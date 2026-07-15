Realme рекорд даражадаги 8000 мАс аккумуляторли Нарзо 100x 5G смартфонини тақдим этди
Смартфонлар бозорида автономлик масаласи ҳамон энг долзарб муаммолардан бири бўлииб қолмоқда. Realme компанияси ушбу йўналишда янги қадам ташлаб, ўзининг навбатдаги ҳамёнбоп ва қуввати узоққа етувчи Нарзо 100x 5G моделини расман намойиш этди. Қурилманинг бош ўзига хослиги унинг улкан сиғимли аккумулятори ва узоқ йиллик хизмат муддатидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълиумотига кўра, янги Realme Нарзо 100x 5G модели 8000 мАс сиғимли батарея билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу қувват смартфоннинг бир марта тўлиқ зарядланиши билан уч кунгача фаол ишлашини таъминлайди. Энг муҳими, аккумулятор 1600 марта зарядлаш сиклидан кейин ҳам ўзининг дастлабки сиғимини 80 фоиздан ортиқ миқдорда сақлаб қолади, бу эса ўртача тўрт йиллик интенсив фойдаланишга тенгдир.
Техник имкониятлар ва дисплей хусусиятлариСмартфон нафақат батареяси, балки дисплей кўрсаткичлари билан ҳам диққатга сазовор. Қурилмага 6,8 дюймли LCD-экран ўрнатилган бўлиб, у 144 Гс янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Бу эса интерфейс ва ўйинларнинг ўта равон ишлашини таъминлайди. Экран ёрқинлиги 1200 нитга етади, бу эса қуёшли кунда ҳам маълиумотларни бемалол ўқиш имконини беради.
Нарзо 100x 5G унумдорлиги учун MediaTek Dimensity 6300 процессори масъул этиб белгиланган. Қурилма LPDDR4X оператив хотира ва UFS 2.2 доимий хотира стандартлари билан ишлайди. Қизиб кетишнинг олдини олиш мақсадида муҳандислар 5300 mm2 майдонга эга буғли совутиш камерасини жорий этишган. Шунингдек, ўйин ихлосмандлари учун “бйпасс чаргинг” функцияси мавжуд бўлиб, у қувватни батареяга эмас, балки тўғридан-тўғри тизимга узатади ва қизишни камайтиради.
Қувватлаш ва қўшимча функцияларСмартфон 45 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, у орқали бошқа гаджетларни 27 В қувват билан сим орқали зарядлаш (реверсе чаргинг) мумкин. Қурилманинг корпуси 8,8 мм қалинликда ва оғирлиги 224 граммни ташкил этади. Бу каби катта сиғимли батарея учун ушбу ўчамлар анча ихчам ҳисобланади.
- Асосий камера: 50 Мп;
- Олд камера: 8 Мп;
- Ҳимоя даражаси: IP65 (чанг ва сувдан ҳимоя);
- Операцион тизим: Android 16 асосидаги Realme УИ 7.0;
- AI Пульсе Light: Орқа панелдаги махсус ёруғлиик индикатори.
…