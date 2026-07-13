Anthropic компанияси Claude учун нархларни маҳаллийлаштиришни бошлади
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи стартаплардан бири бўлган Anthropic ўзининг Claude чатбот хизмати учун Ҳиндистон бозорида нархларни маҳаллийлаштиришга киришди. Бу қадам компаниянинг АҚШдан ташқаридаги энг йирик бозори ҳисобланган ушбу минтақада ўз мавқейини мустаҳкамлашга қаратилган стратегик ҳаракат сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирда Ҳиндистондаги кўплаб фойдаланувчилар Claude веб-сайти ва мобил иловаларида хизмат ҳақини маҳаллий валюта — рупияда кўришни бошладилар. TechCrunch нашри хабарига кўра, бунгача фойдаланувчилар халқаро доллар курсидаги нархлар ва валюта конвертацияси билан боғлиқ қийинчиликларга дуч келишаётган эди. Anthropic ушбу қадам орқали фойдаланувчилар учун тўлов жараёнини соддалаштиришни мақсад қилган.
Рақобат ва тўлов тизимлариГарчи нархлар рупияда кўрсатила бошлаган бўлса-да, Anthropic ҳозирча Ҳиндистоннинг машҳур УПИ (Унифиед Paymeнтс Интерфасе) лаҳзали тўлов тизимини интеграция қилгани йўқ. Ҳозирча тўловлар фақат банк карталари ёки Apple ва Google иловалар дўконлари орқали амалга оширилмоқда. Бу борада OpenAI компанияси бироз олдинда бўлиб, у август ойидаёқ ChatGPT учун рупияда нарх белгилаш билан бирга УПИ тизимини ҳам жорий этган эди.
Ҳиндистон Anthropic учун ўта муҳим ҳудуд ҳисобланади, чунки глобал миқёсда Claude фойдаланувчиларининг 5,8 фоизи айнан шу давлат ҳиссасига тўғри келади. Бу кўрсаткич бўйича Ҳиндистон дунёда АҚШдан кейинги иккинчи ўринда туради. Компания феврал ойида Бангалорда ўз офисини очган ва Microsoft Индиа собиқ раҳбари Ирина Гҳосени ушбу минтақадаги бизнесни бошқариш учун жалб қилган.
Нархлардаги фарқ ва ҳамкорликларМаҳаллий нархлар қуйидагича белгиланган: Claude Pro обунаси йиллик тўлов асосида ойига 2 000 рупия (тахминан 21 доллар) этиб тайинланган. Таққослаш учун, АҚШда ушбу хизмат ойига 17 долларни ташкил этади. Claude Max режаси эса 11 999 рупия (125 доллар атрофида) қилиб белгиланган бўлиб, бу ҳам АҚШдаги 100 долларлик нархдан бироз қимматроқдир. Нархларнинг бундай фарқланиши маҳаллий солиқларнинг киритилгани билан изоҳланади.
Anthropic Ҳиндистоннинг йирик IT-гигантлари бўлмиш Инфосйс ва Tata Консультанкй Сервисес билан ҳамкорликни йўлга қўйган. Бу ҳамкорлик корпоратив даражадаги сунъий интеллект ечимларини кенгайтиришга хизмат қилади. Ўтган йили айрим моделларга кириш чеклангани сабабли юзага келган тушунмовчиликлардан сўнг, компания ҳозирда ишлаб чиқувчилар ишончини қайта қозонишга ҳаракат қилмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу каби янгиликлар аҳамиятли, чунки глобал компанияларнинг минтақавий нарх сиёсатига ўтиши келажакда Марказий Осиё бозори учун ҳам қулайроқ тарифлар жорий этилишига умид уйғотади. Ҳозирча маҳаллий фойдаланувчилар Claude хизматларидан стандарт халқаро тарифлар асосида фойдаланиб келмоқдалар.
…