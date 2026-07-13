Суперлига трансферларида кутилмаган енгиллик: Чекловлар икки баробарга ошди
Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси оғир молиявий вазиятга тушиб қолган Суперлига клубларини қўллаб-қувватлаш ва юзага келган муаммоларнинг салбий оқибатларини юмшатиш мақсадида трансфер регламентига кутилмаган ўзгартириш киритди. Ёзги трансфер ойнаси учун амалда бўлган чекловлар вақтинчалик қисман енгиллаштирилди.
Zamin.uz ўзбек футболидаги ушбу муҳим бурилишнинг сабаблари ва тафсилотларини тақдим этади.
Нега клубларда молиявий муаммо юзага келди?
Бугунги кунда Суперлига футбол клублари Президентнинг 2026 йил 24 мартдаги “Спорт соҳасини молиялаштириш механизмларини такомиллаштириш ва соҳага тадбиркорлик субъектларини жалб қилишни кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 107-сонли қарори асосида молиялаштирилмоқда.
Айни вақтда маҳаллий ва хорижлик футболчилар ҳамда ходимларнинг иш ҳақларини мутаносиб равишда тўлашни кўзда тутувчи янги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаси ишлаб чиқилмоқда. Бироқ, ушбу ҳужжатлар ҳали тўлиқ тасдиқлангунига қадар клубларда маошлар ва бошқа тўловларни тўлаб беришда қийинчиликлар бошланган.
Вазиятни қуйидаги омиллар янада мураккаблаштирди:
Сметасиз шартномалар: Жорий йилнинг 20 февралида қишки трансфер ойнаси ёпилган пайтда кўплаб клубларнинг йиллик харажатлар сметаси ҳали тўлиқ тасдиқланмаган эди. Бунинг оқибатида айрим клублар юқори ҳақ олувчи футболчилар билан шошилинч шартномалар имзолаб юборишган.
Мажбурий қисқартиришлар: Эндиликда клублар ўз харажатларини оптималлаштириш (қисқартириш) мақсадида мавсум қайдномасига киритилган ўша қимматбаҳо футболчилар билан тузилган шартномаларни муддатидан аввал бекор қилмоқда. Бу эса жамоаларнинг ёзги трансфер сиёсати ва режаларини тубдан ўзгартириб юборди.
Янги трансфер чекловлари: Қандай ўзгариш юз берди?
Регламентнинг 11.4-бандига кўра, клублар ёзги трансфер ойнасида жуда кам сонли ўйинчи рўйхатдан ўтказиши мумкин эди. Лига июнь ойида ушбу қоидани вақтинчалик юмшатиш масаласини кун тартибига қўйди ва чекловларни икки баробарга оширишга қарор қилди.
Кўрсаткич
Эски чеклов (Регламент бўйича)
Янги вақтинчалик чеклов (2026 йилнинг 2-ярми учун)
Янги футболчилар сони
5 нафар
10 нафар
Янги дарвозабонлар сони
1 нафар
2 нафар
Клублар қандай овоз берди?
Лига ушбу вақтинчалик енгилликни жорий этишдан аввал Суперлига клублари ўртасида сўровнома ўтказди. Овоз бериш натижалари қуйидагича кўриниш олди:
12 та клуб ушбу янгиликни ёқлаб овоз берди ва таклифни қўллаб-қувватлади.
"Бунёдкор", ОКМК ва "Локомотив" клублари эса бу масалани ёқламади (қарши чиқди).
"Андижон" клуби берилган сўровни умуман жавобсиз қолдирди.
Кўпчилик овоз бергани боис, Лига регламентнинг ёзги трансфер ойнасига оид қисмини 10 нафар футболчи ва 2 нафар дарвозабон кўринишида мавсум қайдномасига қўшишга расман рухсат берди.
Хулоса ўрнида: Ушбу қарор молиявий инқироз ёқасида турган ва таркибини мажбуран қайта кўриб чиқаётган клублар учун ҳақиқий имконият бўлди. Энди жамоалар қиммат футболчилардан воз кечиб, уларнинг ўрнига кўпроқ миқдорда арзонроқ ва бюджетга мос ўйинчиларни таркибга қўшиб олишлари мумкин.
…