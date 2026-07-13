Huawei Пура 90s Pro глобал бозорга чиқмоқда: Компания янги дизайнни намойиш этди
Хитойнинг технологик гиганти Huawei ўзининг энг янги флагман смартфони — Пура 90s Pro моделини халқаро бозорга чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу қурилма бренднинг ўз ватанида катта муваффақият қозонган Пура 90 Pro моделининг глобал версияси бўлиб, у нафақат техник имкониятлари, балки ўзига хос ташқи кўриниши билан ҳам эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания томонидан эълон қилинган янги тизерда смартфоннинг "Пинк Гуава" (пушти гуава) деб номланган рангдаги кўриниши тўлиқ намойиш этилди. Ixbt.com маълумотларига кўра, қурилманинг орқа панели уч хил ранг — пушти, лимон-сариқ ва оч яшил тусларнинг уйғунлашувидан ҳосил бўлган фирма градиент дизайнига эга. Бу услуб технология ихлосмандларига ўз вақтида бозорда инқилоб қилган Huawei P20 сериясини эслатиб юборади.
Классик градиент дизайнининг қайтишиHuawei мутахассисларининг фикрича, градиент услубидаги корпуслар яна урфга кирмоқда. Айнан мана шу дизайн ечими Пура 90 туркумининг Хитой бозорида кутилганидан ҳам юқори сотув кўрсаткичларини қайд этишига сабаб бўлган эди. Глобал бозорда ҳам ушбу тренд ўзини оқлаши кутилмоқда, чунки замонавий фойдаланувчилар орасида ёрқин ва ноодатий рангларга бўлган талаб ортиб бормоқда.
Пура 90s Pro глобал миқёсда тўрт хил рангда тақдим этилади. Харидорлар қуйидаги ранг вариантларидан бирини танлаш имкониятига эга бўладилар:
- Пинк Гуава (пушти-градиент);
- Oraнге Сода (тўқ сариқ);
- Коконут Whите (оқ);
- Мулберрй Блакк (қора).
Бозордаги ўрни ва кутилмаларЎзбекистон смартфонлар бозорида Huawei бренди ўзининг юқори сифатли камералари ва мустаҳкам корпуси билан танилган. Пура 90s Pro модели ҳам ўзининг премиум сегментдаги ўрнини мустаҳкамлаши кутилмоқда. Аввалроқ компания ушбу туркумнинг энг юқори талқинини намойиш этган эди, бу эса бренднинг глобал бозордаги амбициялари жиддийлигидан далолат беради.
Мутахассисларнинг тахминига кўра, янги моделда ҳам Huawei ўзининг хусусий Кирин процессорлари ва такомиллаштирилган ХМАГE камера тизимидан фойдаланади. Бу эса қурилмани Apple ва Samsung каби рақобатчиларнинг флагманлари билан бемалол беллаша олишига замин яратади. Нархлар ва сотув бошланиш санаси бўйича маълумотлар тез орада эълон қилинади.
…