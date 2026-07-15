Realme рекорд даражадаги 8000 мАс аккумуляторли Нарзо 100x 5G смартфонини тақдим этди

·0·Техно
Realme рекорд даражадаги 8000 мАс аккумуляторли Нарзо 100x 5G смартфонини тақдим этди

Смартфонлар бозорида автономлик масаласи ҳамон энг долзарб муаммолардан бири бўлииб қолмоқда. Realme компанияси ушбу йўналишда янги қадам ташлаб, ўзининг навбатдаги ҳамёнбоп ва қуввати узоққа етувчи Нарзо 100x 5G моделини расман намойиш этди. Қурилманинг бош ўзига хослиги унинг улкан сиғимли аккумулятори ва узоқ йиллик хизмат муддатидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълиумотига кўра, янги Realme Нарзо 100x 5G модели 8000 мАс сиғимли батарея билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу қувват смартфоннинг бир марта тўлиқ зарядланиши билан уч кунгача фаол ишлашини таъминлайди. Энг муҳими, аккумулятор 1600 марта зарядлаш сиклидан кейин ҳам ўзининг дастлабки сиғимини 80 фоиздан ортиқ миқдорда сақлаб қолади, бу эса ўртача тўрт йиллик интенсив фойдаланишга тенгдир.

Техник имкониятлар ва дисплей хусусиятлари

Смартфон нафақат батареяси, балки дисплей кўрсаткичлари билан ҳам диққатга сазовор. Қурилмага 6,8 дюймли LCD-экран ўрнатилган бўлиб, у 144 Гс янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Бу эса интерфейс ва ўйинларнинг ўта равон ишлашини таъминлайди. Экран ёрқинлиги 1200 нитга етади, бу эса қуёшли кунда ҳам маълиумотларни бемалол ўқиш имконини беради.

Нарзо 100x 5G унумдорлиги учун MediaTek Dimensity 6300 процессори масъул этиб белгиланган. Қурилма LPDDR4X оператив хотира ва UFS 2.2 доимий хотира стандартлари билан ишлайди. Қизиб кетишнинг олдини олиш мақсадида муҳандислар 5300 mm2 майдонга эга буғли совутиш камерасини жорий этишган. Шунингдек, ўйин ихлосмандлари учун “бйпасс чаргинг” функцияси мавжуд бўлиб, у қувватни батареяга эмас, балки тўғридан-тўғри тизимга узатади ва қизишни камайтиради.

Қувватлаш ва қўшимча функциялар

Смартфон 45 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, у орқали бошқа гаджетларни 27 В қувват билан сим орқали зарядлаш (реверсе чаргинг) мумкин. Қурилманинг корпуси 8,8 мм қалинликда ва оғирлиги 224 граммни ташкил этади. Бу каби катта сиғимли батарея учун ушбу ўчамлар анча ихчам ҳисобланади.

  • Асосий камера: 50 Мп;
  • Олд камера: 8 Мп;
  • Ҳимоя даражаси: IP65 (чанг ва сувдан ҳимоя);
  • Операцион тизим: Android 16 асосидаги Realme УИ 7.0;
  • AI Пульсе Light: Орқа панелдаги махсус ёруғлиик индикатори.
Realme Нарзо 100x 5G ҳозирча Ҳиндистон бозорида сотувга чиқди. Унинг 4/128 GB хотирали бошланғич варианти тахминан 245 доллар, энг юқори 6/256 GB талқини эса 290 доллар атрофида баҳоланмоқда. Ўзбекистон бозорига ушбу модел расман кириб келса, у ўзининг узоқ вақт хизмат қилувчи батареяси билан курерлар ва саёҳатчилар орасида катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда.

RealmeНарзо 100x 5GСмартфонТехнологияАккумулятор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft рекорд даражадаги заифликларни бартараф этди: Сунъий интеллект ёрдамга келдиMicrosoft рекорд даражадаги заифликларни бартараф этди: Сунъий интеллект ёрдамга келдиБугун, 21:59Apple Хитой бозорида ўз сунъий интеллектини ишга туширмоқда: Алибаба билан ҳамкорликApple Хитой бозорида ўз сунъий интеллектини ишга туширмоқда: Алибаба билан ҳамкорликБугун, 21:30Honor дунёдаги илк роботлашган камерали смартфонни тақдим этишга тайёрланмоқдаHonor дунёдаги илк роботлашган камерали смартфонни тақдим этишга тайёрланмоқдаБугун, 21:25Ростех 2030-йилга бориб саноат роботлари ишлаб чиқаришни 10 баробардан зиёд оширадиРостех 2030-йилга бориб саноат роботлари ишлаб чиқаришни 10 баробардан зиёд оширадиБугун, 20:55Stripe ва Адвент PayPal тўлов тизимини 53,4 миллиард долларга сотиб олмоқчиStripe ва Адвент PayPal тўлов тизимини 53,4 миллиард долларга сотиб олмоқчиБугун, 20:51Galaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошладиGalaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошладиБугун, 20:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди