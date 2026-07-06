Samsung смартфонлар бўлинмаси ўз тарихида илк бор зарар кўриши кутилмоқда

·22·Техно
Samsung смартфонлар бўлинмаси ўз тарихида илк бор зарар кўриши кутилмоқда

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung компанияси учун жорий йилнинг иккинчи чораги кутилмаган молиявий натижалар билан якунланиши мумкин. Меритз Секуритиес таҳлилчиларининг янги ҳисоботига кўра, компаниянинг смартфонлар ишлаб чиқариш учун масъул бўлган Samsung МХ бўлинмаси ўз тарихида илк бор чорак якунларини зарар билан ёпиши тахмин қилинмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таҳлилий маълумотларга кўра, якунланган иккинчи чорак сарҳисоби бўйича МХ бўлинмаси тахминан 1 триллион вон (тақрибан 740 миллион доллар) миқдорида операцион зарар кўрган. Бу кўрсаткич смартфонлар бозори шаклланганидан буён Samsung учун мисли кўрилмаган ҳолат ҳисобланади. Одатда компаниянинг мобил қурилмалар сегменти умумий даромаднинг асосий драйверларидан бири бўлиб келган.

Инқироз сабаблари ва бошқа бўлинмалардаги ҳолат

ixbt.com маълумотига кўра, фақатгина смартфонлар бўлинмаси эмас, балки тармоқ ускуналари ҳамда маиший техника ишлаб чиқарувчи департаментлар ҳам ушбу чоракда зарар кўриши кутилмоқда. Глобал иқтисодий вазият, бутловчи қисмлар нархининг ошиши ва истеъмол талабининг ўзгариши ушбу салбий кўрсаткичларга сабаб бўлган бўлиши мумкин.

Ўзбекистон бозорида Samsung бренди смартфонлари етакчи ўринларни эгаллаб келаётган бўлса-да, глобал миқёсда рақобатнинг кескинлашиши ва маркетинг харажатларининг ортиши компания даромадига босим ўтказмоқда. Айниқса, флагман моделлар ва ўрта сегментдаги қурилмалар ўртасидаги мувозанатни сақлаш тобора қийинлашиб бормоқда.

Яримўтказгичлар бизнеси қутқарувчи ролида

Гарчи мобил бўлинма зарар кўраётган бўлса-да, Samsung корпорацияси умумий ҳисобда жуда катта фойда кўриши кутилмоқда. Бунга компаниянинг яримўтказгичлар (чиплар) ишлаб чиқариш бизнесидаги улкан муваффақияти сабаб бўлади. Таҳлилчилар ушбу йўналишдаги операцион фойдани 112 триллион вон атрофида баҳолашмоқда.

Шундай қилиб, Samsung ўзининг диверсификациялашган бизнес модели туфайли смартфонлар бозоридаги вақтинчалик муваффақиятсизликни чиплар савдоси орқали қоплашга эришади. Бу ҳолат компаниянинг технологик экотизимда қанчалик барқарор эканлигини яна бир бор исботлайди.

Ҳозирча Samsung ушбу таҳлилларга расмий муносабат билдирмади. Компаниянинг чораклик якуний ҳисоботи эълон қилингач, мобил бўлинманинг ҳақиқий ҳолати ва келгуси стратегияси ҳақида аниқроқ хулосалар чиқариш мумкин бўлади. Экспертлар йилнинг иккинчи ярмида янги букламафонлар савдоси вазиятни ўнглашига умид қилишмоқда.

SamsungСмартфонИқтисодиётТехнологияМеритз Секуритиес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Windows 11 тизимидаги хатолик сабабли битта файл 500 GB гача катталашиб кетмоқдаWindows 11 тизимидаги хатолик сабабли битта файл 500 GB гача катталашиб кетмоқдаБугун, 19:59Канада махфий хизмати халқаро кибержиноятчилар ва экстремистларга ҳужум қилдиКанада махфий хизмати халқаро кибержиноятчилар ва экстремистларга ҳужум қилдиБугун, 19:52WhatsApp фойдаланувчи номларини банд қилишни бошлади: Энди рақамни яшириш мумкинWhatsApp фойдаланувчи номларини банд қилишни бошлади: Энди рақамни яшириш мумкинБугун, 19:24Энагалар ва уй хизматчиларининг молиявий обрўси энди махсус тизим орқали текшириладиЭнагалар ва уй хизматчиларининг молиявий обрўси энди махсус тизим орқали текшириладиБугун, 18:58Статион Ф Европанинг сунъий интеллект марказига айланмоқда: Ф/аи дастурининг янги босқичиСтатион Ф Европанинг сунъий интеллект марказига айланмоқда: Ф/аи дастурининг янги босқичиБугун, 18:29Redmi Ноте 17 туркуми илк бор намойиш этилди: 9000 мА·соатли аккумулятор ва янги дизайнRedmi Ноте 17 туркуми илк бор намойиш этилди: 9000 мА·соатли аккумулятор ва янги дизайнБугун, 18:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги