Бой ва муваффақиятли: Нега технология олами гигантлари яна AI соҳасига қайтмоқда?
Замонавий технологиялар дунёсида қизиқарли ва бироз кутилмаган тенденция кузатилмоқда: аллақачон улкан бойлик орттирган ва карьерасининг чўққисига чиққан миллиардерлар ҳамда таниқли стартап асосчилари яна оддий муҳандислар каби иш столига қайтишмоқда. Бунга асосий сабаб сифатида сунъий интеллект (AI) инқилобининг энг муҳим палласини ўтказиб юбормаслик қўрқуви ва ушбу технология вада қилаётган мислсиз молиявий имкониятлар кўрилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Яқинда ГоКардлесс ва Монзо каби йирик лойиҳалар асосчиси Том Бломфиелд кутилмаган баёнот билан чиқди. У нуфузли Й Комбинатор гуруҳидаги ҳамкорлик лавозимидан воз кечиб, Anthropic компаниясининг ҳисоблаш техникаси жамоасига оддий техник ходим сифатида қўшилди. Бломфиелднинг бу қарори технология оламидаги янги оқимнинг бир қисмидир. У раҳбарлик курсисидан воз кечиб, сунъий интеллектнинг "фронт чизиғида" ишлашни афзал кўрди.
Раҳбарликдан муҳандисликка: Кутилмаган трансферларБломфиелд бу йўлда ёлғиз эмас. Instagram ҳаммуассиси Мике Криегер ҳам 2024-йилда Anthropic компаниясига маҳсулот бўйича директор (КПО) сифатида қўшилди. Шунингдек, OpenAI асосчиларидан бири ва Tesla компаниясининг AI бўлимини бошқарган Андреж Карпатй ҳам май ойида Anthropic жамоасига келиб қўшилган эди. Карпатйнинг фикрича, яқин бир неча йил катта тил моделлари (LLM) ривожланишида энг ҳал қилувчи давр бўлади.
Қизиғи шундаки, бу мутахассислар кўпинча "Мембер оф течникал стафф" (техник ходим) каби оддий ва иерархиясиз унвонлар остида ишлашга рози бўлишмоқда. Масалан, Петер Баилис йиллик даромади 8 миллиард доллардан ошадиган Workday компаниясининг техник директори (CTO) лавозимида бир йил ҳам ишламасдан, март ойида Anthropic компаниясига оддий мутахассис бўлиб ўтиб кетди. Бу ҳолат AI соҳасидаги амалий тажриба ҳар қандай баландпарвоз унвондан устун эканини кўрсатмоқда.
Янги стартаплар ва улкан инвестицияларБошқа бир гуруҳ тажрибали тадбиркорлар эса ўзларининг янги AI стартапларини йўлга қўйишмоқда. Facebook собиқ топ-менежери Чамат Палиҳапития 2011-йилдан бери илк бор операцион бошқарувга қайтди ва 8090 Лабс деб номланган корпоратив AI кодлаш стартапига асос солди. Лойиҳа аллақачон Salesforce Вентурес бошчилигида 135 миллион доллар инвестиция жалб қилишга улгурди.
Шунга ўхшаш қадамни Opendoor компаниясини ўн йил бошқарган Эрик Ву ҳам ташлади. У қурилиш соҳасида AI-ёрдамчи (копилот) яратишга ихтисослашган НавигатеАИ лойиҳасини ишга тушириб, 25 миллион доллар уруғлик маблағ йиғди. Ву ўз қарорини шундай изоҳлайди: "Агар мен 10 йилдан кейин ортга қараб, AI билан боғлиқ бирор нарса қилмаганимни кўрсам, бундан қаттиқ афсусланишимни англаб етдим".
Ушбу жараёнлар ixbt.com маълумотларида ҳам ўз аксини топмоқда. Экспертларнинг таъкидлашича, ҳозирги давр интернетнинг пайдо бўлиши ёки смартфонлар инқилобига ўхшаш тарихий палла ҳисобланади. Шу сабабли, ҳатто энг муваффақиятли инсонлар ҳам ушбу "поезд"дан қолиб кетишни исташмаяпти. Ўзбекистонлик ёш дастурчилар ва тадбиркорлар учун ҳам бу тенденция муҳим сигнал бўлиб, жаҳон бозорида AI йўналишидаги рақобат нақадар жиддий тус олаётганини кўрсатади.
…