ЖЧ-2026дан кейинги мудҳиш фожиа: 25 ёшли юлдуз кутилмаганда вафот этди

·65·Спорт
ЖЧ-2026дан кейинги мудҳиш фожиа: 25 ёшли юлдуз кутилмаганда вафот этди

Қитъанинг энг нуфузли мусобақаси ҳисобланган Африка Чемпионлар лигасидаги зафар ва 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги дебют – 25 ёшли ярим ҳимоячи Жейден Адамснинг карьераси 2026 йил ёзида жуда тез суръатларда юқорилаб бораётган эди. Бироқ, Жанубий Африка Республикаси (ЖАР) терма жамоаси мундиалдаги иштирокини якунлаганидан кўп ўтмай, футбол оламини ларзага солган мудҳиш воқеа юз берди. Орзу ва катта режаларга тўла бўлган ёш футболчи тўсатдан ҳаётдан кўз юмди.

Zamin.uz ушбу кутилмаган ва сирли йўқотиш тафсилотларини тақдим этади.

Мундиалдаги тарихий натижа ва сўнгги учрашувлар

ЖАР терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатида ўз тарихида илк бор гуруҳ босқичидан плей-оффга чиқиб, улкан сенсация қайд этган эди. Иқтидорли ярим ҳимоячи Жейден Адамс жамоанинг ушбу тарихий муваффақиятига катта ҳисса қўшди:

  • У гуруҳ босқичидаги учта ўйиннинг барчасида майдонга тушди.

  • Мексика ва Чехияга қарши муҳим баҳсларни асосий таркибда бошлади.

  • Жанубий Кореяга қарши ўйинда эса захирадан майдонга туширилди.

Кейинчалик маълум бўлишича, Кореяга қарши баҳс унинг фаолиятидаги сўнгги учрашув бўлиб қолди. Канадага қарши кечган плей-офф ўйинида Адамс захирада қолди. ЖАР терма жамоаси мусобақа билан хайрлашиб, уйга қайтганидан бир неча кун ўтиб, футболчининг ўлими ҳақида совуқ хабар тарқалди.

«Буни ҳеч ким кутмаган эди» — устозининг изтироби

Soccer Laduma нашри футболчининг мураббийи сўзларини келтиради, у шок ҳолатида эканини яшира олмаган:

«Бу йўқотиш ҳаммамизни ларзага солди. Биз эндигина жаҳон чемпионатидан қайтган эдик ва шундай хабарни эшитдик. Куни кеча у билан гаплашган эдик, у янги мавсумни интизорлик билан кутаётганди. Шунинг учун ҳозир гапиришга сўз топа олмаяпмиз. Фақат оиланинг шахсий ҳаётига ҳурмат билан қарашларини сораган бўлардим. Ҳа, мен тасдиқлайман – у вафот этди. Буни ҳеч ким кутмаган эди».

Ғалабалар ортидаги сир: Депрессия гумон қилинмоқда

Футболчининг ўлими сабаблари ҳозирча расман ошкор қилинмаяпти. Айрим маълумотларга кўра, Адамс ташқи муваффақиятларга қарамай, ич-ичидан депрессиядан (руҳий тушкунлик) азият чеккан бўлиши мумкин.

Ваҳоланки, унинг руҳшунос маслаҳатчиси Брендин Жонсоннинг айтишича, жаҳон чемпионатидан кейин Жейден жуда яхши ва кўтаринки кайфиятда бўлган. Спорт нуқтаи назаридан ҳам унинг ишлари жуда муваффақиятли кетаётган эди.

Жейден Адамснинг қисқа, аммо порлоқ ютуқлари:

Йил / Мавсум

Эришилган натижа ва муваффақиятлар

2024 йил

ЖАР терма жамоасида дебют қилди ва дарҳол Африка миллатлар кубоги совриндорига айланди.

Ўтган мавсум

«Мамелоди Сандаунз» жамоаси таркибида мамлакат чемпиони бўлди.

2025/26 йилги мавсум

Африка Чемпионлар лигасида ғалаба қозонди. Барча муҳим ўйинларда ва финалда асосий таркибда майдонга тушди.

2026 йил ёзи

Жаҳон чемпионатида қатнашиб, терма жамоанинг тарихий натижасига улкан ҳисса қўшди.

Жанубий Африка футбол ассоциацияси мамлакат ўзининг энг иқтидорли ва келажаги порлоқ футболчиларидан бирини йўқотганини чуқур қайғу билан таъкидлади. Мудҳиш воқеа юзасидан суриштирув ишлари давом этмоқда.

Жейден АдамсЖанубий АфрикаМексикаКанадаЖанубий Корея
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Ферран Торрес билан шартномани узайтиришдан бош тортмоқда: Бунинг сабаби молиявийБарселона Ферран Торрес билан шартномани узайтиришдан бош тортмоқда: Бунинг сабаби молиявийБугун, 20:16Суперлига трансферларида кутилмаган енгиллик: Чекловлар икки баробарга ошдиСуперлига трансферларида кутилмаган енгиллик: Чекловлар икки баробарга ошдиБугун, 20:10«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқдаБугун, 19:46 Славен Билич Хорватияга қайтди: Даличдан кейин янги давр... Славен Билич Хорватияга қайтди: Даличдан кейин янги давр...Бугун, 19:40Лионель Месси энди аввалгидек хавфли эмасми: Англия Аргентина тахтини тортиб олмоқчиЛионель Месси энди аввалгидек хавфли эмасми: Англия Аргентина тахтини тортиб олмоқчиБугун, 19:17Самуел Этўо: Килиан Мбаппе Францияда етарлича қадрланмаяптиСамуел Этўо: Килиан Мбаппе Францияда етарлича қадрланмаяптиБугун, 19:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди