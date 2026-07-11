Redmi Ноте 17 туркуми қимматлашади: Xiaomi янги флагман даражасидаги сифатни вада қилмоқда

·0·Техно
Redmi Ноте 17 туркуми қимматлашади: Xiaomi янги флагман даражасидаги сифатни вада қилмоқда

Xiaomi компаниясининг энг оммабоп смартфонлар линияси ҳисобланган Redmi Ноте туркуми янги авлодда сезиларли нарх ўсишига дуч келиши кутилмоқда. Компания вакиллари Redmi Ноте 17 ва Redmi Ноте 17 Pro моделларининг нархи аввалги авлодларга қараганда юқори бўлишига ишора қилиб, фойдаланувчиларни бунга тайёр туришга чақирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Redmi брендининг маҳсулотлар бўйича менежери Сункун Веибо ижтимоий тармоғида фойдаланувчилар билан мулоқот қилар экан, янги қурилмаларнинг нархи ҳақидаги саволга қисқа ва лўнда қилиб: “Маънавий жиҳатдан тайёргарлик кўринг”, дея жавоб берди. Бу эса ixbt.com маълумотларига кўра, янги смартфонлар нархи сезиларли даражада ошишидан далолат беради.

Бироқ нархнинг кўтарилиши шунчаки маркетинг стратегияси эмас, балки қурилмаларнинг техник хусусиятлари ва материаллар сифати кескин яхшиланиши билан боғлиқ. Менежернинг таъкидлашича, Redmi Ноте 17 туркуми ушбу линия тарихидаги энг яхши дизайн, энг сифатли материаллар ва юқори даражадаги йиғилиш сифатига эга бўлади.

Техник инқилоб: 9000 мА·соатли аккумулятор ва юқори ҳимоя

Ҳозирда маълум бўлган техник кўрсаткичлар ҳақиқатан ҳам ҳайратланарли. Базавий Redmi Ноте 17 модели 7 дюймли OLED экран, 50 мегапикселли камера ва рекорд даражадаги 8000 мА·соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланиши кутилмоқда. Бу ўрта сегментдаги смартфонлар учун мисли кўрилмаган қувват манбаидир.

Redmi Ноте 17 Pro модели эса янада юқори чўққиларни забт этади. Унинг асосий хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

  • 9000 мА·соат сиғимли улкан аккумулятор;
  • 1.5K аниқликдаги ва 3500 нит ёрқинликка эга текис экран;
  • Горилла Гласс Виктус 2 ҳимоя ойнаси;
  • IP66, IP68, IP69 ва IP69K стандартлари боюҳча тоюлиқ сув ва чангдан ҳимояланган корпус.
Шунингдек, Redmi компанияси Pro-версия учун махсус аккумуляторни қўллаб-қувватлаш дастурини ҳам эълон қилди. Агар дастлабки тўрт йил ичида батарея сиғими 80 фоиздан пастга тушса, компания уни бепул алмаштириб беради. Бешинчи йилда эса маълум шартлар асосида фойдаланувчиларга янада каттароқ — 10 000 мА·соатли аккумулятор ўрнатиш имконияти тақдим этилади.

Ўзбекистон бозорида Redmi Ноте серияси доимо “нарх ва сифат” мутаносиблиги бўйича етакчи бўлиб келган. Нархларнинг ошиши маҳаллий харидорлар учун кутилмаган янгилик бўлиши мумкин, аммо таклиф этилаётган флагман даражасидаги хусусиятлар ушбу ўзгаришни оқлаши кутилмоқда. Ҳозирча янги моделларнинг аниқ тақдимот санаси ва сотувга чиқиш вақти очиқланмаган.

XiaomiRedmi Ноте 17СмартфонТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

3 дақиқада тўлиқ қувват: Хитойда рекорд даражадаги қаттиқ танали аккумулятор яратилди3 дақиқада тўлиқ қувват: Хитойда рекорд даражадаги қаттиқ танали аккумулятор яратилдиБугун, 03:53Тиббиётда инқилоб: Unitree G1 гуманоид роботи илк бор жарроҳлик амалиётида қатнашдиТиббиётда инқилоб: Unitree G1 гуманоид роботи илк бор жарроҳлик амалиётида қатнашдиБугун, 03:25АСРокк компаниясининг махсус ҳимоя тизими ҳам GeForce RTX 5090 эришининг олдини ололмадиАСРокк компаниясининг махсус ҳимоя тизими ҳам GeForce RTX 5090 эришининг олдини ололмадиБугун, 02:56Bluesky ижтимоий тармоғига янги доимий раҳбар тайинландиBluesky ижтимоий тармоғига янги доимий раҳбар тайинландиБугун, 02:53Европа Иттифоқи шахсий ёзишмаларни сканерлаш бўйича қонун лойиҳасини кўриб чиқмоқдаЕвропа Иттифоқи шахсий ёзишмаларни сканерлаш бўйича қонун лойиҳасини кўриб чиқмоқдаБугун, 02:30Apple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Саноат жосуслиги ва махфий маълумотларApple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Саноат жосуслиги ва махфий маълумотларБугун, 01:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги