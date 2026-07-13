ТВ Тиме иловаси ёпилмоқда: Унинг асосчиси янги Bingерс платформасини эълон қилди

·30·Техно
ТВ Тиме иловаси ёпилмоқда: Унинг асосчиси янги Bingерс платформасини эълон қилди

Дунё бўйлаб миллионлаб кино ва сериал ихлосмандларининг севимли платформасига айланган ТВ Тиме иловаси ўз фаолиятини тўхтатмоқда. Ушбу янгилик фойдаланувчилар орасида катта норозиликка сабаб бўлди, ҳатто 25 мингдан ортиқ киши иловани сақлаб қолиш учун петиция имзолади. Бироқ, лойиҳанинг асл асосчиси Антонио Пинто вазиятни ўнглашга қарор қилди ва Bingерс деб номланган янги муқобил платформани ишга туширишини маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри хабар беришича, Антонио Пинто 2016-йилда ўзининг ТВШов Тиме (кейинчалик ТВ Тиме) лойиҳасини Whип Медиа компаниясига сотган эди. Ҳозирда ушбу компания ўз эътиборини сунъий интеллект технологияларига қаратишга қарор қилгани сабабли, харажатлари юқори бўлган сервисни ёпишга қарор қилди. Пинто ўзи асос солган ҳамжамиятнинг тарқалиб кетишига йўл қўймаслик учун янги уй — Bingерс иловаси устида иш бошлади.

Эски муаммоларга янгича ечим

Bingерс шунчаки ТВ Тиме клони бўлмайди. Пинто ўзининг блогида ёзишича, у йиллар давомида фойдаланувчиларни қийнаб келган техник камчиликларни бартараф этишни мақсад қилган. Хусусан, ТВ Тиме иловасининг секин ишлаши ва сервер юкламаларининг юқорилиги асосий муаммолардан бири эди. Аппфигурес маълумотларига кўра, илова 26,4 миллион марта юклаб олинган бўлиб, бундай катта масштабни ушлаб туриш жуда қимматга тушган.

Маълум бўлишича, ТВ Тиме платформасининг пуллик обуналари сервер харажатларининг атиги 10 фоизини қоплаган. Bingерс эса бошиданоқ самаралироқ архитектура асосида қурилмоқда. Бу нафақат сервер харажатларини камайтиради, балки миллионлаб фойдаланувчилар бир вақтнинг ўзида сериалларни томоша қилинган деб белгилаганда ҳам илованинг тезкор ишлашини таъминлайди.

Фойдаланувчилар маълумотлари сақлаб қолинади

Энг муҳим янгиликлардан бири шундаки, ТВ Тиме фойдаланувчилари ўзларининг йиллар давомида тўплаган маълумотларини йўқотмайдилар. Bingерс тизими эски иловадаги архивларни, жумладан томоша қилинган эпизодлар рўйхати ва ҳамжамиятдаги изоҳларни импорт қилиш имкониятини беради. Бу эса ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам қулайлик яратади, чунки кўпчилик ўзининг кўрган сериаллари статистикасини юритишга одатланган.

Илова нафақат статистика юритиш, балки ижтимоий тармоқ функциясини ҳам бажаради. Пинто ҳамжамиятдаги муҳокамалар у учун "иккинчи оила" эканлигини таъкидлаб, ҳар бир эпизоддан кейинги жонли мулоқот муҳитини янги платформада қайта тиклашга вада бермоқда. Ҳозирда Bingерс веб-сайтида кутиш рўйхати очилган бўлиб, фойдаланувчилар янгиликлардан хабардор бўлиш учун рўйхатдан ўтишлари мумкин.

Режага кўра, Bingерс иловаси 2026-йилнинг июль ойи охирига қадар App Store ва Google Play дўконларида пайдо бўлади. ТВ Тиме эса жорий йилнинг 15-июльидан бошлаб расмий дўконлардан олиб ташланади. Шу сабабли, фойдаланувчиларга ўз маълумотларини ГДPR воситалари орқали экспорт қилиб олиш тавсия этилмоқда. Бу каби ўзгаришлар рақамли сервислар бозорида барқарор бизнес моделининг нақадар муҳимлигини яна бир бор кўрсатиб берди.

ТехнологияТВ ТимеBingерсМобил ИловаАнтонио Пинто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Пура 90s Pro глобал бозорга чиқмоқда: Компания янги дизайнни намойиш этдиHuawei Пура 90s Pro глобал бозорга чиқмоқда: Компания янги дизайнни намойиш этдиБугун, 21:54Сунъий интеллект ва эркинлик: Георге Ҳотз AI орқали жиноят қилиш ҳуқуқини ҳимоя қилмоқдаСунъий интеллект ва эркинлик: Георге Ҳотз AI орқали жиноят қилиш ҳуқуқини ҳимоя қилмоқдаБугун, 21:54Росатом сунъий интеллект агентларини яратувчи Когнитрон платформасини тақдим этдиРосатом сунъий интеллект агентларини яратувчи Когнитрон платформасини тақдим этдиБугун, 21:26Anthropic компанияси Claude учун нархларни маҳаллийлаштиришни бошладиAnthropic компанияси Claude учун нархларни маҳаллийлаштиришни бошладиБугун, 20:57Япония компаниялари сунъий интеллектдан фойдаланган ходимларига қўшимча ҳақ тўламоқдаЯпония компаниялари сунъий интеллектдан фойдаланган ходимларига қўшимча ҳақ тўламоқдаБугун, 20:50РЖД магистрал квант тармоғи расмий сертификатга эга бўлди: Хавфсизликнинг янги даражасиРЖД магистрал квант тармоғи расмий сертификатга эга бўлди: Хавфсизликнинг янги даражасиБугун, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди