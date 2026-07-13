РЖД магистрал квант тармоғи расмий сертификатга эга бўлди: Хавфсизликнинг янги даражаси
Россия темир йўллари (РЖД) компанияси томонидан яратилган магистрал квант тармоғи Федерал техник ва экспорт назорати хизмати (ФСТEК) томонидан расмий аттестациядан ўтказилди. Ушбу ҳужжат тармоқнинг ИИ даражали ҳимояланган ахборот тизимларига қўйиладиган барча талабларга жавоб беришини ва ахборот хавфсизлигининг энг юқори стандартларига мувофиқлигини тасдиқлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Квант коммуникациялари технологияси маълумотларни узатишда квант физикаси қонунларидан фойдаланган ҳолда, хабарларни бузиб кириш ёки яширинча ўқиш имкониятини деярли нолга туширади. ixbt.com маълумотига кўра, олинган сертификат эндиликда компанияга ўз квант тармоғи хизматларини ташқи ташкилотларга ҳам тақдим этиш ҳуқуқини беради. Бу айниқса муҳим ахборот инфратузилмаси объектларини ҳимоя қилишга бўлган талаб ортиб бораётган даврда жуда долзарбдир.
Саноат ва молия соҳасидаги истиқболларМутахассисларнинг фикрича, квант алоқа тизимлари биринчи навбатда молия сектори, ёқилғи-энергетика мажмуаси, саноат, соғлиқни сақлаш ва транспорт соҳаларида юқори талабга эга бўлади. Ҳозирги кунда Россия Марказий банки, Федерал ғазначилик ва бир қатор йирик тижорат банклари иштирокида ушбу технологияни амалиётга татбиқ этиш бўйича пилот лойиҳалар амалга оширилмоқда.
Россия Рақамли ривожланиш вазирлиги вакили Александр Шойтовнинг таъкидлашича, квант коммуникациялари технологияси бугунги кунда ривожланишнинг юқори босқичига чиқди. Мазкур тармоқни 2030-йилгача янада кенгайтириш режалаштирилган бўлиб, бу жараён "Маълумотлар иқтисодиёти" миллий лойиҳаси доирасидаги йўл харитасига киритилган.
Ўзбекистон шароитида ҳам киберхавфсизлик ва маълумотлар дахлсизлиги масаласи кун тартибидаги асосий мавзулардан бири бўлиб қолмоқда. РЖД каби йирик транспорт операторларининг квант технологияларига ўтиши минтақадаги логистика ва рақамли хавфсизлик стандартларига ўз таъсирини ўтказиши мумкин, чунки темир йўл алоқалари халқаро транзит коридорларининг муҳим бўғини ҳисобланади.
РЖД раҳбарияти аттестатнинг олиниши нафақат ички эҳтиёжларни қондириш, балки квант коммуникациялари бозорини ривожлантириш учун янги имкониятлар очишини таъкидламоқда. Квант калитларини тақсимлаш технологияси асосида ишлайдиган ушбу тармоқ келажакда анъанавий криптографик усуллардан бутунлай воз кечишга замин яратиши кутилмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, квант технологияларининг тижорат босқичига чиқиши давлат ва хусусий сектор ўртасидаги махфий маълумотлар алмашинувини мутлақо янги босқичга олиб чиқади. Бу эса киберҳужумлар хавфи юқори бўлган ҳозирги шароитда стратегик аҳамиятга эга қадамдир.
…