«Аёл кишига қўл кўтаролмайман»: Ўшдаги можаро катта шов-шувга сабаб бўлди
Қирғизистоннинг Ўш шаҳрида содир бўлган воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Тарқалган видеолар ва хабарларга кўра, эркак савдогар бозор ҳудудига киритилмагани сабабли ўзи етиштирган қулупнайини бозор ташқарисида сотишга ҳаракат қилган. Шу вақтда бир нечта аёл савдогар ва бир нафар эркак у билан жанжаллашиб, уни муштлагани ҳамда кийимларини йиртиб ташлагани айтилмоқда.
Воқеа акс этган тасвирларда эркакнинг қаршилик кўрсатмагани ва «Аёл кишига қўл кўтаролмайман», дея айтгани ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида катта муҳокамаларни келтириб чиқарди. Мазкур ҳолат қисқа вақт ичида кенг резонанс уйғотиб, кўплаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди.
Жамоатчилик эътирозлари ва муҳокамаларидан сўнг Ўш шаҳри ҳокими ушбу эркакка бозор ҳудудидан савдо қилиш учун жой ажратиб бергани маълум қилинди.
Шунингдек, жанжал чиқарган аёллар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан жавобгарликка тортилган. Маълумотларга кўра, можарода иштирок этган аёллар 2 суткага маъмурий қамоқ жазосига ҳукм қилинган.
Мазкур воқеа Қирғизистонда ҳам кенг муҳокама қилиниб, бозорлардаги савдо тартиби, тадбиркорларнинг ҳуқуқлари ва жамоат жойларидаги низоларга муносабат юзасидан турли фикрлар билдирилмоқда.
…