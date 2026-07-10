ҲМД компанияси 90 долларлик янги Арк 2 смартфонини тақдим этди
ҲМД Глобал компанияси ўзининг ҳамёнбоп қурилмалар қаторини кенгайтиришда давом этмоқда. Ишлаб чиқарувчи ўтган йилги моделнинг мантиқий давоми бўлган янги ҲМД Арк 2 смартфонини расман намойиш қилди. Ушбу қурилма замонавий дизайн ва кундалик эҳтиёжлар учун зарур бўлган техник хусусиятларни ўзида мужассам этган бўлиб, биринчи навбатда тежамкор фойдаланувчилар сегментига йўналтирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги модел ташқи кўринишидан ўзидан олдинги версияга жуда ўхшаш бўлса-да, аппарат қисмида муҳим янгиланишларга эга бўлди. Хусусан, қурилма энди самарадорроқ ва энергия тежамкор платформада ишлайди. Бу эса смартфоннинг умумий ишлаш тезлигини ошириш билан бирга, батарея қувватини узоқроқ сақлашга хизмат қилади.
Техник хусусиятлар ва дисплей имкониятлариҲМД Арк 2 смартфони 6,52 дюймли ИПС-дисплей билан жиҳозланган. Экран ҲД+ рухсатига эга бўлиб, тасвирлар янгиланиш частотаси 60 Hz ни ташкил этади. Гарчи бу кўрсаткич флагманлар даражасида бўлмаса-да, бюджетли смартфонлар тоифаси учун стандарт ва етарли ҳисобланади. Қурилманинг дастурий таъминоти Android 14 Го операцион тизимига асосланган бўлиб, у кучсизроқ процессорлар учун махсус оптималлаштирилган.
Смартфоннинг юраги сифатида 12 нанометрли технологик жараён асосида тайёрланган Унисок Т603 чипи танланган. Аввалги моделда қўлланилган Унисок СК9863А билан солиштирганда, янги процессор анча барқарор ишлайди. Хотира масаласига келсак, қурилма 4 GB тезкор хотира (ОЗУ) ҳамда фойдаланувчи танловига кўра 64 ёки 128 GB доимий хотира билан таъминланган. Шунингдек, микроСД карталари учун махсус слот ҳам мавжуд.
Камера ва автономликСуратга олиш имкониятлари борасида ҲМД Арк 2 оддийликни сақлаб қолган. Асосий камера 13 мегапикселли битта объективдан иборат бўлса, олд панелда селфи ва видеоқўнғироқлар учун 5 мегапикселли камера ўрнатилган. Ушбу параметрлар ҳужжатларни суратга олиш ёки ижтимоий тармоқлардаги мулоқот учун етарли даражада хизмат қилади.
- Аккумулятор сиғими: 5000 мАч;
- Қувватлаш тезлиги: 10 В;
- Уланиш порти: USB-C;
- Қўшимча: 3,5 мм аудио коннектор (қулоқчинлар учун).
…