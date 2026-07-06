Арсенал етакчилари янги мавсум стартини ўтказиб юборади: Сака ва Рисе сафдан чиқди

·0·Спорт
Арсенал етакчилари янги мавсум стартини ўтказиб юборади: Сака ва Рисе сафдан чиқди

Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Арсенал жамоаси 2026-27-йилги мавсумга тайёргарликни жиддий кадрлар муаммоси билан бошлайдиган бўлди. Лондон клубининг асосий юлдузлари Букайо Сака, Деклан Рисе, Нони Мадуеке ва Эберечи Эзе янги мавсум олдидан ўтказиладиган илк назорат учрашувларини ўтказиб юбориши расман тасдиқланди. Бунга Англия терма жамоасининг Шимолий Америкада ўтаётган Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли иштироки сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Футбол Лондон нашри хабарига кўра, Микел Артета шогирдлари чорак финал йўлланмасини қўлга киритгани боис, футболчиларга бериладиган мажбурий дам олиш вақти клубнинг ёзги йиғинлари муддатига тўғри келиб қолган. Ички регламентга мувофиқ, халқаро турнирларда қатнашган ҳар бир ўйинчига мусобақа якунланганидан сўнг камида уч ҳафталик ҳордиқ чиқариш ҳуқуқи берилади.

Жароҳатлар ва тикланиш жараёни

Вазиятни янада мураккаблаштираётган омил шундаки, Арсенал етакчилари нафақат чарчоқ, балки турли жароҳатлар билан ҳам курашмоқда. Хусусан, Букайо Сака Ахилл пайидаги муаммоларга қарамай терма жамоага ёрдам бермоқда. Ярим ҳимоячи Деклан Рисе эса Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель таъкидлаганидек, тиззасидаги асаб толалари билан боғлиқ кучли оғриқлар остида майдонга тушмоқда.

Англия терма жамоаси нимчорак финалда Бразилияни мағлуб этиб, мамлакат тарихидаги энг йирик ғалабалардан бирини қайд этди. Энди улар шанба куни Норвегия билан тўқнаш келади. Агар инглизлар ярим финалга йўл оладиган бўлса, Арсенал футболчиларининг қайтиш муддати янада кечикади. Бу эса чемпионликни ҳимоя қилишга тайёрланаётган Лондон клуби учун жиддий йўқотишдир.

Пре-сеасон режаларидаги ўзгаришлар

Арсенал ўзининг ёзги тайёргарлик босқичини 1-август куни Жирона жамоасига қарши ўйин билан бошлайди. Юқорида номи тилга олинган тўрт нафар футболчи ушбу баҳсда иштирок этмаслиги аниқ. Шунингдек, Goal.com маълумотларига кўра, агар Англия ярим финал босқичига қадар етиб борса, Сака, Рисе, Эзе ва Мадуеке 5-август куни Дублинда Real Betis клубига қарши кечадиган иккинчи назорат учрашувини ҳам ўтказиб юборади.

Микел Артета учун ушбу ҳолат мавсумолди тайёргарлик стратегиясини қайта кўриб чиқишга мажбур қилади. Жамоа сардори Мартин Одегаард каби юлдузлар сафда бўлса-да, асосий таркибнинг қарийб ярми машғулотларнинг муҳим қисмини ўтказиб юбориши тактик схемаларни шакллантиришда қийинчилик туғдириши мумкин. Шунга қарамай, клуб раҳбарияти футболчиларнинг саломатлигини устувор вазифа деб билмоқда.

АрсеналАнглияБукайо СакаДеклан РисеФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингҳэм: «Раҳбарларингизга эртага ишга бормаслигингизни айтинг»Жуд Беллингҳэм: «Раҳбарларингизга эртага ишга бормаслигингизни айтинг»Бугун, 19:24Эрлинг Холанд Реал Мадридга ўтадими: Футболчининг отаси ва инсайдерлар якуний жавобни бердиЭрлинг Холанд Реал Мадридга ўтадими: Футболчининг отаси ва инсайдерлар якуний жавобни бердиБугун, 18:55Лионель Месси оиласи бағрида: Аргентина сардори ЖЧ-2026 ҳал қилувчи баҳслари олдидан ҳордиқ чиқармоқдаЛионель Месси оиласи бағрида: Аргентина сардори ЖЧ-2026 ҳал қилувчи баҳслари олдидан ҳордиқ чиқармоқдаБугун, 18:52Ўзбекистоннинг U19 боксчилари эртага рингга чиқадиЎзбекистоннинг U19 боксчилари эртага рингга чиқадиБугун, 18:52Ўзбекистон боксчилари Осиё чемпионатини ғалабалар билан бошладиЎзбекистон боксчилари Осиё чемпионатини ғалабалар билан бошладиБугун, 18:50Анри Неймарга таъсирли сўзлар билан мурожаат қилдиАнри Неймарга таъсирли сўзлар билан мурожаат қилдиБугун, 18:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди