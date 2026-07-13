Росатом сунъий интеллект агентларини яратувчи Когнитрон платформасини тақдим этди
Россиянинг "Росатом" давлат корпорацияси сунъий интеллект (СИ) соҳасида янги босқичга қадам қўйганини эълон қилди. Компания мутахассислари томонидан ишлаб чиқилган Когнитрон платформаси корпоратив муҳитда интеллектуал ёрдамчилар ва СИ-агентларини яратиш, ўқитиш ҳамда жорий этишга мўлжалланган. Ушбу технология йирик саноат корхоналарида иш жараёнларини автоматлаштириш ва қарор қабул қилиш тезлигини оширишда муҳим восита бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Когнитрон платформасининг ўзига хослиги шундаки, у нафақат матнли маълумотлар, балки тасвир, аудио ва видео материаллар билан ҳам ишлай олади. Тизим йирик тил моделларини (LLM) муайян корпоратив вазифаларга мослаштириш имконини беради. Энг аҳамиятли жиҳати — ушбу мослаштириш жараёни дастурчилар ёрдамисиз, бевосита соҳа мутахассислари томонидан амалга оширилиши мумкин. Бу эса технологияни бизнес жараёнларига интеграция қилишни сезиларли даражада осонлаштиради.
Соҳа мутахассислари учун рақамли кўмакчиЯнги платформа турли йўналишдаги ходимлар учун ихтисослашган СИ-ассистентларини яратишга имкон беради. Хусусан, ҳуқуқшунослар, муҳандислар, харидлар бўйича менежерлар ва сифат назорати мутахассислари ўз фаолиятларида Когнитрон ёрдамидан фойдаланишлари мумкин. Тизим катта ҳажмдаги ҳужжатларни таҳлил қилиш, норматив талабларни қидириш ва техник ҳужжатларни текширишда инсон омилидан келиб чиқадиган хатоларни камайтиришга хизмат қилади.
Платформа "Росатом"нинг корпоратив маълумотлар омборига интеграция қилинади. Бу ерда у нархлар ҳақидаги маълумотларни интеллектуал қидириш ва аввал харид қилинган маҳсулотларни таҳлил қилиш учун қўлланилади. Бундай ёндашув корпорациянинг иқтисодий самарадорлигини оширишга ва ресурсларни тўғри тақсимлашга ёрдам беради.
Саноат хавфсизлиги ва лойиҳалашдаги ўрниАтом энергетикаси каби юқори масъулият талаб этиладиган соҳада Когнитрон техник объектларни лойиҳалаш ва хавфларни таҳлил қилишда қўлланилиши кўзда тутилган. Тизим мураккаб техник жараёнларни мониторинг қилиш ва объектларни эксплуатация қилишда ходимларга реал вақт режимида маслаҳатлар бериш қобилиятига эга. Бу эса хавфсизлик даражасини янги босқичга олиб чиқади.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай платформаларнинг пайдо бўлиши саноат гигантлари учун нафақат технологик янгилик, балки стратегик заруриятдир. Когнитрон ёрдамида қуйидаги вазифаларни самарали бажариш мумкин:
- Катта ҳажмдаги техник ва ҳуқуқий ҳужжатларни тезкор қайта ишлаш;
- Лойиҳа ҳужжатларидаги хатоликларни автоматик аниқлаш;
- Харидлар жараёнида нархлар конъюнктурасини таҳлил қилиш;
- Мижозлар ва ходимлар учун интеллектуал техник кўмак кўрсатиш.
…