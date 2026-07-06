Қўқонда 20 ёшли йигит танишини пичоқлаб ўлдирди: суд ҳукми чиқди

·24·Жамият
Қўқонда 20 ёшли йигит танишини пичоқлаб ўлдирди: суд ҳукми чиқди

Фарғона вилоятининг Қўқон шаҳрида ёшлар ўртасида узоқ вақтдан буён давом этиб келган низо қонли якун топди. Кўчада юз берган жанжал оқибатида бир йигит ҳалок бўлди, айбланувчи эса суд ҳукми билан узоқ муддатга озодликдан маҳрум этилди.

Суд материалларига кўра, воқеа куни 2006 йилда туғилган йигит мобил илова орқали такси чақириб, ўзига таниш бўлган уч нафар қиз билан Қўқон шаҳридаги савдо нуқталаридан бирига йўл олган.

У ерда у аввалдан келишмовчилиги бўлган бир гуруҳ йигитларга дуч келган. Вазият кескинлашишини англаган йигит автомобилдан тушмасдан ортига қайтишга қарор қилган. Бироқ қарши томон уни кўриб қолиб, автомашинада таъқиб қилишни бошлаган.

Маълум қилинишича, таъқибчилар Matiz автомашинасига етиб олиб, унинг эшик ва ойналарига зарба берган. Ҳодисадан саросимага тушган ҳайдовчи автомашинани бошқариш чоғида бетон тўсиққа уриб олган. Шундан кейин судланувчи рулга ўтириб, воқеа жойидан чиқиб кетишга уринган.

Орадан кўп ўтмай, Nexia автомашинасида келган йигитлар Matiz йўлини тўсиб, уни тўхтатган. Улар автомобилдаги қизлардан бирини туширишга уринган вақтда жанжал яна авж олган.

Шу аснода судланувчи ёнида бўлган пичоқни ишлатиб, ўз томонига яқинлашган йигитлардан бирига кўкрак қисмига зарба берган. Оғир тан жароҳати олган жабрланувчи воқеа жойида ҳаётдан кўз юмган.

Мазкур жиноят иши Жиноят ишлари бўйича Қўқон шаҳар судида кўриб чиқилди. Суд ҳукмига кўра, айбланувчи Жиноят кодексининг 97-моддаси 1-қисми (қасддан одам ўлдириш) ҳамда 267-моддаси 1-қисми билан айбдор деб топилди.

Тайинланган жазолар қисман қўшилиб, унга 8 йил 6 ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланди. Жазони умумий тартибли жазони ижро этиш колониясида ўташи белгиланган.

ҚўқонФарғонаМатизНексия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юнусободда 17 ёшли наркокурьер қўлга олиндиЮнусободда 17 ёшли наркокурьер қўлга олиндиБугун, 00:04Open Budget’нинг янги мавсумининг бошланиш санаси маълум бўлди!Open Budget’нинг янги мавсумининг бошланиш санаси маълум бўлди!Кеча, 22:11Андижонда бир оилада беш эгизак дунёга келдиАндижонда бир оилада беш эгизак дунёга келдиКеча, 22:06Андижонда 32 ёшли аёл беш нафар чақалоқни дунёга келтирдиАндижонда 32 ёшли аёл беш нафар чақалоқни дунёга келтирдиКеча, 21:37Андижонда 5 нафар эгизак дунёга келдиАндижонда 5 нафар эгизак дунёга келдиКеча, 21:19Университет ходими ишга тикланиб, унга ярим миллиард сўмдан ортиқ зарар тўлаб берилди Университет ходими ишга тикланиб, унга ярим миллиард сўмдан ортиқ зарар тўлаб берилди Кеча, 19:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди