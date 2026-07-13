Иссиқда олти фарзандини машинада ташлаб кетган ота-она ушланди
АҚШнинг Канзас штатида эр-хотин олти нафар фарзандини жазирама иссиқда автомобиль ичида қолдириб, ўзлари Wingstop тез тайёрланадиган овқатланиш шохобчасида овқатлангани учун жиноий жавобгарликка тортилди.
Маълум қилинишича, 53 ёшли Майкл Крюгер ва 40 ёшли Тиффани Крюгер Салина шаҳридаги ресторан ичида тахминан 20–30 дақиқа бўлган. Шу вақт мобайнида кондиционери ишламаган, фақат битта ойнаси қисман очиқ автомобилда икки нафар 7 ойлик чақалоқ, 2, 4, 5 ва 13 ёшли болалар қолдирилган.
Ҳодиса содир бўлган куни шаҳарда ҳаво ҳарорати деярли 40 даражага етган, иссиқлик индекси эса 100 даражадан ошган. Хабар келиб тушгач, полиция ва тез тиббий ёрдам ходимлари воқеа жойига етиб келиб, болаларнинг аҳволини текширган. Улардан бирортасида иссиқ уриши аниқлангани ҳақида маълумот берилмаган. Кейинчалик барча болалар вақтинча давлат ҳимоясига олинган.
Салина ёнғин хизмати вакили Чед Сковилл болалар танаси катталарникига нисбатан уч-беш баравар тез қизишини таъкидлаб, ҳатто бир неча дақиқага бўлса ҳам болаларни ёпиқ автомобиль ичида қаровсиз қолдирмаслик кераклигини айтди.
Шунингдек, АҚШ Касалликларни назорат қилиш ва профилактика маркази (CDC) ҳам автомобиль ойнасини қисман очиқ қолдириш болаларни иссиқдан ҳимоя қилиш учун етарли эмаслигини эслатган.
Ҳозирда Майкл ва Тиффани Крюгернинг ҳар бирига нисбатан олти болани хавф остида қолдириш айби билан жиноят иши қўзғатилган.
…