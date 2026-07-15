Apple Хитой бозорида ўз сунъий интеллектини ишга туширмоқда: Алибаба билан ҳамкорлик

·0·Техно
Apple Хитой бозорида ўз сунъий интеллектини ишга туширмоқда: Алибаба билан ҳамкорлик

Apple компанияси ўзининг Apple Intelligence генератив сунъий интеллект тизимини Хитой бозорига олиб кириш бўйича муҳим қадамни ташлади. Reuters агентлиги хабар беришича, Хитойнинг Киберфазони тартибга солиш маъмурияти (КАК) Apple хизматларидан фойдаланишга рухсат берган. Бу келишув доирасида Apple ўзининг iOS, iPadOS, macOS ва висионОС операцион тизимларига Алибаба компаниясининг Qwen сунъий интеллект моделини интеграция қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу ҳамкорлик Apple учун стратегик жиҳатдан ўта муҳим ҳисобланади, чунки Хитой компания учун энг йирик ва даромадли бозорлардан бири бўлиб қолмоқда. Жорий йилнинг иккинчи чорагида Apple компаниясининг Хитойдаги савдоси 28 фоизга ўсиб, 20,5 миллиард долларни ташкил этди. Шунингдек, яқинда ўтказилган йирик чегирмалар ва харидлар фестивали натижасида iPhone смартфонлари мамлакат бозорида яна иккинчи ўринга кўтарилиб олди.

Маҳаллий ҳамкор танлашдаги қийинчиликлар

Apple Intelligence тизимини Хитойда жорий этиш жараёни осон кечмади. Дастлаб компания Баиду билан музокаралар олиб боргани ҳақида хабарлар тарқалган эди, бироқ моделларни маҳаллий фойдаланувчилар талабларига мослаштиришда муаммолар юзага келган. Шунингдек, DeepSeek ва БйтеДансе каби бошқа йирик технологик гигантлар билан ҳам ҳамкорлик имкониятлари кўриб чиқилгани айтилади.

Ушбу қидирувлар ва музокаралар сабабли 2024-йилда дебют қилган Apple Intelligence функцияларининг Хитой бозорига кириб келиши бироз кечикди. Якунда Алибаба билан эришилган келишув Apple қурилмаларида матн ва тасвирларни тушуниш ҳамда яратиш каби илғор имкониятларни тақдим этишга йўл очади.

Алибаба ва бозор муносабати

Алибаба вакиллари КНБК телеканалига берган баёнотида Qwen модели Apple Intelligence экотизимига тўлиқ интеграция қилинишини тасдиқлади. Гарчи аниқ муддатлар очиқланмаган бўлса-да, бу янгилик молия бозорларига ижобий таъсир кўрсатди. Хусусан, Алибаба акциялари АҚШ биржаларида савдолар бошланишидан аввал 4 фоизга, кейинчалик эса 6 фоиздан кўпроққа қимматлашди.

Хитой қонунчилигига кўра, хорижий компаниялар ўз қурилмаларида сунъий интеллект хизматларини кўрсатиш учун маҳаллий лицензияланган моделлардан фойдаланиши шарт. Apple ва Алибаба ҳамкорлиги нафақат технологик янгилик, балки Apple компаниясининг Хитойдаги тартибга солувчи органлар билан тил топишгани ва ўз позициясини мустаҳкамлаётганидан далолат беради.

AppleАлибабаiPhoneСунъий ИнтеллектХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor дунёдаги илк роботлашган камерали смартфонни тақдим этишга тайёрланмоқдаHonor дунёдаги илк роботлашган камерали смартфонни тақдим этишга тайёрланмоқдаБугун, 21:25Ростех 2030-йилга бориб саноат роботлари ишлаб чиқаришни 10 баробардан зиёд оширадиРостех 2030-йилга бориб саноат роботлари ишлаб чиқаришни 10 баробардан зиёд оширадиБугун, 20:55Stripe ва Адвент PayPal тўлов тизимини 53,4 миллиард долларга сотиб олмоқчиStripe ва Адвент PayPal тўлов тизимини 53,4 миллиард долларга сотиб олмоқчиБугун, 20:51Galaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошладиGalaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошладиБугун, 20:27Япония муваффақиятсизликлардан сўнг Эпсилон С ракетасини қайта синовдан ўтказадиЯпония муваффақиятсизликлардан сўнг Эпсилон С ракетасини қайта синовдан ўтказадиБугун, 19:56Spotify болалар учун мўлжалланган назорат функциясини бепул фойдаланувчиларга очдиSpotify болалар учун мўлжалланган назорат функциясини бепул фойдаланувчиларга очдиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди