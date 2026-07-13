Сунъий интеллект ва эркинлик: Георге Ҳотз AI орқали жиноят қилиш ҳуқуқини ҳимоя қилмоқда

·16·Техно
Сунъий интеллект ва эркинлик: Георге Ҳотз AI орқали жиноят қилиш ҳуқуқини ҳимоя қилмоқда

Сунъий интеллект (AI) технологияларининг жадал ривожланиши инсоният олдида нафақат техник, балки жиддий ахлоқий ва ҳуқуқий саволларни ҳам кўндаланг қилмоқда. Бугунги кунда соҳа мутахассислари орасида AI тизимларини қатъий назорат қилиш ёки уларга чексиз эркинлик бериш борасидаги баҳслар янги босқичга кўтарилди. Хусусан, таниқли дастурчи ва Комма AI асосчиси Георге Ҳотзнинг сўнгги баёнотлари технологик ҳамжамиятда катта шов-шувга сабаб бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳотз яқинда эълон қилинган “AI 2040: План А” деб номланган сиёсий ҳужжатга нисбатан ўзининг кескин муносабатини билдирди. Мазкур ҳужжатда тадқиқотчилар инсоният хавфсизлиги йўлида сунъий интеллект ривожланишини 14 йилга секинлаштиришни таклиф қилишган. Бироқ Георге Ҳотз бу ёндашувга мутлақо қарши чиқиб, технологияни жиловлаш эркинлик тамойилларига зид эканини таъкидламоқда.

Локал назорат ва фойдаланувчи манфаатлари

Дастурчининг фикрича, сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлашнинг энг яхши йўли — марказлашган тизимлардан воз кечишдир. Бугунги кунда ChatGPT ёки Claude каби йирик моделлар корпорациялар томонидан бошқарилади ва улар ўз ахлоқий меъёрларини фойдаланувчиларга мажбурлаб ўтказади. Ҳотз эса ҳар бир инсоннинг ўзига тегишли ва фақат унинг манфаатларига хизмат қиладиган локал AI моделлари бўлиши тарафдори.

Ушбу ёндашувга кўра, сунъий интеллект худди шахсий компьютер ёки қурол каби восита бўлиши керак. Ҳотз ўзининг провокацион чиқишида AI фойдаланувчининг ҳар қандай буйруғини, ҳатто у ахлоқсиз ёки ноқонуний бўлса ҳам, бажариши лозимлигини илгари суради. Унинг фикрича, ҳақиқий “эркин” AI ҳатто жиноят режалаштиришда ҳам эгасига қаршилик кўрсатмаслиги керак.

Ахлоқий чегара ва жамият хавфсизлиги

Верге нашрининг таҳлилига кўра, Ҳотзнинг бу қарашлари жамиятда катта хавф туғдириши мумкин. Агар сунъий интеллект тақиқланган моддаларни тайёрлаш ёки оғир жиноятларни амалга оширишда ёрдамчи сифатида ишлатилса, бу ижтимоий тартибнинг бузилишига олиб келади. Муаллифнинг қайд этишича, ҳар қандай технологик маҳсулотни оммавий бозорга чиқаришда нафақат фойдаланувчи эркинлиги, балки бошқа инсонларнинг хавфсизлиги ҳам инобатга олиниши шарт.

Георге Ҳотз эса бу тамойилни ҳимоя қилиш йўлида ҳатто ўлимга ҳам тайёрлигини билдирган. Унинг учун дунё ё тўлиқ эркинликка эга бўлиши, ёки қатъий назорат остида яшаши керак. Бироқ танқидчилар “эркинлик” тушунчаси бошқаларнинг ҳаётига дахл қилиш ҳуқуқини бермаслигини, акс ҳолда жамият “AI қувватига эга Наполеонлар” маконига айланиб қолишини таъкидламоқда.

Ҳозирча ChatGPT ва шунга ўхшаш оммабоп сервислар қатъий фильтрлар ва ахлоқий чекловлар асосида ишламоқда. Аммо технология арзонлашгани сайин, Ҳотз айтганидек, ҳар бир шахс ўзининг шахсий ва “чексиз” сунъий интеллектига эга бўлиш имконияти пайдо бўлади. Бу эса келажакда қонун устуворлигини таъминлашда янги қийинчиликларни келтириб чиқариши шубҳасиз.

Сун‛и ИнтеллектГеорге ҲотзТехнологияChatGPTХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Генерал Фусион биржада дебют қилди: Термоядровий энергетика даври бошланмоқдаГенерал Фусион биржада дебют қилди: Термоядровий энергетика даври бошланмоқдаБугун, 22:25Sam Altman ва Elon Musk ўртасидаги низо: Коинот маълумотлар марказлари ҳақиқатми?Sam Altman ва Elon Musk ўртасидаги низо: Коинот маълумотлар марказлари ҳақиқатми?Бугун, 22:21Ҳиндистон коинотга илк парвозга яқинлашмоқда: Гаганяан тизимлари муваффақиятли синовдан ўтдиҲиндистон коинотга илк парвозга яқинлашмоқда: Гаганяан тизимлари муваффақиятли синовдан ўтдиБугун, 22:20Huawei Пура 90s Pro глобал бозорга чиқмоқда: Компания янги дизайнни намойиш этдиHuawei Пура 90s Pro глобал бозорга чиқмоқда: Компания янги дизайнни намойиш этдиБугун, 21:54Росатом сунъий интеллект агентларини яратувчи Когнитрон платформасини тақдим этдиРосатом сунъий интеллект агентларини яратувчи Когнитрон платформасини тақдим этдиБугун, 21:26Anthropic компанияси Claude учун нархларни маҳаллийлаштиришни бошладиAnthropic компанияси Claude учун нархларни маҳаллийлаштиришни бошладиБугун, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди