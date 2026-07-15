Suno сунъий интеллекти YouTube ва бошқа платформалардан маълумот ўғирлашда айбланмоқда

·35·Техно
Suno сунъий интеллекти YouTube ва бошқа платформалардан маълумот ўғирлашда айбланмоқда

Мусиқа яратишга ихтисослашган Suno сунъий интеллект хизмати атрофида янги можаро авж олди. Хакерлик ҳужуми натижасида олинган маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, компания ўз алгоритмларини ўргатиш учун YouTube Мусик, Деэзер ва бошқа йирик платформалардаги муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимояланган ўн минглаб аудиофайллардан ноқонуний фойдаланган бўлиши мумкин. Бу ҳолат нафақат технологик этика, балки глобал муаллифлик ҳуқуқи қонунчилиги учун ҳам жиддий синов ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

404 Медиа нашри хабарига кўра, номаълум хакер Suno ходимининг маълумотларини қўлга киритиш орқали компаниянинг ички манба кодларига киришга муваффақ бўлган. Олинган ҳужжатлар Suno тизими ўн йиллар давомида тўпланган мусиқий кутубхоналар, Гениус портали, сток аудиолари ва ҳатто подкастларнинг RSС-тасмаларидан маълумотларни "скрейпинг" (автоматик йиғиш) усулида олинганини фош қилган.

Муаллифлик ҳуқуқи ва "ҳалол фойдаланиш" баҳси

Suno раҳбарияти аввалроқ ўз моделларини интернетдаги очиқ маълумотлар асосида ўргатишини тан олган эди. Компания буни АҚШ қонунчилигидаги "фаир усе" (ҳалол фойдаланиш) доктринаси билан оқлашга уринмоқда. Бироқ йирик овоз ёзиш студиялари ва мусиқий лейбллар бу фикрга мутлақо қўшилмайди. Уларнинг таъкидлашича, YouTube каби платформаларнинг ҳимоя тизимларини четлаб ўтиб маълумот йиғиш Дигитал Милленниум Копйригҳт Акт (ДМКА) қонунини ҳамда хизмат кўрсатиш шартларини қўпол равишда бузиш ҳисобланади.

Ушбу муаммо фақат Suno билан чекланиб қолмаяпти. Унинг асосий рақобатчиси ҳисобланган Удио сервиси ҳам шунга ўхшаш айбловлар билан юзма-юз келган. Қизиғи шундаки, YouTube эгаси бўлган Google компаниясининг ўзи ҳам китоб нашриётлари томонидан интеллектуал мулкни ўғирлашда айбланиб, судга тортилган. Бу занжир сунъий интеллект саноатида маълумотлар манбаси масаласи қанчалик чигал эканини кўрсатади.

Фойдаланувчилар маълумотлари хавф остида

Хакерлик ҳужуми фақат техник кодлар билан чекланиб қолмаган. Маълум бўлишича, ҳужумчи Stripe тўлов тизимидаги мижозларнинг электрон почта манзиллари, телефон рақамлари ва кредит карталарининг бир қисмини ҳам кўриш имкониятига эга бўлган. Бу ҳолат сервисдан фойдаланувчи миллионлаб инсонларнинг шахсий маълумотлари хавф остида қолганини англатади.

Suno компанияси 2025-йилнинг ноябрь ойида содир бўлган ушбу йирик хавфсизлик кемтиги ҳақида ўз фойдаланувчиларини расман огоҳлантирмаган. Компания вакиллари бу ҳодисани "тезда бартараф этилган чекланган хавфсизлик ҳодисаси" деб аташ билан кифояланишмоқда. Бироқ мустақил экспертлар вазият анча жиддий бўлиши мумкинлигидан хавотирда.

Ўзбекистондаги фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга, чунки Suno ва Удио каби сервислар маҳаллий контент яратувчилар орасида оммалашиб бормоқда. Агарда суд жараёнлари лейбллар фойдасига ҳал бўлса, ушбу платформалар фаолияти чекланиши ёки уларнинг обуна нархлари кескин ошиши мумкин. Ҳозирча технологик гигантлар ва муаллифлик ҳуқуқи эгалари ўртасидаги кураш янги босқичга кўтарилмоқда.

SunoСунъий ИнтеллектYouTubeХакерликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиSpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиБугун, 23:28Cloud Маил хизматида смартфон хотирасини тозалаш учун янги восита ишга туширилдиCloud Маил хизматида смартфон хотирасини тозалаш учун янги восита ишга туширилдиБугун, 23:26Apple Мапс реклама сиёсати: Apple ва Google ўртасидаги асосий фарқлар маълум бўлдиApple Мапс реклама сиёсати: Apple ва Google ўртасидаги асосий фарқлар маълум бўлдиБугун, 23:20Google АҚШда тарихдаги энг йирик қуёш энергияси лойиҳасини ишга туширмоқдаGoogle АҚШда тарихдаги энг йирик қуёш энергияси лойиҳасини ишга туширмоқдаБугун, 22:58OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этишга тайёрланмоқдаOnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этишга тайёрланмоқдаБугун, 22:51Whатнот платформаси Шапед стартапини сотиб олди: Жонли савдода AI инқилобиWhатнот платформаси Шапед стартапини сотиб олди: Жонли савдода AI инқилобиБугун, 22:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди