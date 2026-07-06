Арсенал етакчилари янги мавсум стартини ўтказиб юборади: Сака ва Рисе сафдан чиқди
Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Арсенал жамоаси 2026-27-йилги мавсумга тайёргарликни жиддий кадрлар муаммоси билан бошлайдиган бўлди. Лондон клубининг асосий юлдузлари Букайо Сака, Деклан Рисе, Нони Мадуеке ва Эберечи Эзе янги мавсум олдидан ўтказиладиган илк назорат учрашувларини ўтказиб юбориши расман тасдиқланди. Бунга Англия терма жамоасининг Шимолий Америкада ўтаётган Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли иштироки сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Футбол Лондон нашри хабарига кўра, Микел Артета шогирдлари чорак финал йўлланмасини қўлга киритгани боис, футболчиларга бериладиган мажбурий дам олиш вақти клубнинг ёзги йиғинлари муддатига тўғри келиб қолган. Ички регламентга мувофиқ, халқаро турнирларда қатнашган ҳар бир ўйинчига мусобақа якунланганидан сўнг камида уч ҳафталик ҳордиқ чиқариш ҳуқуқи берилади.
Жароҳатлар ва тикланиш жараёниВазиятни янада мураккаблаштираётган омил шундаки, Арсенал етакчилари нафақат чарчоқ, балки турли жароҳатлар билан ҳам курашмоқда. Хусусан, Букайо Сака Ахилл пайидаги муаммоларга қарамай терма жамоага ёрдам бермоқда. Ярим ҳимоячи Деклан Рисе эса Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель таъкидлаганидек, тиззасидаги асаб толалари билан боғлиқ кучли оғриқлар остида майдонга тушмоқда.
Англия терма жамоаси нимчорак финалда Бразилияни мағлуб этиб, мамлакат тарихидаги энг йирик ғалабалардан бирини қайд этди. Энди улар шанба куни Норвегия билан тўқнаш келади. Агар инглизлар ярим финалга йўл оладиган бўлса, Арсенал футболчиларининг қайтиш муддати янада кечикади. Бу эса чемпионликни ҳимоя қилишга тайёрланаётган Лондон клуби учун жиддий йўқотишдир.
Пре-сеасон режаларидаги ўзгаришларАрсенал ўзининг ёзги тайёргарлик босқичини 1-август куни Жирона жамоасига қарши ўйин билан бошлайди. Юқорида номи тилга олинган тўрт нафар футболчи ушбу баҳсда иштирок этмаслиги аниқ. Шунингдек, Goal.com маълумотларига кўра, агар Англия ярим финал босқичига қадар етиб борса, Сака, Рисе, Эзе ва Мадуеке 5-август куни Дублинда Real Betis клубига қарши кечадиган иккинчи назорат учрашувини ҳам ўтказиб юборади.
Микел Артета учун ушбу ҳолат мавсумолди тайёргарлик стратегиясини қайта кўриб чиқишга мажбур қилади. Жамоа сардори Мартин Одегаард каби юлдузлар сафда бўлса-да, асосий таркибнинг қарийб ярми машғулотларнинг муҳим қисмини ўтказиб юбориши тактик схемаларни шакллантиришда қийинчилик туғдириши мумкин. Шунга қарамай, клуб раҳбарияти футболчиларнинг саломатлигини устувор вазифа деб билмоқда.
…