Renault 4 ва Renault 5: Француз брендининг янги электромобиллари ўртасида қандай фарқ бор?
Франциянинг Renault компанияси ўзининг афсонавий моделларини электрлаштирилган кўринишда қайта тиклаш стратегиясини муваффақиятли давом эттирмоқда. Ҳозирги кунда автомобил ихлосмандлари орасида энг кўп муҳокама қилинаётган мавзулардан бири — бу янги Renault 4 ва Renault 5 моделларининг ўзаро ўхшашлиги ва фарқли жиҳатларидир. Ҳар иккала автомобил ҳам ретро-дизайн ва замонавий технологияларни ўзида мужассам этган бўлса-да, улар мутлақо бошқа-бошқа мақсадлар учун мўлжалланган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Британиянинг нуфузли нашрларидан бири бўлган Autocar экспертларининг таъкидлашича, ушбу икки моделни солиштириш орқали фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларига мосини танлашлари осонлашади. Renault 5 модели кўпроқ динамик ҳайдашни хуш кўрувчи, ихчам ва чаққон шаҳар автомобилини қидираётганлар учун мўлжалланган бўлса, Renault 4 ўзининг кенг салони ва амалийлиги билан ажралиб туради. Ушбу моделлар Алпине A290 билан биргаликда бренднинг "электр учлиги"ни ташкил этади.
Дизайн ва амалийликдаги асосий фарқларRenault 5 модели ўзининг спортча руҳи ва пастроқ клиренци билан кўпроқ ёшлар ва шаҳар ичида ҳаракатланувчи ҳайдовчилар эътиборини тортади. Унинг бошқаруви ўта сезгир бўлиб, тор кўчаларда маневр қилиш учун жуда қулай. Бироқ, агар сизга кўпроқ юкхона ҳажми ва йўловчилар учун кенгроқ жой керак бўлса, Renault 4 бу борада яққол устунликка эга. У кроссовер элементларини ўзида жамлаган бўлиб, оилавий саёҳатлар учун мос келади.
Техник жиҳатдан ҳар иккала автомобил ҳам бир хил платформага асосланган, аммо уларнинг характери турлича. Renault 4 модели бироз юmsҳоқроқ подвескага эга бўлиб, нотекис йўлларда қулайликни таъминлайди. Renault 5 эса қаттиқроқ созламалари билан йўлни яхшироқ ҳис қилиш имконини беради. Бу эса ҳайдовчига кўпроқ эмоционал завқ бағишлайди.
Ўзбекистон бозори учун истиқболларЎзбекистонда электромобиллар оммалашиб бораётган бир пайтда, Renault брендининг ушбу янги моделлари маҳаллий бозорда ҳам қизиқиш уйғотиши табиий. Айниқса, Renault 4 каби кроссоверга яқин моделлар бизнинг йўл шароитларимизда кўпроқ талабга эга бўлиши мумкин. Ҳозирча ушбу моделлар асосан Европа бозори учун мўлжалланган бўлса-да, параллел импорт ёки расмий дилерлар орқали уларнинг юртимизга кириб келиши эҳтимоли юқори.
Хулоса қилиб айтганда, танлов ҳайдовчининг турмуш тарзига боғлиқ. Агар сизга услуб ва тезлик муҳим бўлса — Renault 5, агар қулайлик ва сиғим устувор бўлса — Renault 4 айни муддао бўлади. Ҳар икки модел ҳам Renault компаниясининг электр транспорти соҳасидаги янги даврини бошлаб берувчи муҳим қадамлардир.
…