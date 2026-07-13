Росатом сунъий интеллект агентларини яратувчи Когнитрон платформасини тақдим этди

·26·Техно
Росатом сунъий интеллект агентларини яратувчи Когнитрон платформасини тақдим этди

Россиянинг "Росатом" давлат корпорацияси сунъий интеллект (СИ) соҳасида янги босқичга қадам қўйганини эълон қилди. Компания мутахассислари томонидан ишлаб чиқилган Когнитрон платформаси корпоратив муҳитда интеллектуал ёрдамчилар ва СИ-агентларини яратиш, ўқитиш ҳамда жорий этишга мўлжалланган. Ушбу технология йирик саноат корхоналарида иш жараёнларини автоматлаштириш ва қарор қабул қилиш тезлигини оширишда муҳим восита бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Когнитрон платформасининг ўзига хослиги шундаки, у нафақат матнли маълумотлар, балки тасвир, аудио ва видео материаллар билан ҳам ишлай олади. Тизим йирик тил моделларини (LLM) муайян корпоратив вазифаларга мослаштириш имконини беради. Энг аҳамиятли жиҳати — ушбу мослаштириш жараёни дастурчилар ёрдамисиз, бевосита соҳа мутахассислари томонидан амалга оширилиши мумкин. Бу эса технологияни бизнес жараёнларига интеграция қилишни сезиларли даражада осонлаштиради.

Соҳа мутахассислари учун рақамли кўмакчи

Янги платформа турли йўналишдаги ходимлар учун ихтисослашган СИ-ассистентларини яратишга имкон беради. Хусусан, ҳуқуқшунослар, муҳандислар, харидлар бўйича менежерлар ва сифат назорати мутахассислари ўз фаолиятларида Когнитрон ёрдамидан фойдаланишлари мумкин. Тизим катта ҳажмдаги ҳужжатларни таҳлил қилиш, норматив талабларни қидириш ва техник ҳужжатларни текширишда инсон омилидан келиб чиқадиган хатоларни камайтиришга хизмат қилади.

Платформа "Росатом"нинг корпоратив маълумотлар омборига интеграция қилинади. Бу ерда у нархлар ҳақидаги маълумотларни интеллектуал қидириш ва аввал харид қилинган маҳсулотларни таҳлил қилиш учун қўлланилади. Бундай ёндашув корпорациянинг иқтисодий самарадорлигини оширишга ва ресурсларни тўғри тақсимлашга ёрдам беради.

Саноат хавфсизлиги ва лойиҳалашдаги ўрни

Атом энергетикаси каби юқори масъулият талаб этиладиган соҳада Когнитрон техник объектларни лойиҳалаш ва хавфларни таҳлил қилишда қўлланилиши кўзда тутилган. Тизим мураккаб техник жараёнларни мониторинг қилиш ва объектларни эксплуатация қилишда ходимларга реал вақт режимида маслаҳатлар бериш қобилиятига эга. Бу эса хавфсизлик даражасини янги босқичга олиб чиқади.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай платформаларнинг пайдо бўлиши саноат гигантлари учун нафақат технологик янгилик, балки стратегик заруриятдир. Когнитрон ёрдамида қуйидаги вазифаларни самарали бажариш мумкин:

  • Катта ҳажмдаги техник ва ҳуқуқий ҳужжатларни тезкор қайта ишлаш;
  • Лойиҳа ҳужжатларидаги хатоликларни автоматик аниқлаш;
  • Харидлар жараёнида нархлар конъюнктурасини таҳлил қилиш;
  • Мижозлар ва ходимлар учун интеллектуал техник кўмак кўрсатиш.
Умуман олганда, Когнитрон платформаси Россия атом саноатида рақамли трансформацияни жадаллаштиришга қаратилган. Келажакда ушбу тизим нафақат ички эҳтиёжлар учун, балки бошқа йирик саноат тармоқлари учун ҳам универсал ечим сифатида таклиф этилиши эҳтимолдан холи эмас.

РосатомСунъий ИнтеллектКогнитронТехнологияРақамлаштириш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Пура 90s Pro глобал бозорга чиқмоқда: Компания янги дизайнни намойиш этдиHuawei Пура 90s Pro глобал бозорга чиқмоқда: Компания янги дизайнни намойиш этдиБугун, 21:54Сунъий интеллект ва эркинлик: Георге Ҳотз AI орқали жиноят қилиш ҳуқуқини ҳимоя қилмоқдаСунъий интеллект ва эркинлик: Георге Ҳотз AI орқали жиноят қилиш ҳуқуқини ҳимоя қилмоқдаБугун, 21:54Anthropic компанияси Claude учун нархларни маҳаллийлаштиришни бошладиAnthropic компанияси Claude учун нархларни маҳаллийлаштиришни бошладиБугун, 20:57ТВ Тиме иловаси ёпилмоқда: Унинг асосчиси янги Bingерс платформасини эълон қилдиТВ Тиме иловаси ёпилмоқда: Унинг асосчиси янги Bingерс платформасини эълон қилдиБугун, 20:52Япония компаниялари сунъий интеллектдан фойдаланган ходимларига қўшимча ҳақ тўламоқдаЯпония компаниялари сунъий интеллектдан фойдаланган ходимларига қўшимча ҳақ тўламоқдаБугун, 20:50РЖД магистрал квант тармоғи расмий сертификатга эга бўлди: Хавфсизликнинг янги даражасиРЖД магистрал квант тармоғи расмий сертификатга эга бўлди: Хавфсизликнинг янги даражасиБугун, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди