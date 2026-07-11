Redmi Ноте 17 туркуми қимматлашади: Xiaomi янги флагман даражасидаги сифатни вада қилмоқда
Xiaomi компаниясининг энг оммабоп смартфонлар линияси ҳисобланган Redmi Ноте туркуми янги авлодда сезиларли нарх ўсишига дуч келиши кутилмоқда. Компания вакиллари Redmi Ноте 17 ва Redmi Ноте 17 Pro моделларининг нархи аввалги авлодларга қараганда юқори бўлишига ишора қилиб, фойдаланувчиларни бунга тайёр туришга чақирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Redmi брендининг маҳсулотлар бўйича менежери Сункун Веибо ижтимоий тармоғида фойдаланувчилар билан мулоқот қилар экан, янги қурилмаларнинг нархи ҳақидаги саволга қисқа ва лўнда қилиб: “Маънавий жиҳатдан тайёргарлик кўринг”, дея жавоб берди. Бу эса ixbt.com маълумотларига кўра, янги смартфонлар нархи сезиларли даражада ошишидан далолат беради.
Бироқ нархнинг кўтарилиши шунчаки маркетинг стратегияси эмас, балки қурилмаларнинг техник хусусиятлари ва материаллар сифати кескин яхшиланиши билан боғлиқ. Менежернинг таъкидлашича, Redmi Ноте 17 туркуми ушбу линия тарихидаги энг яхши дизайн, энг сифатли материаллар ва юқори даражадаги йиғилиш сифатига эга бўлади.
Техник инқилоб: 9000 мА·соатли аккумулятор ва юқори ҳимояҲозирда маълум бўлган техник кўрсаткичлар ҳақиқатан ҳам ҳайратланарли. Базавий Redmi Ноте 17 модели 7 дюймли OLED экран, 50 мегапикселли камера ва рекорд даражадаги 8000 мА·соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланиши кутилмоқда. Бу ўрта сегментдаги смартфонлар учун мисли кўрилмаган қувват манбаидир.
Redmi Ноте 17 Pro модели эса янада юқори чўққиларни забт этади. Унинг асосий хусусиятлари қуйидагилардан иборат:
- 9000 мА·соат сиғимли улкан аккумулятор;
- 1.5K аниқликдаги ва 3500 нит ёрқинликка эга текис экран;
- Горилла Гласс Виктус 2 ҳимоя ойнаси;
- IP66, IP68, IP69 ва IP69K стандартлари боюҳча тоюлиқ сув ва чангдан ҳимояланган корпус.
Ўзбекистон бозорида Redmi Ноте серияси доимо “нарх ва сифат” мутаносиблиги бўйича етакчи бўлиб келган. Нархларнинг ошиши маҳаллий харидорлар учун кутилмаган янгилик бўлиши мумкин, аммо таклиф этилаётган флагман даражасидаги хусусиятлар ушбу ўзгаришни оқлаши кутилмоқда. Ҳозирча янги моделларнинг аниқ тақдимот санаси ва сотувга чиқиш вақти очиқланмаган.
…