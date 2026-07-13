Барселона Ферран Торрес билан шартномани узайтиришдан бош тортмоқда: Бунинг сабаби молиявий

·29·Спорт
Барселона Ферран Торрес билан шартномани узайтиришдан бош тортмоқда: Бунинг сабаби молиявий

Каталониянинг Барселона клуби спорт директори Деко ҳужумчи Ферран Торрес билан амалдаги шартномани узайтириш борасида иккиланмоқда. Гарчи Ханси Флик қўл остида футболчи ротация тизимининг муҳим бўлаги бўлиб қолаётган бўлса-да, клубнинг оғир молиявий ҳолати раҳбариятни ҳар бир қадамни ўйлаб босишга мажбур қилмоқда. Бу қарорнинг ортида эса Манчестер Сити билан тузилган аввалги келишувдаги яширин банд ётибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри маълумотларига кўра, Барселона маъмуриятининг Торрес билан янги битим имзолашни истамаётгани 2022-йил январидаги трансфер шартлари билан боғлиқ. Ўшанда каталонияликлар футболчи учун 55 миллион евро ва қўшимча 10 миллион евро бонус тўлашга рози бўлишган эди. Бироқ шартномада кўрсатилган яна бир кичик, аммо муҳим детал бугунги кунда клуб учун катта тўсиққа айланди.

Манчестер Сити фойдасига ишлайдиган махфий банд

Гап шундаки, агар Барселона Ферран Торрес билан расман янги шартнома имзоласа, Англия чемпионларига яна 7-8 миллион евро атрофида қўшимча маблағ тўлаши шарт бўлади. Бу эса футболчининг умумий трансфер нархини қарийб 73 миллион еврога етказади. Клуб раҳбарияти молиявий чекловлар ва янги трансферлар, хусусан Карим Адееми каби мақсадлар фонида, захира ўйинчиси учун бундай катта маблағ сарфлашни мақсадга мувофиқ эмас деб ҳисобламоқда.

Ҳозирги вазиятда клуб мутасаддилари Торресни ёзги трансфер ойнасида сотиб юбориш энг тўғри йўл эканлигига ишонч ҳосил қилишмоқда. Бу орқали Барселона нафақат Манчестер Сити олдидаги қўшимча тўловдан қутулади, балки футболчининг эркин агент сифатида текинга кетиб қолиш хавфининг ҳам олдини олади. Goal.com хабар беришича, футболчининг трансфер қиймати ҳали ҳам юқори ва у орқали клуб ғазнасини бойитиш имконияти мавжуд.

Ушбу ноаниқликлар фонида Пари Сен-Жермен клуби вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Франция чемпионлари ҳужум чизиғини кучайтириш учун универсал футболчи қидирмоқда ва Луис Энрике жамоаси испаниялик вингер номзодини юқори баҳоламоқда. PSJ ҳозирча расмий таклиф билан чиқмаган бўлса-да, клубнинг қизиқиши анча жиддий экани айтилмоқда.

Mundo Deportivo нашрининг қўшимча қилишича, Ферран Торреснинг ўзи ҳам Парк дес Принсесга кўчиб ўтишга яшил чироқ ёққан бўлиши мумкин. Барселона таркибига янги рақобатчиларнинг келиши унинг майдондаги дақиқаларини сезиларли даражада камайтириши аниқ. Шу сабабли, 24 ёшли футболчи фаолиятини бошқа гранд жамоада давом эттиришга қарши эмас.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Барселона учун Ферран Торрес масаласи нафақат спорт, балки соф иқтисодий масалага айланди. Яқин ойларда клуб раҳбарияти якуний қарорни қабул қилиши кутилмоқда, бироқ ҳозирча барча йўллар унинг Каталонияни тарк этишига ишора қилмоқда.

БарселонаФерран ТорресМанчестер СитиPSJТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперлига трансферларида кутилмаган енгиллик: Чекловлар икки баробарга ошдиСуперлига трансферларида кутилмаган енгиллик: Чекловлар икки баробарга ошдиБугун, 20:10ЖЧ-2026дан кейинги мудҳиш фожиа: 25 ёшли юлдуз кутилмаганда вафот этдиЖЧ-2026дан кейинги мудҳиш фожиа: 25 ёшли юлдуз кутилмаганда вафот этдиБугун, 19:51«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқдаБугун, 19:46 Славен Билич Хорватияга қайтди: Даличдан кейин янги давр... Славен Билич Хорватияга қайтди: Даличдан кейин янги давр...Бугун, 19:40Лионель Месси энди аввалгидек хавфли эмасми: Англия Аргентина тахтини тортиб олмоқчиЛионель Месси энди аввалгидек хавфли эмасми: Англия Аргентина тахтини тортиб олмоқчиБугун, 19:17Самуел Этўо: Килиан Мбаппе Францияда етарлича қадрланмаяптиСамуел Этўо: Килиан Мбаппе Францияда етарлича қадрланмаяптиБугун, 19:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди