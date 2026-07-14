Бой ва муваффақиятли: Нега технология олами гигантлари яна AI соҳасига қайтмоқда?

·24·Техно
Бой ва муваффақиятли: Нега технология олами гигантлари яна AI соҳасига қайтмоқда?

Замонавий технологиялар дунёсида қизиқарли ва бироз кутилмаган тенденция кузатилмоқда: аллақачон улкан бойлик орттирган ва карьерасининг чўққисига чиққан миллиардерлар ҳамда таниқли стартап асосчилари яна оддий муҳандислар каби иш столига қайтишмоқда. Бунга асосий сабаб сифатида сунъий интеллект (AI) инқилобининг энг муҳим палласини ўтказиб юбормаслик қўрқуви ва ушбу технология вада қилаётган мислсиз молиявий имкониятлар кўрилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Яқинда ГоКардлесс ва Монзо каби йирик лойиҳалар асосчиси Том Бломфиелд кутилмаган баёнот билан чиқди. У нуфузли Й Комбинатор гуруҳидаги ҳамкорлик лавозимидан воз кечиб, Anthropic компаниясининг ҳисоблаш техникаси жамоасига оддий техник ходим сифатида қўшилди. Бломфиелднинг бу қарори технология оламидаги янги оқимнинг бир қисмидир. У раҳбарлик курсисидан воз кечиб, сунъий интеллектнинг "фронт чизиғида" ишлашни афзал кўрди.

Раҳбарликдан муҳандисликка: Кутилмаган трансферлар

Бломфиелд бу йўлда ёлғиз эмас. Instagram ҳаммуассиси Мике Криегер ҳам 2024-йилда Anthropic компаниясига маҳсулот бўйича директор (КПО) сифатида қўшилди. Шунингдек, OpenAI асосчиларидан бири ва Tesla компаниясининг AI бўлимини бошқарган Андреж Карпатй ҳам май ойида Anthropic жамоасига келиб қўшилган эди. Карпатйнинг фикрича, яқин бир неча йил катта тил моделлари (LLM) ривожланишида энг ҳал қилувчи давр бўлади.

Қизиғи шундаки, бу мутахассислар кўпинча "Мембер оф течникал стафф" (техник ходим) каби оддий ва иерархиясиз унвонлар остида ишлашга рози бўлишмоқда. Масалан, Петер Баилис йиллик даромади 8 миллиард доллардан ошадиган Workday компаниясининг техник директори (CTO) лавозимида бир йил ҳам ишламасдан, март ойида Anthropic компаниясига оддий мутахассис бўлиб ўтиб кетди. Бу ҳолат AI соҳасидаги амалий тажриба ҳар қандай баландпарвоз унвондан устун эканини кўрсатмоқда.

Янги стартаплар ва улкан инвестициялар

Бошқа бир гуруҳ тажрибали тадбиркорлар эса ўзларининг янги AI стартапларини йўлга қўйишмоқда. Facebook собиқ топ-менежери Чамат Палиҳапития 2011-йилдан бери илк бор операцион бошқарувга қайтди ва 8090 Лабс деб номланган корпоратив AI кодлаш стартапига асос солди. Лойиҳа аллақачон Salesforce Вентурес бошчилигида 135 миллион доллар инвестиция жалб қилишга улгурди.

Шунга ўхшаш қадамни Opendoor компаниясини ўн йил бошқарган Эрик Ву ҳам ташлади. У қурилиш соҳасида AI-ёрдамчи (копилот) яратишга ихтисослашган НавигатеАИ лойиҳасини ишга тушириб, 25 миллион доллар уруғлик маблағ йиғди. Ву ўз қарорини шундай изоҳлайди: "Агар мен 10 йилдан кейин ортга қараб, AI билан боғлиқ бирор нарса қилмаганимни кўрсам, бундан қаттиқ афсусланишимни англаб етдим".

Ушбу жараёнлар ixbt.com маълумотларида ҳам ўз аксини топмоқда. Экспертларнинг таъкидлашича, ҳозирги давр интернетнинг пайдо бўлиши ёки смартфонлар инқилобига ўхшаш тарихий палла ҳисобланади. Шу сабабли, ҳатто энг муваффақиятли инсонлар ҳам ушбу "поезд"дан қолиб кетишни исташмаяпти. Ўзбекистонлик ёш дастурчилар ва тадбиркорлар учун ҳам бу тенденция муҳим сигнал бўлиб, жаҳон бозорида AI йўналишидаги рақобат нақадар жиддий тус олаётганини кўрсатади.

Сунъий ИнтеллектAnthropicOpenAIСтартапТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Uber стратегияси: Компания нима учун "ҳамма нарса учун илова" бўлишни истамайди?Uber стратегияси: Компания нима учун "ҳамма нарса учун илова" бўлишни истамайди?Бугун, 05:51Ассассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед учун қандай видеокарта керак? Тест натижалариАссассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед учун қандай видеокарта керак? Тест натижалариБугун, 05:29ПихВерсе стартапи 439 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришдиПихВерсе стартапи 439 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришдиБугун, 05:22Х ижтимоий тармоғи алгоритмларини ўзгартирди: Энди платформа камроқ “жанг майдони”га айланадиХ ижтимоий тармоғи алгоритмларини ўзгартирди: Энди платформа камроқ “жанг майдони”га айланадиБугун, 04:54Сунъий интеллект оламида янги гигант: Ноус Ресеарч 1,5 миллиард долларга баҳоланмоқдаСунъий интеллект оламида янги гигант: Ноус Ресеарч 1,5 миллиард долларга баҳоланмоқдаБугун, 04:52Tesla ва Samsung ҳамкорлиги: Янги AI5 чиплари NVIDIA билан рақобатга тайёрTesla ва Samsung ҳамкорлиги: Янги AI5 чиплари NVIDIA билан рақобатга тайёрБугун, 03:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди