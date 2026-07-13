Суперлига трансферларида кутилмаган енгиллик: Чекловлар икки баробарга ошди

·32·Спорт
Суперлига трансферларида кутилмаган енгиллик: Чекловлар икки баробарга ошди

Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси оғир молиявий вазиятга тушиб қолган Суперлига клубларини қўллаб-қувватлаш ва юзага келган муаммоларнинг салбий оқибатларини юмшатиш мақсадида трансфер регламентига кутилмаган ўзгартириш киритди. Ёзги трансфер ойнаси учун амалда бўлган чекловлар вақтинчалик қисман енгиллаштирилди.

Zamin.uz ўзбек футболидаги ушбу муҳим бурилишнинг сабаблари ва тафсилотларини тақдим этади.

Нега клубларда молиявий муаммо юзага келди?

Бугунги кунда Суперлига футбол клублари Президентнинг 2026 йил 24 мартдаги “Спорт соҳасини молиялаштириш механизмларини такомиллаштириш ва соҳага тадбиркорлик субъектларини жалб қилишни кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 107-сонли қарори асосида молиялаштирилмоқда.

Айни вақтда маҳаллий ва хорижлик футболчилар ҳамда ходимларнинг иш ҳақларини мутаносиб равишда тўлашни кўзда тутувчи янги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаси ишлаб чиқилмоқда. Бироқ, ушбу ҳужжатлар ҳали тўлиқ тасдиқлангунига қадар клубларда маошлар ва бошқа тўловларни тўлаб беришда қийинчиликлар бошланган.

Вазиятни қуйидаги омиллар янада мураккаблаштирди:

  • Сметасиз шартномалар: Жорий йилнинг 20 февралида қишки трансфер ойнаси ёпилган пайтда кўплаб клубларнинг йиллик харажатлар сметаси ҳали тўлиқ тасдиқланмаган эди. Бунинг оқибатида айрим клублар юқори ҳақ олувчи футболчилар билан шошилинч шартномалар имзолаб юборишган.

  • Мажбурий қисқартиришлар: Эндиликда клублар ўз харажатларини оптималлаштириш (қисқартириш) мақсадида мавсум қайдномасига киритилган ўша қимматбаҳо футболчилар билан тузилган шартномаларни муддатидан аввал бекор қилмоқда. Бу эса жамоаларнинг ёзги трансфер сиёсати ва режаларини тубдан ўзгартириб юборди.

Янги трансфер чекловлари: Қандай ўзгариш юз берди?

Регламентнинг 11.4-бандига кўра, клублар ёзги трансфер ойнасида жуда кам сонли ўйинчи рўйхатдан ўтказиши мумкин эди. Лига июнь ойида ушбу қоидани вақтинчалик юмшатиш масаласини кун тартибига қўйди ва чекловларни икки баробарга оширишга қарор қилди.

Кўрсаткич

Эски чеклов (Регламент бўйича)

Янги вақтинчалик чеклов (2026 йилнинг 2-ярми учун)

Янги футболчилар сони

5 нафар

10 нафар

Янги дарвозабонлар сони

1 нафар

2 нафар

Клублар қандай овоз берди?

Лига ушбу вақтинчалик енгилликни жорий этишдан аввал Суперлига клублари ўртасида сўровнома ўтказди. Овоз бериш натижалари қуйидагича кўриниш олди:

  • 12 та клуб ушбу янгиликни ёқлаб овоз берди ва таклифни қўллаб-қувватлади.

  • "Бунёдкор", ОКМК ва "Локомотив" клублари эса бу масалани ёқламади (қарши чиқди).

  • "Андижон" клуби берилган сўровни умуман жавобсиз қолдирди.

Кўпчилик овоз бергани боис, Лига регламентнинг ёзги трансфер ойнасига оид қисмини 10 нафар футболчи ва 2 нафар дарвозабон кўринишида мавсум қайдномасига қўшишга расман рухсат берди.

Хулоса ўрнида: Ушбу қарор молиявий инқироз ёқасида турган ва таркибини мажбуран қайта кўриб чиқаётган клублар учун ҳақиқий имконият бўлди. Энди жамоалар қиммат футболчилардан воз кечиб, уларнинг ўрнига кўпроқ миқдорда арзонроқ ва бюджетга мос ўйинчиларни таркибга қўшиб олишлари мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Ферран Торрес билан шартномани узайтиришдан бош тортмоқда: Бунинг сабаби молиявийБарселона Ферран Торрес билан шартномани узайтиришдан бош тортмоқда: Бунинг сабаби молиявийБугун, 20:16ЖЧ-2026дан кейинги мудҳиш фожиа: 25 ёшли юлдуз кутилмаганда вафот этдиЖЧ-2026дан кейинги мудҳиш фожиа: 25 ёшли юлдуз кутилмаганда вафот этдиБугун, 19:51«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқдаБугун, 19:46 Славен Билич Хорватияга қайтди: Даличдан кейин янги давр... Славен Билич Хорватияга қайтди: Даличдан кейин янги давр...Бугун, 19:40Лионель Месси энди аввалгидек хавфли эмасми: Англия Аргентина тахтини тортиб олмоқчиЛионель Месси энди аввалгидек хавфли эмасми: Англия Аргентина тахтини тортиб олмоқчиБугун, 19:17Самуел Этўо: Килиан Мбаппе Францияда етарлича қадрланмаяптиСамуел Этўо: Килиан Мбаппе Францияда етарлича қадрланмаяптиБугун, 19:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди