Apple iPhone 20 устида иш бошлади: Юбилей смартфони бутунлай ўзгача кўриниш олади

·62·Техно
Apple iPhone 20 устида иш бошлади: Юбилей смартфони бутунлай ўзгача кўриниш олади

Apple корпорацияси ўзининг юбилей смартфони — iPhone 20 (ёки iPhone ХХ) устида жиддий иш бошлагани маълум бўлди. Гарчи ушбу қурилманинг тақдимотига ҳали бир неча йил вақт бўлса-да, компания ишлаб чиқариш линияларини модернизация қилишга киришган. Бу ҳақда таниқли инсайдер Фих Фокус Дигитал маълумот берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, iPhone 20 дизайнида кескин ўзгаришлар кутилмоқда. Хусусан, қурилма яна тўлиқ шиша корпусга қайтиши мумкин. Сўнгги авлодларда қўлланилаётган титан ва металл рамкалар ўрнини махсус ишлов берилган шиша панеллар эгаллаши кутилмоқда. Ишлаб чиқариш жараёни эса ўз вақтида инқилобий ҳисобланган биринчи авлод iPhone Air технологиясига ўхшаш бўлиши айтилмоқда.

Экран ва ФасеИД тизимидаги инқилоб

Янги моделнинг энг асосий ўзгаришларидан бири унинг дисплейи билан боғлиқ. Тахминларга кўра, iPhone 20 тўрт томондан кависли (эгилган) экранга эга бўлади. Бу эса смартфонни қўлда тутганда янада қулай ва визуал жиҳатдан чегарасиз кўринишни таъминлайди. Шунингдек, Apple мухлислари узоқ кутган технология — ФасеИД датчикларининг тўлиқ экран остига жойлаштирилиши ҳам айнан ушбу моделда амалга ошиши мумкин.

Агар ушбу технология муваффақиятли жорий этилса, ҳозирги Dynamic Island кесими сезиларли даражада кичраяди. Экранда фақатгина фронтал камера учун кичик бир тешик қолади, қолган барча сенсорлар дисплей остида яширинади. Бу Apple қурилмаларининг ташқи кўринишини бутунлай янги босқичга олиб чиқади.

Камера ва тасвир сифати

Смартфоннинг камера тизими ҳам эътибордан четда қолмаган. iPhone 20 моделида янги авлод ЛОФИК сенсорларини қўллаш режалаштирилмоқда. Ушбу технология тасвирларнинг динамик диапазонини кенгайтиришга хизмат қилади. Натижада, ёруғлик даражаси ўта юқори ёки паст бўлган шароитларда ҳам деталларга бой ва сифатли суратлар олиш имконияти туғилади.

Фих Фокус Дигитал аввал ҳам технология оламидаги муҳим янгиликларни, жумладан, iPhone SE4 ва Huawei Поккет 2 ҳақидаги маълумотларни аниқ башорат қилган эди. Шунингдек, инсайдер Apple айни дамда буклама iPhone лойиҳаси устидаги ишларни тўхтатиб, бор эътиборини айнан классик смартфонларнинг юбилей версиясига қаратганини таъкидламоқда.

Ўзбекистон бозорида Apple маҳсулотларига бўлган юқори талабни инобатга олсак, iPhone 20 каби йирик ўзгаришлар маҳаллий фойдаланувчилар орасида ҳам катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз. Ҳозирча бу маълумотлар дастлабки сıзıнтилар ҳисобланса-да, компаниянинг ишлаб чиқариш занжиридаги ўзгаришлар лойиҳанинг кўлами жуда кенглигидан далолат беради.

AppleИПҳоне 20ТехнологияСмартфонГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

S7 авиакомпанияси ва ОАК ўртасида Ту-214 самолётлари бўйича музокаралар давом этмоқдаS7 авиакомпанияси ва ОАК ўртасида Ту-214 самолётлари бўйича музокаралар давом этмоқдаБугун, 14:256 млн долларлик имконият: стартаплар учун катта танлов...6 млн долларлик имконият: стартаплар учун катта танлов...Бугун, 14:22Apple M7 Ultra чипи рекорд даражадаги 1,5 терабайт тезкор хотирани қўллаб-қувватлайдиApple M7 Ultra чипи рекорд даражадаги 1,5 терабайт тезкор хотирани қўллаб-қувватлайдиБугун, 13:58SpaceX янги авлод Starlink сунъий йўлдошларини атайин атмосферада ёқиб юборадиSpaceX янги авлод Starlink сунъий йўлдошларини атайин атмосферада ёқиб юборадиБугун, 12:51SpaceX коинотда сунъий интеллект учун маълумотлар марказларини ишга туширадиSpaceX коинотда сунъий интеллект учун маълумотлар марказларини ишга туширадиБугун, 12:22Коинотни забт этишда янги қадам: SpaceX Starship V3 парвозига сўнгги тайёргарлик кўрмоқдаКоинотни забт этишда янги қадам: SpaceX Starship V3 парвозига сўнгги тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди