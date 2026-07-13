ЛAPД шахсий маълумотлар хавфсизлиги сабаб Флокк Сафетй кузатув тизимидан воз кечди
АҚШнинг энг йирик ҳуқуқ-тартибот идораларидан бири бўлган Лос-Анжелес полиция департаменти (ЛAPД) автомобил рақамларини кузатишга ихтисослашган Флокк Сафетй компанияси билан ҳамкорликни тўхтатишга қарор қилди. Уч йиллик шартнома муддати якунланиши муносабати билан полиция раҳбарияти фуқаролик эркинликлари ва шахсий дахлсизлик борасидаги жиддий хавотирлар туфайли ушбу технологиядан воз кечишини маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ABC7 ва Те Лос Ангелес Times нашрлари хабарига кўра, ЛAPД ахборот технологиялари бўйича директори Деан Гиаламас ушбу қарорни маълумотлар хавфсизлиги билан изоҳлаган. Унинг сўзларига кўра, камералар орқали тўпланаётган улкан ҳажмдаги маълумотлар ва уларнинг қандай сақланиши борасида ҳал этилмаган масалалар мавжуд. Бу қарор АҚШдаги учинчи йирик полиция бошқармаси учун стратегик аҳамиятга эга, чунки Флокк Сафетй бутун мамлакат бўйлаб 80 мингдан ортиқ камералар тармоғига эга.
Махфийлик ва хавфсизлик муаммолариФлокк Сафетй камералари нафақат автомобил рақамларини, балки транспорт воситасининг русуми, ранги ва бошқа ўзига хос белгиларини ҳам таний олади. Бироқ, сўнгги вақтларда ушбу тизимнинг ишлашида жиддий хатоликлар кузатилган. Масалан, Те Дриве нашри журналисти тизимнинг хатоси туфайли ўзи бошқараётган синов автомобили ўғирланган деб белгилангани ва натижада бир неча кун давомида полиция томонидан таъқиб қилинганини маълум қилган.
Бундан ташқари, киберхавфсизлик бўйича мутахассислар тизимнинг заиф нуқталарини аниқлашган. TechCrunch маълумотларига кўра, кўплаб полиция ходимларининг аккаунтлари кўп босқичли аутентификация (МФА) билан ҳимояланмаган, бу эса хакерлар ва жосуслар учун қулай имконият яратади. Ҳатто 404 Медиа нашри журналистлари очиқ қолган маълумотлар базаси орқали ўзларини жонли эфирда кузатишга муваффақ бўлишган.
Бошқа шаҳарлардаги вазиятЛос-Анжелес бу борада биринчи эмас. Аввалроқ Калифорниянинг Маунтин-Вю ва Мейн штатидаги Саут-Портленд шаҳарлари ҳам Флокк Сафетй билан шартномаларни бекор қилган эди. Бунга қуйидаги омиллар сабаб бўлган:
- Шахсий дахлсизлик ҳуқуқининг бузилиши;
- Федерал иммиграция хизматларининг ушбу маълумотлардан маҳаллий қонунларга зид равишда фойдаланиши;
- Тизимдаги техник хатоликлар туфайли айбсиз ҳайдовчиларнинг қурол билан ушланиши;
- Маълумотларни учинчи томонларга узатиш бўйича шаффофликнинг йўқлиги.
…