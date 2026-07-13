РЖД магистрал квант тармоғи расмий сертификатга эга бўлди: Хавфсизликнинг янги даражаси

·21·Техно
РЖД магистрал квант тармоғи расмий сертификатга эга бўлди: Хавфсизликнинг янги даражаси

Россия темир йўллари (РЖД) компанияси томонидан яратилган магистрал квант тармоғи Федерал техник ва экспорт назорати хизмати (ФСТEК) томонидан расмий аттестациядан ўтказилди. Ушбу ҳужжат тармоқнинг ИИ даражали ҳимояланган ахборот тизимларига қўйиладиган барча талабларга жавоб беришини ва ахборот хавфсизлигининг энг юқори стандартларига мувофиқлигини тасдиқлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Квант коммуникациялари технологияси маълумотларни узатишда квант физикаси қонунларидан фойдаланган ҳолда, хабарларни бузиб кириш ёки яширинча ўқиш имкониятини деярли нолга туширади. ixbt.com маълумотига кўра, олинган сертификат эндиликда компанияга ўз квант тармоғи хизматларини ташқи ташкилотларга ҳам тақдим этиш ҳуқуқини беради. Бу айниқса муҳим ахборот инфратузилмаси объектларини ҳимоя қилишга бўлган талаб ортиб бораётган даврда жуда долзарбдир.

Саноат ва молия соҳасидаги истиқболлар

Мутахассисларнинг фикрича, квант алоқа тизимлари биринчи навбатда молия сектори, ёқилғи-энергетика мажмуаси, саноат, соғлиқни сақлаш ва транспорт соҳаларида юқори талабга эга бўлади. Ҳозирги кунда Россия Марказий банки, Федерал ғазначилик ва бир қатор йирик тижорат банклари иштирокида ушбу технологияни амалиётга татбиқ этиш бўйича пилот лойиҳалар амалга оширилмоқда.

Россия Рақамли ривожланиш вазирлиги вакили Александр Шойтовнинг таъкидлашича, квант коммуникациялари технологияси бугунги кунда ривожланишнинг юқори босқичига чиқди. Мазкур тармоқни 2030-йилгача янада кенгайтириш режалаштирилган бўлиб, бу жараён "Маълумотлар иқтисодиёти" миллий лойиҳаси доирасидаги йўл харитасига киритилган.

Ўзбекистон шароитида ҳам киберхавфсизлик ва маълумотлар дахлсизлиги масаласи кун тартибидаги асосий мавзулардан бири бўлиб қолмоқда. РЖД каби йирик транспорт операторларининг квант технологияларига ўтиши минтақадаги логистика ва рақамли хавфсизлик стандартларига ўз таъсирини ўтказиши мумкин, чунки темир йўл алоқалари халқаро транзит коридорларининг муҳим бўғини ҳисобланади.

РЖД раҳбарияти аттестатнинг олиниши нафақат ички эҳтиёжларни қондириш, балки квант коммуникациялари бозорини ривожлантириш учун янги имкониятлар очишини таъкидламоқда. Квант калитларини тақсимлаш технологияси асосида ишлайдиган ушбу тармоқ келажакда анъанавий криптографик усуллардан бутунлай воз кечишга замин яратиши кутилмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, квант технологияларининг тижорат босқичига чиқиши давлат ва хусусий сектор ўртасидаги махфий маълумотлар алмашинувини мутлақо янги босқичга олиб чиқади. Бу эса киберҳужумлар хавфи юқори бўлган ҳозирги шароитда стратегик аҳамиятга эга қадамдир.

ТехнологияКвант АлоқасиКиберхавфсизликРЖДРақамли Иқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic компанияси Claude учун нархларни маҳаллийлаштиришни бошладиAnthropic компанияси Claude учун нархларни маҳаллийлаштиришни бошладиБугун, 20:57ТВ Тиме иловаси ёпилмоқда: Унинг асосчиси янги Bingерс платформасини эълон қилдиТВ Тиме иловаси ёпилмоқда: Унинг асосчиси янги Bingерс платформасини эълон қилдиБугун, 20:52Япония компаниялари сунъий интеллектдан фойдаланган ходимларига қўшимча ҳақ тўламоқдаЯпония компаниялари сунъий интеллектдан фойдаланган ходимларига қўшимча ҳақ тўламоқдаБугун, 20:50ЛAPД шахсий маълумотлар хавфсизлиги сабаб Флокк Сафетй кузатув тизимидан воз кечдиЛAPД шахсий маълумотлар хавфсизлиги сабаб Флокк Сафетй кузатув тизимидан воз кечдиБугун, 19:56Хитой Ойнинг жанубий қутбидан сув қидиради: Чанғэ-7 миссиясига тайёргарлик бошландиХитой Ойнинг жанубий қутбидан сув қидиради: Чанғэ-7 миссиясига тайёргарлик бошландиБугун, 19:52ҲМД ихчам смартфонлар ишқибозлари учун Фаме моделини тақдим этадиҲМД ихчам смартфонлар ишқибозлари учун Фаме моделини тақдим этадиБугун, 19:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди