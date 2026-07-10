ҲМД компанияси 90 долларлик янги Арк 2 смартфонини тақдим этди

·0·Техно
ҲМД компанияси 90 долларлик янги Арк 2 смартфонини тақдим этди

ҲМД Глобал компанияси ўзининг ҳамёнбоп қурилмалар қаторини кенгайтиришда давом этмоқда. Ишлаб чиқарувчи ўтган йилги моделнинг мантиқий давоми бўлган янги ҲМД Арк 2 смартфонини расман намойиш қилди. Ушбу қурилма замонавий дизайн ва кундалик эҳтиёжлар учун зарур бўлган техник хусусиятларни ўзида мужассам этган бўлиб, биринчи навбатда тежамкор фойдаланувчилар сегментига йўналтирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги модел ташқи кўринишидан ўзидан олдинги версияга жуда ўхшаш бўлса-да, аппарат қисмида муҳим янгиланишларга эга бўлди. Хусусан, қурилма энди самарадорроқ ва энергия тежамкор платформада ишлайди. Бу эса смартфоннинг умумий ишлаш тезлигини ошириш билан бирга, батарея қувватини узоқроқ сақлашга хизмат қилади.

Техник хусусиятлар ва дисплей имкониятлари

ҲМД Арк 2 смартфони 6,52 дюймли ИПС-дисплей билан жиҳозланган. Экран ҲД+ рухсатига эга бўлиб, тасвирлар янгиланиш частотаси 60 Hz ни ташкил этади. Гарчи бу кўрсаткич флагманлар даражасида бўлмаса-да, бюджетли смартфонлар тоифаси учун стандарт ва етарли ҳисобланади. Қурилманинг дастурий таъминоти Android 14 Го операцион тизимига асосланган бўлиб, у кучсизроқ процессорлар учун махсус оптималлаштирилган.

Смартфоннинг юраги сифатида 12 нанометрли технологик жараён асосида тайёрланган Унисок Т603 чипи танланган. Аввалги моделда қўлланилган Унисок СК9863А билан солиштирганда, янги процессор анча барқарор ишлайди. Хотира масаласига келсак, қурилма 4 GB тезкор хотира (ОЗУ) ҳамда фойдаланувчи танловига кўра 64 ёки 128 GB доимий хотира билан таъминланган. Шунингдек, микроСД карталари учун махсус слот ҳам мавжуд.

Камера ва автономлик

Суратга олиш имкониятлари борасида ҲМД Арк 2 оддийликни сақлаб қолган. Асосий камера 13 мегапикселли битта объективдан иборат бўлса, олд панелда селфи ва видеоқўнғироқлар учун 5 мегапикселли камера ўрнатилган. Ушбу параметрлар ҳужжатларни суратга олиш ёки ижтимоий тармоқлардаги мулоқот учун етарли даражада хизмат қилади.

  • Аккумулятор сиғими: 5000 мАч;
  • Қувватлаш тезлиги: 10 В;
  • Уланиш порти: USB-C;
  • Қўшимча: 3,5 мм аудио коннектор (қулоқчинлар учун).
Смартфоннинг энг кучли томонларидан бири унинг 5000 мАч сиғимли батареяси бўлиб, у тежамкор процессор билан биргаликда икки кунгача автоном ишлаш имконини беради. Қурилма тўқ кўк (Дарк Блуе) ва тилла-сарғиш (Голдиш Беиге) рангларда сотувга чиқарилади. Ҳозирча янгилик Таиланд бозорида тахминан 90 доллар атрофида баҳоланмоқда. Тез орада ушбу модел бошқа минтақаларда, жумладан, Марказий Осиё бозорларида ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда.

ҲМДСмартфонAndroid 14ТехнологияУнисок
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Muskдан холи инвестиция: АҚШда миллиардерга қарши янги фондлар очилдиElon Muskдан холи инвестиция: АҚШда миллиардерга қарши янги фондлар очилдиБугун, 05:23OpenAI ва Microsoft ҳамкорлиги янги босқичда: ГПТ 5.6 модели Copilot асоси бўлдиOpenAI ва Microsoft ҳамкорлиги янги босқичда: ГПТ 5.6 модели Copilot асоси бўлдиБугун, 05:20Microsoft харажатларни камайтириш учун OpenAI моделларидан воз кечмоқдаMicrosoft харажатларни камайтириш учун OpenAI моделларидан воз кечмоқдаБугун, 04:55OpenAI раҳбариятида кутилмаган ўзгариш: Фиджи Симо ўз лавозимини тарк этмоқдаOpenAI раҳбариятида кутилмаган ўзгариш: Фиджи Симо ўз лавозимини тарк этмоқдаБугун, 04:52NASA Халқаро коинот станцияси ўрнини эгаллайдиган хусусий лойиҳаларни қидирмоқдаNASA Халқаро коинот станцияси ўрнини эгаллайдиган хусусий лойиҳаларни қидирмоқдаБугун, 04:23Elon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартномаElon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартномаБугун, 03:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги