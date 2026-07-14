Renault 4 ва Renault 5: Француз брендининг янги электромобиллари ўртасида қандай фарқ бор?

·0·Авто
Renault 4 ва Renault 5: Француз брендининг янги электромобиллари ўртасида қандай фарқ бор?

Франциянинг Renault компанияси ўзининг афсонавий моделларини электрлаштирилган кўринишда қайта тиклаш стратегиясини муваффақиятли давом эттирмоқда. Ҳозирги кунда автомобил ихлосмандлари орасида энг кўп муҳокама қилинаётган мавзулардан бири — бу янги Renault 4 ва Renault 5 моделларининг ўзаро ўхшашлиги ва фарқли жиҳатларидир. Ҳар иккала автомобил ҳам ретро-дизайн ва замонавий технологияларни ўзида мужассам этган бўлса-да, улар мутлақо бошқа-бошқа мақсадлар учун мўлжалланган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Британиянинг нуфузли нашрларидан бири бўлган Autocar экспертларининг таъкидлашича, ушбу икки моделни солиштириш орқали фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларига мосини танлашлари осонлашади. Renault 5 модели кўпроқ динамик ҳайдашни хуш кўрувчи, ихчам ва чаққон шаҳар автомобилини қидираётганлар учун мўлжалланган бўлса, Renault 4 ўзининг кенг салони ва амалийлиги билан ажралиб туради. Ушбу моделлар Алпине A290 билан биргаликда бренднинг "электр учлиги"ни ташкил этади.

Дизайн ва амалийликдаги асосий фарқлар

Renault 5 модели ўзининг спортча руҳи ва пастроқ клиренци билан кўпроқ ёшлар ва шаҳар ичида ҳаракатланувчи ҳайдовчилар эътиборини тортади. Унинг бошқаруви ўта сезгир бўлиб, тор кўчаларда маневр қилиш учун жуда қулай. Бироқ, агар сизга кўпроқ юкхона ҳажми ва йўловчилар учун кенгроқ жой керак бўлса, Renault 4 бу борада яққол устунликка эга. У кроссовер элементларини ўзида жамлаган бўлиб, оилавий саёҳатлар учун мос келади.

Техник жиҳатдан ҳар иккала автомобил ҳам бир хил платформага асосланган, аммо уларнинг характери турлича. Renault 4 модели бироз юmsҳоқроқ подвескага эга бўлиб, нотекис йўлларда қулайликни таъминлайди. Renault 5 эса қаттиқроқ созламалари билан йўлни яхшироқ ҳис қилиш имконини беради. Бу эса ҳайдовчига кўпроқ эмоционал завқ бағишлайди.

Ўзбекистон бозори учун истиқболлар

Ўзбекистонда электромобиллар оммалашиб бораётган бир пайтда, Renault брендининг ушбу янги моделлари маҳаллий бозорда ҳам қизиқиш уйғотиши табиий. Айниқса, Renault 4 каби кроссоверга яқин моделлар бизнинг йўл шароитларимизда кўпроқ талабга эга бўлиши мумкин. Ҳозирча ушбу моделлар асосан Европа бозори учун мўлжалланган бўлса-да, параллел импорт ёки расмий дилерлар орқали уларнинг юртимизга кириб келиши эҳтимоли юқори.

Хулоса қилиб айтганда, танлов ҳайдовчининг турмуш тарзига боғлиқ. Агар сизга услуб ва тезлик муҳим бўлса — Renault 5, агар қулайлик ва сиғим устувор бўлса — Renault 4 айни муддао бўлади. Ҳар икки модел ҳам Renault компаниясининг электр транспорти соҳасидаги янги даврини бошлаб берувчи муҳим қадамлардир.

RenaultЭлектромобилАвтоТехнологияКроссовер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этиладиSuzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этиладиБугун, 08:25Genesis янгиланган eGV70 моделини тақдим этди: Ҳашаматли кроссовернинг янги имкониятлариGenesis янгиланган eGV70 моделини тақдим этди: Ҳашаматли кроссовернинг янги имкониятлариКеча, 22:26Гоодвоод фестивали: V12 двигателлари ва сунъий овозли электромобиллар тўқнашувиГоодвоод фестивали: V12 двигателлари ва сунъий овозли электромобиллар тўқнашувиКеча, 16:24Lexus янги электр суперкарида ички ёнув двигатели вибрациясини тикламоқчиLexus янги электр суперкарида ички ёнув двигатели вибрациясини тикламоқчиКеча, 16:24Porsche компанияси афсонавий Macan кроссоверини ишлаб чиқаришни тўхтатмоқдаPorsche компанияси афсонавий Macan кроссоверини ишлаб чиқаришни тўхтатмоқдаКеча, 14:25399 мингдан ортиқ огоҳлантириш: йўлларда қайси қоида кўп бузилди?399 мингдан ортиқ огоҳлантириш: йўлларда қайси қоида кўп бузилди?Кеча, 13:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этди
BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этди