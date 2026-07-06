Франция музейидан 4 миллион евролик тақинчоқлар ўғирлаб кетилди

·0·Дунё
Франция музейидан 4 миллион евролик тақинчоқлар ўғирлаб кетилди

Франциянинг шимоли-шарқий қисмида жойлашган Lalique музейида йирик ва шов-шувли ўғирлик содир этилди. Номаълум шахслар музей ҳудудига бостириб кириб, умумий қиймати қарийб 4 миллион еврога баҳоланаётган қимматбаҳо заргарлик буюмларини ўғирлаб кетди. Бу ҳақда France 24 нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа 6 июлга ўтар кечаси Винген-сур-Модер шаҳрида жойлашган музейда содир бўлган. Тергов маълумотларига кўра, жиноятчилар тонгги соат 05:30 атрофида бинога кириб, тўғридан тўғри энг қимматбаҳо заргарлик буюмлари сақланадиган экспозиция залига йўл олган.

Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, музейдан 20 га яқин ноёб заргарлик буюми олиб чиқиб кетилган. Ҳозирда етказилган моддий зарар аниқ баҳоланмоқда, аммо мутахассислар унинг қиймати бир неча миллион евро, эҳтимол 4 миллион еврога яқин эканини таъкидламоқда.

Ko'rgazmada marvarid va mevali bezaklar bilan bezatilgan ikkita oltin toj turibdi.

Ҳодисадан сўнг музей маъмурияти муассаса хавфсизлигини таъминлаш ва текширув ишларини ўтказиш мақсадида уни бир неча кунга ёпиш ҳақида қарор қабул қилди.

Маълумотларга кўра, ўғирлик вақтида хавфсизлик сигнализацияси ишга тушган. Бироқ ҳудуд текшириб чиқилганида воқеа жойига биринчи бўлиб музейнинг фарроши етиб келган ва у дарҳол полицияга хабар берган.

Айни вақтда ҳуқуқ-тартибот идоралари кузатув камералари тасвирларини синчиклаб ўрганмоқда. Терговчилар жиноятчиларнинг шахсини аниқлаш, уларнинг ҳаракат йўналиши ҳамда ўғирланган қимматбаҳо буюмларни топиш бўйича кенг кўламли суриштирув ишларини давом эттирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Аёл кишига қўл кўтаролмайман»: Ўшдаги можаро катта шов-шувга сабаб бўлди«Аёл кишига қўл кўтаролмайман»: Ўшдаги можаро катта шов-шувга сабаб бўлдиБугун, 23:24Украина Омскдаги йирик нефт заводига зарба берганини айтдиУкраина Омскдаги йирик нефт заводига зарба берганини айтдиБугун, 22:33Қирғиз-ўзбек чегарасида шов-шувли операция: Ўқ овози ва оммавий ҳибсларҚирғиз-ўзбек чегарасида шов-шувли операция: Ўқ овози ва оммавий ҳибсларБугун, 22:30Непалда 14 йил филдан қочган оилани у барибир топиб ўлдирди Непалда 14 йил филдан қочган оилани у барибир топиб ўлдирди Бугун, 22:30Хоманаийнинг жаноза маросимида Дональд Трампга нисбатан кескин чақириқлар янградиХоманаийнинг жаноза маросимида Дональд Трампга нисбатан кескин чақириқлар янградиБугун, 22:16Қуёш яна рекорд ўрнатди: бир кунда 26 та кучли чақнашҚуёш яна рекорд ўрнатди: бир кунда 26 та кучли чақнашБугун, 21:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди