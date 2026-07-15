Microsoft рекорд даражадаги заифликларни бартараф этди: Сунъий интеллект ёрдамга келди

·0·Техно
Microsoft рекорд даражадаги заифликларни бартараф этди: Сунъий интеллект ёрдамга келди

Microsoft корпорацияси ўзининг дастурий маҳсулотлари, жумладан Windows ва Оффисе тизимларидаги хавфсизлик камчиликларини бартараф этиш бўйича рекорд даражадаги янгиланишларни эълон қилди. Компания тарихидаги энг йирик тузатишлар тўплами нафақат хавф даражаси, балки уларни аниқлашда қўлланилган технологиялар билан ҳам соҳа мутахассислари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Кребс он Секуритй нашри берган маълумотларга кўра, технологик гигант анъанавий “Патч Туесдай” (Тузатишлар сешанбаси) доирасида жами 570 та хавфсизлик нуқсонини ёпишга муваффақ бўлган. Бу кўрсаткич компания тарихидаги энг юқори натижа бўлиб, Microsoft мутахассислари ушбу самарадорликка эришишда сунъий интеллект (AI) имкониятларидан кенг фойдаланилганини таъкидламоқда.

Аниқланган заифликларнинг камида иккитаси “зеро-дай” (нолинчи кун) туркумига киради. Бу шуни англатадики, хакерлар ушбу камчиликлардан Microsoft уларни аниқлашидан ва тузатиш ишлаб чиқишидан аввалроқ фойдаланишни бошлаган. Бундай хавфлар тизим хавфсизлиги учун энг жиддий таҳдид ҳисобланади, чунки фойдаланувчилар маълум муддат давомида мутлақо ҳимоясиз қолган.

Хавфли заифликлар ва давлат идоралари огоҳлантириши

Тузатилган нуқсонлар орасида Windows Сервер тизимидаги жиддий хатолик алоҳида ажралиб туради. Ушбу буг хакерларга оддий фойдаланувчи ҳуқуқларидан тизим администратори даражасига кўтарилиш имконини беради. Бу эса тажовузкорларга бутун корпоратив тармоқни тўлиқ назорат қилиш имкониятини тақдим этиши мумкин эди.

Яна бир хавфли заифлик ШареПоинт файл алмашиш серверига тегишли бўлиб, АҚШнинг киберхавфсизлик ва инфратузилмани ҳимоя қилиш агентлиги (СИСА) ушбу нуқсондан хакерлар аллақачон турли ташкилотларга ҳужум қилишда фойдаланаётгани ҳақида огоҳлантирган. Ўзбекистондаги кўплаб давлат ва хусусий ташкилотлар ҳам ушбу платформалардан фойдаланишини ҳисобга олсак, тизимларни зудлик билан янгилаш жуда муҳимдир.

Microsoft компаниясининг Windows бўлими раҳбари Паван Давулури сўзларига кўра, сунъий интеллект моделлари ривожлангани сайин, ҳимоячилар дастурий кодлардаги яширин хатоларни тезроқ топишмоқда. “AI бизга кўпроқ муаммоларни аниқлашга ёрдам берар экан, мижозлар ҳар ойлик янгиланишларда янада кўпроқ тузатишларни кўришлари табиий ҳолга айланади”, — дея таъкидлади у.

Эски кодлардаги яширин хавфлар

Мутахассисларнинг фикрича, Windows операцион тизимининг айрим код қисмлари ўн йилликлар аввал ёзилган бўлиб, улардаги заифликлар йиллар давомида “ухлаб ётган” бўлиши мумкин. Инсон кўзи илғаши қийин бўлган бундай мураккаб хатоларни топишда замонавий AI алгоритмлари юқори самарадорлик кўрсатмоқда.

Microsoft ушбу кенг кўламли янгиланиш орқали нафақат жорий хавфларни бартараф этди, балки киберхавфсизлик соҳасида янги давр бошланганини кўрсатди. Эндиликда хакерлар ва хавфсизлик муҳандислари ўртасидаги пойга сунъий интеллект технологиялари майдонига кўчмоқда. Фойдаланувчиларга эса тизим хавфсизлиги созламаларини текшириш ва барча тавсия этилган пакетларни ўрнатиш тавсия этилади.

MicrosoftWindowsКиберхавфсизликСунъий ИнтеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Realme рекорд даражадаги 8000 мАс аккумуляторли Нарзо 100x 5G смартфонини тақдим этдиRealme рекорд даражадаги 8000 мАс аккумуляторли Нарзо 100x 5G смартфонини тақдим этдиБугун, 21:55Apple Хитой бозорида ўз сунъий интеллектини ишга туширмоқда: Алибаба билан ҳамкорликApple Хитой бозорида ўз сунъий интеллектини ишга туширмоқда: Алибаба билан ҳамкорликБугун, 21:30Honor дунёдаги илк роботлашган камерали смартфонни тақдим этишга тайёрланмоқдаHonor дунёдаги илк роботлашган камерали смартфонни тақдим этишга тайёрланмоқдаБугун, 21:25Ростех 2030-йилга бориб саноат роботлари ишлаб чиқаришни 10 баробардан зиёд оширадиРостех 2030-йилга бориб саноат роботлари ишлаб чиқаришни 10 баробардан зиёд оширадиБугун, 20:55Stripe ва Адвент PayPal тўлов тизимини 53,4 миллиард долларга сотиб олмоқчиStripe ва Адвент PayPal тўлов тизимини 53,4 миллиард долларга сотиб олмоқчиБугун, 20:51Galaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошладиGalaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошладиБугун, 20:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди