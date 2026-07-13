Хитой Ойнинг жанубий қутбидан сув қидиради: Чанғэ-7 миссиясига тайёргарлик бошланди

·18·Техно
Хитой Ойнинг жанубий қутбидан сув қидиради: Чанғэ-7 миссиясига тайёргарлик бошланди

Хитой космик тадқиқотлар соҳасида навбатдаги улкан қадамни ташлашга тайёрланмоқда. Мамлакатнинг энг қувватли оғир ташувчи ракетаси ҳисобланган Лонг Марч 5 Y14 Венчан космодромига муваффақиятли етказилди. Ушбу ракета яқин вақт ичида Чанғэ-7 автоматик станциясини Ой орбитасига олиб чиқиши кутилмоқда. Мазкур миссия инсониятнинг Ер йўлдошини ўрганиш тарихидаги энг мураккаб лойиҳалардан бири бўлиши айтилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда космодромда ракетани якуний йиғиш ва комплекс синовлардан ўтказиш жараёнлари бошланган. Таъкидлаш жоизки, Чанғэ-7 станциясининг ўзи старт майдончасига жорий йилнинг апрель ойидаёқ келтирилган эди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу миссия бир вақтнинг ўзида бир нечта қурилмани ўз ичига олган мураккаб тизимдан иборат: орбитал аппарат, қўниш модули, луноход, Ой атрофида учувчи махсус аппарат ва ретрансляция сунъий йўлдоши.

Жанубий қутб ва абадий соядаги кратерлар

Миссиянинг асосий нишони Ойнинг жанубий қутбидаги Эйткен ҳудуди бўлиб, у 85 даражадан жанубий кенгликда жойлашган. Олимларнинг фикрича, айнан шу ҳудудда қуёш нури ҳеч қачон тушмайдиган, доимий сояда қоладиган кратерлар мавжуд. Чанғэ-7 орбитага чиққандан сўнг, мазкур кратерлар устидан учиб ўтиб, у ерда сув музлари захиралари бор-йўқлигини текширади. Сувнинг мавжудлиги келажакда Ойни ўзлаштириш ва у ерда базалар қуриш учун ҳаётий муҳим аҳамиятга эга.

Дастурнинг кейинги босқичида қўниш модули ва луноход Ой сиртига тушиб, илмий маълумотлар тўплашни бошлайди. Бу маълумотлар нафақат Ойнинг геологик тузилишини тушунишга, балки келажакдаги миссиялар учун хавфсиз қўниш нуқталарини аниқлашга ёрдам беради. Хитойлик мутахассислар ушбу тадқиқотлар орқали Ойнинг жанубий қутбидаги табиий ресурслар харитасини яратишни мақсад қилган.

Халқаро Ой станцияси сари илк қадам

Чанғэ-7 миссияси мустақил лойиҳа бўлиш билан бирга, Хитойнинг узоқ муддатли космик стратегиясининг бир қисмидир. Ундан кейин амалга ошириладиган Чанғэ-8 миссияси билан биргаликда, ушбу қурилмалар Халқаро ой тадқиқот станциясини (ИЛRS) барпо этиш учун пойдевор вазифасини ўтайди. Хитой ушбу станцияни айнан жанубий қутб атрофида жойлаштиришни режалаштирмоқда.

Миссия таркибидаги қурилмаларнинг вазифалари қуйидагича тақсимланган:

  • Орбитал аппарат: Алоқа ва умумий кузатувни таъминлайди;
  • Қўниш модули ва луноход: Сиртда бевосита тадқиқотлар ўтказади;
  • Учувчи аппарат: Кратерлар ичига кириб, муз намуналарини қидиради;
  • Ретранслятор: Ер билан узлуксиз маълумот алмашинувини йўлга қўяди.
Ушбу лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, Хитой Ойнинг энг қийин ўзлаштириладиган ҳудудларида илмий тадқиқот олиб бориш бўйича жаҳон етакчисига айланиши мумкин. Ўзбекистонлик илм-фан ишқибозлари учун ҳам ушбу янгилик муҳим, чунки космик пойгадаги янги бурилишлар яқин ўн йилликларда инсониятнинг коинотдаги ўрнини бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда.

ХитойОйЧанғэ-7КосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

РЖД магистрал квант тармоғи расмий сертификатга эга бўлди: Хавфсизликнинг янги даражасиРЖД магистрал квант тармоғи расмий сертификатга эга бўлди: Хавфсизликнинг янги даражасиБугун, 20:25ЛAPД шахсий маълумотлар хавфсизлиги сабаб Флокк Сафетй кузатув тизимидан воз кечдиЛAPД шахсий маълумотлар хавфсизлиги сабаб Флокк Сафетй кузатув тизимидан воз кечдиБугун, 19:56ҲМД ихчам смартфонлар ишқибозлари учун Фаме моделини тақдим этадиҲМД ихчам смартфонлар ишқибозлари учун Фаме моделини тақдим этадиБугун, 19:25SpaceX яна парвозга тайёр: Starship коинотга учинчи авлод йўлдошларини олиб чиқадиSpaceX яна парвозга тайёр: Starship коинотга учинчи авлод йўлдошларини олиб чиқадиБугун, 19:24Вазе навигация иловасига Gemini сунъий интеллекти ва янги функциялар қўшилдиВазе навигация иловасига Gemini сунъий интеллекти ва янги функциялар қўшилдиБугун, 19:21Nubia дунёдаги илк гибрид совутиш тизимига эга Нео 5 GT смартфонини тақдим этдиNubia дунёдаги илк гибрид совутиш тизимига эга Нео 5 GT смартфонини тақдим этдиБугун, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди