ТВ Тиме иловаси ёпилмоқда: Унинг асосчиси янги Bingерс платформасини эълон қилди
Дунё бўйлаб миллионлаб кино ва сериал ихлосмандларининг севимли платформасига айланган ТВ Тиме иловаси ўз фаолиятини тўхтатмоқда. Ушбу янгилик фойдаланувчилар орасида катта норозиликка сабаб бўлди, ҳатто 25 мингдан ортиқ киши иловани сақлаб қолиш учун петиция имзолади. Бироқ, лойиҳанинг асл асосчиси Антонио Пинто вазиятни ўнглашга қарор қилди ва Bingерс деб номланган янги муқобил платформани ишга туширишини маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри хабар беришича, Антонио Пинто 2016-йилда ўзининг ТВШов Тиме (кейинчалик ТВ Тиме) лойиҳасини Whип Медиа компаниясига сотган эди. Ҳозирда ушбу компания ўз эътиборини сунъий интеллект технологияларига қаратишга қарор қилгани сабабли, харажатлари юқори бўлган сервисни ёпишга қарор қилди. Пинто ўзи асос солган ҳамжамиятнинг тарқалиб кетишига йўл қўймаслик учун янги уй — Bingерс иловаси устида иш бошлади.
Эски муаммоларга янгича ечимBingерс шунчаки ТВ Тиме клони бўлмайди. Пинто ўзининг блогида ёзишича, у йиллар давомида фойдаланувчиларни қийнаб келган техник камчиликларни бартараф этишни мақсад қилган. Хусусан, ТВ Тиме иловасининг секин ишлаши ва сервер юкламаларининг юқорилиги асосий муаммолардан бири эди. Аппфигурес маълумотларига кўра, илова 26,4 миллион марта юклаб олинган бўлиб, бундай катта масштабни ушлаб туриш жуда қимматга тушган.
Маълум бўлишича, ТВ Тиме платформасининг пуллик обуналари сервер харажатларининг атиги 10 фоизини қоплаган. Bingерс эса бошиданоқ самаралироқ архитектура асосида қурилмоқда. Бу нафақат сервер харажатларини камайтиради, балки миллионлаб фойдаланувчилар бир вақтнинг ўзида сериалларни томоша қилинган деб белгилаганда ҳам илованинг тезкор ишлашини таъминлайди.
Фойдаланувчилар маълумотлари сақлаб қолинадиЭнг муҳим янгиликлардан бири шундаки, ТВ Тиме фойдаланувчилари ўзларининг йиллар давомида тўплаган маълумотларини йўқотмайдилар. Bingерс тизими эски иловадаги архивларни, жумладан томоша қилинган эпизодлар рўйхати ва ҳамжамиятдаги изоҳларни импорт қилиш имкониятини беради. Бу эса ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам қулайлик яратади, чунки кўпчилик ўзининг кўрган сериаллари статистикасини юритишга одатланган.
Илова нафақат статистика юритиш, балки ижтимоий тармоқ функциясини ҳам бажаради. Пинто ҳамжамиятдаги муҳокамалар у учун "иккинчи оила" эканлигини таъкидлаб, ҳар бир эпизоддан кейинги жонли мулоқот муҳитини янги платформада қайта тиклашга вада бермоқда. Ҳозирда Bingерс веб-сайтида кутиш рўйхати очилган бўлиб, фойдаланувчилар янгиликлардан хабардор бўлиш учун рўйхатдан ўтишлари мумкин.
Режага кўра, Bingерс иловаси 2026-йилнинг июль ойи охирига қадар App Store ва Google Play дўконларида пайдо бўлади. ТВ Тиме эса жорий йилнинг 15-июльидан бошлаб расмий дўконлардан олиб ташланади. Шу сабабли, фойдаланувчиларга ўз маълумотларини ГДPR воситалари орқали экспорт қилиб олиш тавсия этилмоқда. Бу каби ўзгаришлар рақамли сервислар бозорида барқарор бизнес моделининг нақадар муҳимлигини яна бир бор кўрсатиб берди.
…