Apple iPhone 20 устида иш бошлади: Юбилей смартфони бутунлай ўзгача кўриниш олади
Apple корпорацияси ўзининг юбилей смартфони — iPhone 20 (ёки iPhone ХХ) устида жиддий иш бошлагани маълум бўлди. Гарчи ушбу қурилманинг тақдимотига ҳали бир неча йил вақт бўлса-да, компания ишлаб чиқариш линияларини модернизация қилишга киришган. Бу ҳақда таниқли инсайдер Фих Фокус Дигитал маълумот берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, iPhone 20 дизайнида кескин ўзгаришлар кутилмоқда. Хусусан, қурилма яна тўлиқ шиша корпусга қайтиши мумкин. Сўнгги авлодларда қўлланилаётган титан ва металл рамкалар ўрнини махсус ишлов берилган шиша панеллар эгаллаши кутилмоқда. Ишлаб чиқариш жараёни эса ўз вақтида инқилобий ҳисобланган биринчи авлод iPhone Air технологиясига ўхшаш бўлиши айтилмоқда.
Экран ва ФасеИД тизимидаги инқилобЯнги моделнинг энг асосий ўзгаришларидан бири унинг дисплейи билан боғлиқ. Тахминларга кўра, iPhone 20 тўрт томондан кависли (эгилган) экранга эга бўлади. Бу эса смартфонни қўлда тутганда янада қулай ва визуал жиҳатдан чегарасиз кўринишни таъминлайди. Шунингдек, Apple мухлислари узоқ кутган технология — ФасеИД датчикларининг тўлиқ экран остига жойлаштирилиши ҳам айнан ушбу моделда амалга ошиши мумкин.
Агар ушбу технология муваффақиятли жорий этилса, ҳозирги Dynamic Island кесими сезиларли даражада кичраяди. Экранда фақатгина фронтал камера учун кичик бир тешик қолади, қолган барча сенсорлар дисплей остида яширинади. Бу Apple қурилмаларининг ташқи кўринишини бутунлай янги босқичга олиб чиқади.
Камера ва тасвир сифатиСмартфоннинг камера тизими ҳам эътибордан четда қолмаган. iPhone 20 моделида янги авлод ЛОФИК сенсорларини қўллаш режалаштирилмоқда. Ушбу технология тасвирларнинг динамик диапазонини кенгайтиришга хизмат қилади. Натижада, ёруғлик даражаси ўта юқори ёки паст бўлган шароитларда ҳам деталларга бой ва сифатли суратлар олиш имконияти туғилади.
Фих Фокус Дигитал аввал ҳам технология оламидаги муҳим янгиликларни, жумладан, iPhone SE4 ва Huawei Поккет 2 ҳақидаги маълумотларни аниқ башорат қилган эди. Шунингдек, инсайдер Apple айни дамда буклама iPhone лойиҳаси устидаги ишларни тўхтатиб, бор эътиборини айнан классик смартфонларнинг юбилей версиясига қаратганини таъкидламоқда.
Ўзбекистон бозорида Apple маҳсулотларига бўлган юқори талабни инобатга олсак, iPhone 20 каби йирик ўзгаришлар маҳаллий фойдаланувчилар орасида ҳам катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз. Ҳозирча бу маълумотлар дастлабки сıзıнтилар ҳисобланса-да, компаниянинг ишлаб чиқариш занжиридаги ўзгаришлар лойиҳанинг кўлами жуда кенглигидан далолат беради.
…