Anthropic компанияси Claude учун нархларни маҳаллийлаштиришни бошлади

·29·Техно
Anthropic компанияси Claude учун нархларни маҳаллийлаштиришни бошлади

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи стартаплардан бири бўлган Anthropic ўзининг Claude чатбот хизмати учун Ҳиндистон бозорида нархларни маҳаллийлаштиришга киришди. Бу қадам компаниянинг АҚШдан ташқаридаги энг йирик бозори ҳисобланган ушбу минтақада ўз мавқейини мустаҳкамлашга қаратилган стратегик ҳаракат сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирда Ҳиндистондаги кўплаб фойдаланувчилар Claude веб-сайти ва мобил иловаларида хизмат ҳақини маҳаллий валюта — рупияда кўришни бошладилар. TechCrunch нашри хабарига кўра, бунгача фойдаланувчилар халқаро доллар курсидаги нархлар ва валюта конвертацияси билан боғлиқ қийинчиликларга дуч келишаётган эди. Anthropic ушбу қадам орқали фойдаланувчилар учун тўлов жараёнини соддалаштиришни мақсад қилган.

Рақобат ва тўлов тизимлари

Гарчи нархлар рупияда кўрсатила бошлаган бўлса-да, Anthropic ҳозирча Ҳиндистоннинг машҳур УПИ (Унифиед Paymeнтс Интерфасе) лаҳзали тўлов тизимини интеграция қилгани йўқ. Ҳозирча тўловлар фақат банк карталари ёки Apple ва Google иловалар дўконлари орқали амалга оширилмоқда. Бу борада OpenAI компанияси бироз олдинда бўлиб, у август ойидаёқ ChatGPT учун рупияда нарх белгилаш билан бирга УПИ тизимини ҳам жорий этган эди.

Ҳиндистон Anthropic учун ўта муҳим ҳудуд ҳисобланади, чунки глобал миқёсда Claude фойдаланувчиларининг 5,8 фоизи айнан шу давлат ҳиссасига тўғри келади. Бу кўрсаткич бўйича Ҳиндистон дунёда АҚШдан кейинги иккинчи ўринда туради. Компания феврал ойида Бангалорда ўз офисини очган ва Microsoft Индиа собиқ раҳбари Ирина Гҳосени ушбу минтақадаги бизнесни бошқариш учун жалб қилган.

Нархлардаги фарқ ва ҳамкорликлар

Маҳаллий нархлар қуйидагича белгиланган: Claude Pro обунаси йиллик тўлов асосида ойига 2 000 рупия (тахминан 21 доллар) этиб тайинланган. Таққослаш учун, АҚШда ушбу хизмат ойига 17 долларни ташкил этади. Claude Max режаси эса 11 999 рупия (125 доллар атрофида) қилиб белгиланган бўлиб, бу ҳам АҚШдаги 100 долларлик нархдан бироз қимматроқдир. Нархларнинг бундай фарқланиши маҳаллий солиқларнинг киритилгани билан изоҳланади.

Anthropic Ҳиндистоннинг йирик IT-гигантлари бўлмиш Инфосйс ва Tata Консультанкй Сервисес билан ҳамкорликни йўлга қўйган. Бу ҳамкорлик корпоратив даражадаги сунъий интеллект ечимларини кенгайтиришга хизмат қилади. Ўтган йили айрим моделларга кириш чеклангани сабабли юзага келган тушунмовчиликлардан сўнг, компания ҳозирда ишлаб чиқувчилар ишончини қайта қозонишга ҳаракат қилмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу каби янгиликлар аҳамиятли, чунки глобал компанияларнинг минтақавий нарх сиёсатига ўтиши келажакда Марказий Осиё бозори учун ҳам қулайроқ тарифлар жорий этилишига умид уйғотади. Ҳозирча маҳаллий фойдаланувчилар Claude хизматларидан стандарт халқаро тарифлар асосида фойдаланиб келмоқдалар.

AnthropicClaudeСунъий ИнтеллектҲиндистонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Пура 90s Pro глобал бозорга чиқмоқда: Компания янги дизайнни намойиш этдиHuawei Пура 90s Pro глобал бозорга чиқмоқда: Компания янги дизайнни намойиш этдиБугун, 21:54Сунъий интеллект ва эркинлик: Георге Ҳотз AI орқали жиноят қилиш ҳуқуқини ҳимоя қилмоқдаСунъий интеллект ва эркинлик: Георге Ҳотз AI орқали жиноят қилиш ҳуқуқини ҳимоя қилмоқдаБугун, 21:54Росатом сунъий интеллект агентларини яратувчи Когнитрон платформасини тақдим этдиРосатом сунъий интеллект агентларини яратувчи Когнитрон платформасини тақдим этдиБугун, 21:26ТВ Тиме иловаси ёпилмоқда: Унинг асосчиси янги Bingерс платформасини эълон қилдиТВ Тиме иловаси ёпилмоқда: Унинг асосчиси янги Bingерс платформасини эълон қилдиБугун, 20:52Япония компаниялари сунъий интеллектдан фойдаланган ходимларига қўшимча ҳақ тўламоқдаЯпония компаниялари сунъий интеллектдан фойдаланган ходимларига қўшимча ҳақ тўламоқдаБугун, 20:50РЖД магистрал квант тармоғи расмий сертификатга эга бўлди: Хавфсизликнинг янги даражасиРЖД магистрал квант тармоғи расмий сертификатга эга бўлди: Хавфсизликнинг янги даражасиБугун, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди