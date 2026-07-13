Huawei Пура 90s Pro глобал бозорга чиқмоқда: Компания янги дизайнни намойиш этди

·28·Техно
Huawei Пура 90s Pro глобал бозорга чиқмоқда: Компания янги дизайнни намойиш этди

Хитойнинг технологик гиганти Huawei ўзининг энг янги флагман смартфони — Пура 90s Pro моделини халқаро бозорга чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу қурилма бренднинг ўз ватанида катта муваффақият қозонган Пура 90 Pro моделининг глобал версияси бўлиб, у нафақат техник имкониятлари, балки ўзига хос ташқи кўриниши билан ҳам эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания томонидан эълон қилинган янги тизерда смартфоннинг "Пинк Гуава" (пушти гуава) деб номланган рангдаги кўриниши тўлиқ намойиш этилди. Ixbt.com маълумотларига кўра, қурилманинг орқа панели уч хил ранг — пушти, лимон-сариқ ва оч яшил тусларнинг уйғунлашувидан ҳосил бўлган фирма градиент дизайнига эга. Бу услуб технология ихлосмандларига ўз вақтида бозорда инқилоб қилган Huawei P20 сериясини эслатиб юборади.

Классик градиент дизайнининг қайтиши

Huawei мутахассисларининг фикрича, градиент услубидаги корпуслар яна урфга кирмоқда. Айнан мана шу дизайн ечими Пура 90 туркумининг Хитой бозорида кутилганидан ҳам юқори сотув кўрсаткичларини қайд этишига сабаб бўлган эди. Глобал бозорда ҳам ушбу тренд ўзини оқлаши кутилмоқда, чунки замонавий фойдаланувчилар орасида ёрқин ва ноодатий рангларга бўлган талаб ортиб бормоқда.

Пура 90s Pro глобал миқёсда тўрт хил рангда тақдим этилади. Харидорлар қуйидаги ранг вариантларидан бирини танлаш имкониятига эга бўладилар:

  • Пинк Гуава (пушти-градиент);
  • Oraнге Сода (тўқ сариқ);
  • Коконут Whите (оқ);
  • Мулберрй Блакк (қора).
Ҳозирча компания фақат қурилманинг ташқи кўринишига урғу бермоқда. Смартфоннинг техник хусусиятлари, хусусан, унинг глобал версияси Хитойдаги моделдан қанчалик фарқ қилиши ҳақидаги тафсилотлар сир тутилмоқда. Huawei яқин кунларда ўтказиладиган расмий тақдимотда барча маълумотларни очиқлашга вада берган.

Бозордаги ўрни ва кутилмалар

Ўзбекистон смартфонлар бозорида Huawei бренди ўзининг юқори сифатли камералари ва мустаҳкам корпуси билан танилган. Пура 90s Pro модели ҳам ўзининг премиум сегментдаги ўрнини мустаҳкамлаши кутилмоқда. Аввалроқ компания ушбу туркумнинг энг юқори талқинини намойиш этган эди, бу эса бренднинг глобал бозордаги амбициялари жиддийлигидан далолат беради.

Мутахассисларнинг тахминига кўра, янги моделда ҳам Huawei ўзининг хусусий Кирин процессорлари ва такомиллаштирилган ХМАГE камера тизимидан фойдаланади. Бу эса қурилмани Apple ва Samsung каби рақобатчиларнинг флагманлари билан бемалол беллаша олишига замин яратади. Нархлар ва сотув бошланиш санаси бўйича маълумотлар тез орада эълон қилинади.

HuaweiПура 90s ProСмартфонТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Генерал Фусион биржада дебют қилди: Термоядровий энергетика даври бошланмоқдаГенерал Фусион биржада дебют қилди: Термоядровий энергетика даври бошланмоқдаБугун, 22:25Sam Altman ва Elon Musk ўртасидаги низо: Коинот маълумотлар марказлари ҳақиқатми?Sam Altman ва Elon Musk ўртасидаги низо: Коинот маълумотлар марказлари ҳақиқатми?Бугун, 22:21Ҳиндистон коинотга илк парвозга яқинлашмоқда: Гаганяан тизимлари муваффақиятли синовдан ўтдиҲиндистон коинотга илк парвозга яқинлашмоқда: Гаганяан тизимлари муваффақиятли синовдан ўтдиБугун, 22:20Сунъий интеллект ва эркинлик: Георге Ҳотз AI орқали жиноят қилиш ҳуқуқини ҳимоя қилмоқдаСунъий интеллект ва эркинлик: Георге Ҳотз AI орқали жиноят қилиш ҳуқуқини ҳимоя қилмоқдаБугун, 21:54Росатом сунъий интеллект агентларини яратувчи Когнитрон платформасини тақдим этдиРосатом сунъий интеллект агентларини яратувчи Когнитрон платформасини тақдим этдиБугун, 21:26Anthropic компанияси Claude учун нархларни маҳаллийлаштиришни бошладиAnthropic компанияси Claude учун нархларни маҳаллийлаштиришни бошладиБугун, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди