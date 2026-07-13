ЖЧ-2026дан кейинги мудҳиш фожиа: 25 ёшли юлдуз кутилмаганда вафот этди
Қитъанинг энг нуфузли мусобақаси ҳисобланган Африка Чемпионлар лигасидаги зафар ва 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги дебют – 25 ёшли ярим ҳимоячи Жейден Адамснинг карьераси 2026 йил ёзида жуда тез суръатларда юқорилаб бораётган эди. Бироқ, Жанубий Африка Республикаси (ЖАР) терма жамоаси мундиалдаги иштирокини якунлаганидан кўп ўтмай, футбол оламини ларзага солган мудҳиш воқеа юз берди. Орзу ва катта режаларга тўла бўлган ёш футболчи тўсатдан ҳаётдан кўз юмди.
Zamin.uz ушбу кутилмаган ва сирли йўқотиш тафсилотларини тақдим этади.
Мундиалдаги тарихий натижа ва сўнгги учрашувлар
ЖАР терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатида ўз тарихида илк бор гуруҳ босқичидан плей-оффга чиқиб, улкан сенсация қайд этган эди. Иқтидорли ярим ҳимоячи Жейден Адамс жамоанинг ушбу тарихий муваффақиятига катта ҳисса қўшди:
У гуруҳ босқичидаги учта ўйиннинг барчасида майдонга тушди.
Мексика ва Чехияга қарши муҳим баҳсларни асосий таркибда бошлади.
Жанубий Кореяга қарши ўйинда эса захирадан майдонга туширилди.
Кейинчалик маълум бўлишича, Кореяга қарши баҳс унинг фаолиятидаги сўнгги учрашув бўлиб қолди. Канадага қарши кечган плей-офф ўйинида Адамс захирада қолди. ЖАР терма жамоаси мусобақа билан хайрлашиб, уйга қайтганидан бир неча кун ўтиб, футболчининг ўлими ҳақида совуқ хабар тарқалди.
«Буни ҳеч ким кутмаган эди» — устозининг изтироби
Soccer Laduma нашри футболчининг мураббийи сўзларини келтиради, у шок ҳолатида эканини яшира олмаган:
«Бу йўқотиш ҳаммамизни ларзага солди. Биз эндигина жаҳон чемпионатидан қайтган эдик ва шундай хабарни эшитдик. Куни кеча у билан гаплашган эдик, у янги мавсумни интизорлик билан кутаётганди. Шунинг учун ҳозир гапиришга сўз топа олмаяпмиз. Фақат оиланинг шахсий ҳаётига ҳурмат билан қарашларини сораган бўлардим. Ҳа, мен тасдиқлайман – у вафот этди. Буни ҳеч ким кутмаган эди».
Ғалабалар ортидаги сир: Депрессия гумон қилинмоқда
Футболчининг ўлими сабаблари ҳозирча расман ошкор қилинмаяпти. Айрим маълумотларга кўра, Адамс ташқи муваффақиятларга қарамай, ич-ичидан депрессиядан (руҳий тушкунлик) азият чеккан бўлиши мумкин.
Ваҳоланки, унинг руҳшунос маслаҳатчиси Брендин Жонсоннинг айтишича, жаҳон чемпионатидан кейин Жейден жуда яхши ва кўтаринки кайфиятда бўлган. Спорт нуқтаи назаридан ҳам унинг ишлари жуда муваффақиятли кетаётган эди.
Жейден Адамснинг қисқа, аммо порлоқ ютуқлари:
Йил / Мавсум
Эришилган натижа ва муваффақиятлар
2024 йил
ЖАР терма жамоасида дебют қилди ва дарҳол Африка миллатлар кубоги совриндорига айланди.
Ўтган мавсум
«Мамелоди Сандаунз» жамоаси таркибида мамлакат чемпиони бўлди.
2025/26 йилги мавсум
Африка Чемпионлар лигасида ғалаба қозонди. Барча муҳим ўйинларда ва финалда асосий таркибда майдонга тушди.
2026 йил ёзи
Жаҳон чемпионатида қатнашиб, терма жамоанинг тарихий натижасига улкан ҳисса қўшди.
Жанубий Африка футбол ассоциацияси мамлакат ўзининг энг иқтидорли ва келажаги порлоқ футболчиларидан бирини йўқотганини чуқур қайғу билан таъкидлади. Мудҳиш воқеа юзасидан суриштирув ишлари давом этмоқда.
…