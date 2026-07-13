Япония компаниялари сунъий интеллектдан фойдаланган ходимларига қўшимча ҳақ тўламоқда

·31·Техно
Япония компаниялари сунъий интеллектдан фойдаланган ходимларига қўшимча ҳақ тўламоқда

Япониянинг йирик корпорациялари иш жараёнига сунъий интеллект (AI) технологияларини жорий этишни тезлаштириш мақсадида ходимларни моддий рағбатлантиришнинг янги тизимини йўлга қўймоқда. Хусусан, Honda Мотор компанияси ўз ходимларига сунъий интеллект билан ишлаш кўникмалари учун махсус устамалар тўлашни бошлади. Бу чора мамлакатда технологик трансформациянинг глобал суръатлардан ортда қолаётгани билан боғлиқ. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Honda компанияси жорий этган дастурга кўра, ходимлар сунъий интеллект бўйича малака даражасига қараб ҳар ойда 150 минг иенагача (тахминан 1000 АҚШ доллари) миқдорида қўшимча маблағ олишлари мумкин. Мазкур ташаббус компаниянинг қарийб 45 минг нафар ишчисини қамраб олиши кўзда тутилган. Ҳозирги кунда 280 нафар мутахассис ушбу устамаларни олишни бошлаган бўлса, яқин йилларда уларнинг сонини 1000 нафарга етказиш режалаштирилган.

Самарадорликни ошириш ва харажатларни камайтириш

Honda раҳбарияти ушбу қадам орқали автомобилларни лойиҳалаш, ишлаб чиқариш ва маъмурий жараёнларда AI имкониятларидан кенг фойдаланадиган ички экспертлар жамоасини шакллантиришни мақсад қилган. Компания ўтган молия йилини 423,9 миллиард иена миқдоридаги соф зарар билан якунлаганидан сўнг, автоматлаштириш ва самарадорликни ошириш масаласига алоҳида эътибор қаратмоқда.

Фақатгина автомобил гиганти эмас, балки бошқа соҳа вакиллари ҳам сунъий интеллектни ходимлар кундалик ишининг ажралмас қисмига айлантиришга уринмоқда. Масалан, ФамилйМарт дўконлар тармоғи ўз ходимларидан шахсий иш режаларига AI воситаларидан фойдаланиш бандларини киритишни талаб қилмоқда. Бу эса ходимларнинг технологик саводхонлигини оширишга хизмат қилади.

Авиация соҳасида ҳам ўзгаришлар кузатилмоқда. АНА (Алл Ниппон Аирвайс) авиакомпанияси ходимларнинг фаолиятини баҳолашда уларнинг сунъий интеллект технологияларини қанчалик самарали қўллаётганини муҳим мезон сифатида белгилаб қўйди. Бундай ёндашув ходимларни янги воситаларни ўзлаштиришга янада кўпроқ ундайди.

ixbt.com маълумотларига кўра, Microsoft томонидан ўтказилган тадқиқотлар Япония бизнесда генератив сунъий интеллектни жорий этиш даражаси бўйича дунёдаги бошқа ривожланган давлатлардан сезиларли даражада ортда қолаётганини кўрсатган. Шу сабабли, япон компаниялари моддий рағбатлантириш орқали ушбу бўшлиқни тўлдиришга ҳаракат қилмоқда.

Экспертларнинг фикрича, бундай тажриба нафақат Япония, балки бошқа минтақалар, жумладан, Ўзбекистоннинг технологик компаниялари учун ҳам қизиқарли намуна бўлиши мумкин. Сунъий интеллектни ўзлаштирган ходимларга юқори маош тўланиши меҳнат бозорида рақобатбардошликни оширади ва компанияларнинг рақамли иқтисодиётга мослашишини тезлаштиради.

HondaЯпонияСунъий ИнтеллектТехнологияБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Пура 90s Pro глобал бозорга чиқмоқда: Компания янги дизайнни намойиш этдиHuawei Пура 90s Pro глобал бозорга чиқмоқда: Компания янги дизайнни намойиш этдиБугун, 21:54Сунъий интеллект ва эркинлик: Георге Ҳотз AI орқали жиноят қилиш ҳуқуқини ҳимоя қилмоқдаСунъий интеллект ва эркинлик: Георге Ҳотз AI орқали жиноят қилиш ҳуқуқини ҳимоя қилмоқдаБугун, 21:54Росатом сунъий интеллект агентларини яратувчи Когнитрон платформасини тақдим этдиРосатом сунъий интеллект агентларини яратувчи Когнитрон платформасини тақдим этдиБугун, 21:26Anthropic компанияси Claude учун нархларни маҳаллийлаштиришни бошладиAnthropic компанияси Claude учун нархларни маҳаллийлаштиришни бошладиБугун, 20:57ТВ Тиме иловаси ёпилмоқда: Унинг асосчиси янги Bingерс платформасини эълон қилдиТВ Тиме иловаси ёпилмоқда: Унинг асосчиси янги Bingерс платформасини эълон қилдиБугун, 20:52РЖД магистрал квант тармоғи расмий сертификатга эга бўлди: Хавфсизликнинг янги даражасиРЖД магистрал квант тармоғи расмий сертификатга эга бўлди: Хавфсизликнинг янги даражасиБугун, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди