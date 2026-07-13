Барселона Ферран Торрес билан шартномани узайтиришдан бош тортмоқда: Бунинг сабаби молиявий
Каталониянинг Барселона клуби спорт директори Деко ҳужумчи Ферран Торрес билан амалдаги шартномани узайтириш борасида иккиланмоқда. Гарчи Ханси Флик қўл остида футболчи ротация тизимининг муҳим бўлаги бўлиб қолаётган бўлса-да, клубнинг оғир молиявий ҳолати раҳбариятни ҳар бир қадамни ўйлаб босишга мажбур қилмоқда. Бу қарорнинг ортида эса Манчестер Сити билан тузилган аввалги келишувдаги яширин банд ётибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри маълумотларига кўра, Барселона маъмуриятининг Торрес билан янги битим имзолашни истамаётгани 2022-йил январидаги трансфер шартлари билан боғлиқ. Ўшанда каталонияликлар футболчи учун 55 миллион евро ва қўшимча 10 миллион евро бонус тўлашга рози бўлишган эди. Бироқ шартномада кўрсатилган яна бир кичик, аммо муҳим детал бугунги кунда клуб учун катта тўсиққа айланди.
Манчестер Сити фойдасига ишлайдиган махфий бандГап шундаки, агар Барселона Ферран Торрес билан расман янги шартнома имзоласа, Англия чемпионларига яна 7-8 миллион евро атрофида қўшимча маблағ тўлаши шарт бўлади. Бу эса футболчининг умумий трансфер нархини қарийб 73 миллион еврога етказади. Клуб раҳбарияти молиявий чекловлар ва янги трансферлар, хусусан Карим Адееми каби мақсадлар фонида, захира ўйинчиси учун бундай катта маблағ сарфлашни мақсадга мувофиқ эмас деб ҳисобламоқда.
Ҳозирги вазиятда клуб мутасаддилари Торресни ёзги трансфер ойнасида сотиб юбориш энг тўғри йўл эканлигига ишонч ҳосил қилишмоқда. Бу орқали Барселона нафақат Манчестер Сити олдидаги қўшимча тўловдан қутулади, балки футболчининг эркин агент сифатида текинга кетиб қолиш хавфининг ҳам олдини олади. Goal.com хабар беришича, футболчининг трансфер қиймати ҳали ҳам юқори ва у орқали клуб ғазнасини бойитиш имконияти мавжуд.
Ушбу ноаниқликлар фонида Пари Сен-Жермен клуби вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Франция чемпионлари ҳужум чизиғини кучайтириш учун универсал футболчи қидирмоқда ва Луис Энрике жамоаси испаниялик вингер номзодини юқори баҳоламоқда. PSJ ҳозирча расмий таклиф билан чиқмаган бўлса-да, клубнинг қизиқиши анча жиддий экани айтилмоқда.
Mundo Deportivo нашрининг қўшимча қилишича, Ферран Торреснинг ўзи ҳам Парк дес Принсесга кўчиб ўтишга яшил чироқ ёққан бўлиши мумкин. Барселона таркибига янги рақобатчиларнинг келиши унинг майдондаги дақиқаларини сезиларли даражада камайтириши аниқ. Шу сабабли, 24 ёшли футболчи фаолиятини бошқа гранд жамоада давом эттиришга қарши эмас.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Барселона учун Ферран Торрес масаласи нафақат спорт, балки соф иқтисодий масалага айланди. Яқин ойларда клуб раҳбарияти якуний қарорни қабул қилиши кутилмоқда, бироқ ҳозирча барча йўллар унинг Каталонияни тарк этишига ишора қилмоқда.
…