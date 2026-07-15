Apple Хитой бозорида ўз сунъий интеллектини ишга туширмоқда: Алибаба билан ҳамкорлик
Apple компанияси ўзининг Apple Intelligence генератив сунъий интеллект тизимини Хитой бозорига олиб кириш бўйича муҳим қадамни ташлади. Reuters агентлиги хабар беришича, Хитойнинг Киберфазони тартибга солиш маъмурияти (КАК) Apple хизматларидан фойдаланишга рухсат берган. Бу келишув доирасида Apple ўзининг iOS, iPadOS, macOS ва висионОС операцион тизимларига Алибаба компаниясининг Qwen сунъий интеллект моделини интеграция қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу ҳамкорлик Apple учун стратегик жиҳатдан ўта муҳим ҳисобланади, чунки Хитой компания учун энг йирик ва даромадли бозорлардан бири бўлиб қолмоқда. Жорий йилнинг иккинчи чорагида Apple компаниясининг Хитойдаги савдоси 28 фоизга ўсиб, 20,5 миллиард долларни ташкил этди. Шунингдек, яқинда ўтказилган йирик чегирмалар ва харидлар фестивали натижасида iPhone смартфонлари мамлакат бозорида яна иккинчи ўринга кўтарилиб олди.
Маҳаллий ҳамкор танлашдаги қийинчиликларApple Intelligence тизимини Хитойда жорий этиш жараёни осон кечмади. Дастлаб компания Баиду билан музокаралар олиб боргани ҳақида хабарлар тарқалган эди, бироқ моделларни маҳаллий фойдаланувчилар талабларига мослаштиришда муаммолар юзага келган. Шунингдек, DeepSeek ва БйтеДансе каби бошқа йирик технологик гигантлар билан ҳам ҳамкорлик имкониятлари кўриб чиқилгани айтилади.
Ушбу қидирувлар ва музокаралар сабабли 2024-йилда дебют қилган Apple Intelligence функцияларининг Хитой бозорига кириб келиши бироз кечикди. Якунда Алибаба билан эришилган келишув Apple қурилмаларида матн ва тасвирларни тушуниш ҳамда яратиш каби илғор имкониятларни тақдим этишга йўл очади.
Алибаба ва бозор муносабатиАлибаба вакиллари КНБК телеканалига берган баёнотида Qwen модели Apple Intelligence экотизимига тўлиқ интеграция қилинишини тасдиқлади. Гарчи аниқ муддатлар очиқланмаган бўлса-да, бу янгилик молия бозорларига ижобий таъсир кўрсатди. Хусусан, Алибаба акциялари АҚШ биржаларида савдолар бошланишидан аввал 4 фоизга, кейинчалик эса 6 фоиздан кўпроққа қимматлашди.
Хитой қонунчилигига кўра, хорижий компаниялар ўз қурилмаларида сунъий интеллект хизматларини кўрсатиш учун маҳаллий лицензияланган моделлардан фойдаланиши шарт. Apple ва Алибаба ҳамкорлиги нафақат технологик янгилик, балки Apple компаниясининг Хитойдаги тартибга солувчи органлар билан тил топишгани ва ўз позициясини мустаҳкамлаётганидан далолат беради.
…