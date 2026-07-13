Япония компаниялари сунъий интеллектдан фойдаланган ходимларига қўшимча ҳақ тўламоқда
Япониянинг йирик корпорациялари иш жараёнига сунъий интеллект (AI) технологияларини жорий этишни тезлаштириш мақсадида ходимларни моддий рағбатлантиришнинг янги тизимини йўлга қўймоқда. Хусусан, Honda Мотор компанияси ўз ходимларига сунъий интеллект билан ишлаш кўникмалари учун махсус устамалар тўлашни бошлади. Бу чора мамлакатда технологик трансформациянинг глобал суръатлардан ортда қолаётгани билан боғлиқ. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Honda компанияси жорий этган дастурга кўра, ходимлар сунъий интеллект бўйича малака даражасига қараб ҳар ойда 150 минг иенагача (тахминан 1000 АҚШ доллари) миқдорида қўшимча маблағ олишлари мумкин. Мазкур ташаббус компаниянинг қарийб 45 минг нафар ишчисини қамраб олиши кўзда тутилган. Ҳозирги кунда 280 нафар мутахассис ушбу устамаларни олишни бошлаган бўлса, яқин йилларда уларнинг сонини 1000 нафарга етказиш режалаштирилган.
Самарадорликни ошириш ва харажатларни камайтиришHonda раҳбарияти ушбу қадам орқали автомобилларни лойиҳалаш, ишлаб чиқариш ва маъмурий жараёнларда AI имкониятларидан кенг фойдаланадиган ички экспертлар жамоасини шакллантиришни мақсад қилган. Компания ўтган молия йилини 423,9 миллиард иена миқдоридаги соф зарар билан якунлаганидан сўнг, автоматлаштириш ва самарадорликни ошириш масаласига алоҳида эътибор қаратмоқда.
Фақатгина автомобил гиганти эмас, балки бошқа соҳа вакиллари ҳам сунъий интеллектни ходимлар кундалик ишининг ажралмас қисмига айлантиришга уринмоқда. Масалан, ФамилйМарт дўконлар тармоғи ўз ходимларидан шахсий иш режаларига AI воситаларидан фойдаланиш бандларини киритишни талаб қилмоқда. Бу эса ходимларнинг технологик саводхонлигини оширишга хизмат қилади.
Авиация соҳасида ҳам ўзгаришлар кузатилмоқда. АНА (Алл Ниппон Аирвайс) авиакомпанияси ходимларнинг фаолиятини баҳолашда уларнинг сунъий интеллект технологияларини қанчалик самарали қўллаётганини муҳим мезон сифатида белгилаб қўйди. Бундай ёндашув ходимларни янги воситаларни ўзлаштиришга янада кўпроқ ундайди.
ixbt.com маълумотларига кўра, Microsoft томонидан ўтказилган тадқиқотлар Япония бизнесда генератив сунъий интеллектни жорий этиш даражаси бўйича дунёдаги бошқа ривожланган давлатлардан сезиларли даражада ортда қолаётганини кўрсатган. Шу сабабли, япон компаниялари моддий рағбатлантириш орқали ушбу бўшлиқни тўлдиришга ҳаракат қилмоқда.
Экспертларнинг фикрича, бундай тажриба нафақат Япония, балки бошқа минтақалар, жумладан, Ўзбекистоннинг технологик компаниялари учун ҳам қизиқарли намуна бўлиши мумкин. Сунъий интеллектни ўзлаштирган ходимларга юқори маош тўланиши меҳнат бозорида рақобатбардошликни оширади ва компанияларнинг рақамли иқтисодиётга мослашишини тезлаштиради.
…