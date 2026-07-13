Иссиқда олти фарзандини машинада ташлаб кетган ота-она ушланди

·84·Дунё
Иссиқда олти фарзандини машинада ташлаб кетган ота-она ушланди

АҚШнинг Канзас штатида эр-хотин олти нафар фарзандини жазирама иссиқда автомобиль ичида қолдириб, ўзлари Wingstop тез тайёрланадиган овқатланиш шохобчасида овқатлангани учун жиноий жавобгарликка тортилди.

Маълум қилинишича, 53 ёшли Майкл Крюгер ва 40 ёшли Тиффани Крюгер Салина шаҳридаги ресторан ичида тахминан 20–30 дақиқа бўлган. Шу вақт мобайнида кондиционери ишламаган, фақат битта ойнаси қисман очиқ автомобилда икки нафар 7 ойлик чақалоқ, 2, 4, 5 ва 13 ёшли болалар қолдирилган.

Ҳодиса содир бўлган куни шаҳарда ҳаво ҳарорати деярли 40 даражага етган, иссиқлик индекси эса 100 даражадан ошган. Хабар келиб тушгач, полиция ва тез тиббий ёрдам ходимлари воқеа жойига етиб келиб, болаларнинг аҳволини текширган. Улардан бирортасида иссиқ уриши аниқлангани ҳақида маълумот берилмаган. Кейинчалик барча болалар вақтинча давлат ҳимоясига олинган.

Avtomobilning orqa o'rindig'ida ikki nafar yosh bola o'tiribdi.

Салина ёнғин хизмати вакили Чед Сковилл болалар танаси катталарникига нисбатан уч-беш баравар тез қизишини таъкидлаб, ҳатто бир неча дақиқага бўлса ҳам болаларни ёпиқ автомобиль ичида қаровсиз қолдирмаслик кераклигини айтди.

Шунингдек, АҚШ Касалликларни назорат қилиш ва профилактика маркази (CDC) ҳам автомобиль ойнасини қисман очиқ қолдириш болаларни иссиқдан ҳимоя қилиш учун етарли эмаслигини эслатган.

Ҳозирда Майкл ва Тиффани Крюгернинг ҳар бирига нисбатан олти болани хавф остида қолдириш айби билан жиноят иши қўзғатилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Норвегия денгизидан 300 йиллик хазинага тўла кема топилдиНорвегия денгизидан 300 йиллик хазинага тўла кема топилдиБугун, 18:16Бангкокдаги фожиали ёнғин бар ичидагиларни тириклайин қамаб қўйдиБангкокдаги фожиали ёнғин бар ичидагиларни тириклайин қамаб қўйдиБугун, 17:55Бодрумда ресторан ичида 28 ёшли эркак отиб ўлдирилдиБодрумда ресторан ичида 28 ёшли эркак отиб ўлдирилдиБугун, 17:17Швециядаги викинглар даврига оид қабрдан “Аллоҳ” ёзув туширилган узук топилдиШвециядаги викинглар даврига оид қабрдан “Аллоҳ” ёзув туширилган узук топилдиБугун, 15:22Эгасининг имо-ишораларини тушунадиган ит тармоқларда кўпчиликни қизиқтирдиЭгасининг имо-ишораларини тушунадиган ит тармоқларда кўпчиликни қизиқтирдиБугун, 15:12Ҳиндистонда бир кунлик миллий мотам эълон қилиндиҲиндистонда бир кунлик миллий мотам эълон қилиндиБугун, 11:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди