетинг харажатларининг ортиши компания даромадига босим ўтказмоқда. Айниқса, флагман моделлар ва ўрта сегментдаги қурилмалар ўртасидаги мувозанатни сақлаш тобора қийинлашиб бормоқда.
Яримўтказгичлар бизнеси қутқарувчи ролидаГарчи мобил бўлинма зарар кўраётган бўлса-да, Samsung корпорацияси умумий ҳисобда жуда катта фойда кўриши кутилмоқда. Бунга компаниянинг яримўтказгичлар (чиплар) ишлаб чиқариш бизнесидаги улкан муваффақияти сабаб бўлади. Таҳлилчилар ушбу йўналишдаги операцион фойдани 112 триллион вон атрофида баҳолашмоқда.
Шундай қилиб, Samsung ўзининг диверсификациялашган бизнес модели туфайли смартфонлар бозоридаги вақтинчалик муваффақиятсизликни чиплар савдоси орқали қоплашга эришади. Бу ҳолат компаниянинг технологик экотизимда қанчалик барқарор эканлигини яна бир бор исботлайди.
Ҳозирча Samsung ушбу таҳлилларга расмий муносабат билдирмади. Компаниянинг чораклик якуний ҳисоботи эълон қилингач, мобил бўлинманинг ҳақиқий ҳолати ва келгуси стратегияси ҳақида аниқроқ хулосалар чиқариш мумкин бўлади. Экспертлар йилнинг иккинчи ярмида янги букламафонлар савдоси вазиятни ўнглашига умид қилишмоқда.
…