ЛAPД шахсий маълумотлар хавфсизлиги сабаб Флокк Сафетй кузатув тизимидан воз кечди

·19·Техно
ЛAPД шахсий маълумотлар хавфсизлиги сабаб Флокк Сафетй кузатув тизимидан воз кечди

АҚШнинг энг йирик ҳуқуқ-тартибот идораларидан бири бўлган Лос-Анжелес полиция департаменти (ЛAPД) автомобил рақамларини кузатишга ихтисослашган Флокк Сафетй компанияси билан ҳамкорликни тўхтатишга қарор қилди. Уч йиллик шартнома муддати якунланиши муносабати билан полиция раҳбарияти фуқаролик эркинликлари ва шахсий дахлсизлик борасидаги жиддий хавотирлар туфайли ушбу технологиядан воз кечишини маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ABC7 ва Те Лос Ангелес Times нашрлари хабарига кўра, ЛAPД ахборот технологиялари бўйича директори Деан Гиаламас ушбу қарорни маълумотлар хавфсизлиги билан изоҳлаган. Унинг сўзларига кўра, камералар орқали тўпланаётган улкан ҳажмдаги маълумотлар ва уларнинг қандай сақланиши борасида ҳал этилмаган масалалар мавжуд. Бу қарор АҚШдаги учинчи йирик полиция бошқармаси учун стратегик аҳамиятга эга, чунки Флокк Сафетй бутун мамлакат бўйлаб 80 мингдан ортиқ камералар тармоғига эга.

Махфийлик ва хавфсизлик муаммолари

Флокк Сафетй камералари нафақат автомобил рақамларини, балки транспорт воситасининг русуми, ранги ва бошқа ўзига хос белгиларини ҳам таний олади. Бироқ, сўнгги вақтларда ушбу тизимнинг ишлашида жиддий хатоликлар кузатилган. Масалан, Те Дриве нашри журналисти тизимнинг хатоси туфайли ўзи бошқараётган синов автомобили ўғирланган деб белгилангани ва натижада бир неча кун давомида полиция томонидан таъқиб қилинганини маълум қилган.

Бундан ташқари, киберхавфсизлик бўйича мутахассислар тизимнинг заиф нуқталарини аниқлашган. TechCrunch маълумотларига кўра, кўплаб полиция ходимларининг аккаунтлари кўп босқичли аутентификация (МФА) билан ҳимояланмаган, бу эса хакерлар ва жосуслар учун қулай имконият яратади. Ҳатто 404 Медиа нашри журналистлари очиқ қолган маълумотлар базаси орқали ўзларини жонли эфирда кузатишга муваффақ бўлишган.

Бошқа шаҳарлардаги вазият

Лос-Анжелес бу борада биринчи эмас. Аввалроқ Калифорниянинг Маунтин-Вю ва Мейн штатидаги Саут-Портленд шаҳарлари ҳам Флокк Сафетй билан шартномаларни бекор қилган эди. Бунга қуйидаги омиллар сабаб бўлган:

  • Шахсий дахлсизлик ҳуқуқининг бузилиши;
  • Федерал иммиграция хизматларининг ушбу маълумотлардан маҳаллий қонунларга зид равишда фойдаланиши;
  • Тизимдаги техник хатоликлар туфайли айбсиз ҳайдовчиларнинг қурол билан ушланиши;
  • Маълумотларни учинчи томонларга узатиш бўйича шаффофликнинг йўқлиги.
Флокк Сафетй вакили Ҳоллй Беилин компания ушбу қарордан ҳайратда эканини ва юзага келган тушунмовчиликларни бартараф этишга тайёрлигини билдирди. Бироқ, ЛAPД раҳбарияти маълумотларни сақлаш ва улардан фойдаланиш бўйича янги, қатъий шартлар ишлаб чиқилмагунча ҳамкорликни тикламаслигини таъкидламоқда. Ушбу ҳолат замонавий кузатув технологиялари ва инсон ҳуқуқлари ўртасидаги мувозанатни сақлаш қанчалик қийин эканлигини яна бир бор кўрсатди.

ЛAPДФлокк СафетйХавфсизликТехнологияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

РЖД магистрал квант тармоғи расмий сертификатга эга бўлди: Хавфсизликнинг янги даражасиРЖД магистрал квант тармоғи расмий сертификатга эга бўлди: Хавфсизликнинг янги даражасиБугун, 20:25Хитой Ойнинг жанубий қутбидан сув қидиради: Чанғэ-7 миссиясига тайёргарлик бошландиХитой Ойнинг жанубий қутбидан сув қидиради: Чанғэ-7 миссиясига тайёргарлик бошландиБугун, 19:52ҲМД ихчам смартфонлар ишқибозлари учун Фаме моделини тақдим этадиҲМД ихчам смартфонлар ишқибозлари учун Фаме моделини тақдим этадиБугун, 19:25SpaceX яна парвозга тайёр: Starship коинотга учинчи авлод йўлдошларини олиб чиқадиSpaceX яна парвозга тайёр: Starship коинотга учинчи авлод йўлдошларини олиб чиқадиБугун, 19:24Вазе навигация иловасига Gemini сунъий интеллекти ва янги функциялар қўшилдиВазе навигация иловасига Gemini сунъий интеллекти ва янги функциялар қўшилдиБугун, 19:21Nubia дунёдаги илк гибрид совутиш тизимига эга Нео 5 GT смартфонини тақдим этдиNubia дунёдаги илк гибрид совутиш тизимига эга Нео 5 GT смартфонини тақдим этдиБугун, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди