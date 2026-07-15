Аё Софияда Инжил ўқиган россияликлар қўлга олинди

·0·Дунё
Аё Софияда Инжил ўқиган россияликлар қўлга олинди

Туркиянинг Истанбул шаҳридаги машҳур Аё София масжидида Инжил ўқиган икки нафар Россия фуқароси ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан қўлга олинди. Ҳозирда улар депортация қилиниши мумкин бўлган хорижликлар сақланадиган махсус марказга жойлаштирилган.

Маълум қилинишича, Москвадан таътилга келган 35 ёшли Виктория ва 32 ёшли Игорь 14 июль куни Аё София масжидига ташриф буюрган. Шу ерда Игорь ўзи билан олиб келган Инжил китобини очиб ўқий бошлаган.

Эр-хотиннинг айтишича, шундан сўнг атрофдагилар уларни тўхтатиб, масжид ҳудудидан ташқарига олиб чиққан. Кейин эса улар Фотиҳ тумани полиция бўлимига етказилган.

Истанбул полицияси ушбу ҳолат юзасидан эр-хотин ушланганини тасдиқлади. Уларга расмий баённомада «аҳоли ўртасида адоват ёки душманлик қўзғатиш» гумони билдирилгани қайд этилган.

Россиялик туристларга меҳмонхонага қайтишга рухсат берилмаган. Кейинчалик улар Истанбулнинг Арнавуткўй туманида жойлашган, депортация қилиниши кутилаётган хорижликлар сақланадиган махсус марказга юборилган.

Игорь ўз баёнотида ўзи ва рафиқаси алоҳида сақланаётганини, узоқ вақтдан бери овқатланмаганини ҳамда ўзларини ёмон ҳис қилаётганини маълум қилди.

Россия Ташқи ишлар вазирлигига кўра, мамлакатнинг Истанбулдаги Бош консулхонаси мазкур вазиятни назоратга олган. Дипломатлар ушланган фуқароларнинг адвокати билан алоқа ўрнатган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европадаги рекорд иссиқликнинг асл сабаби маълум бўлдиЕвропадаги рекорд иссиқликнинг асл сабаби маълум бўлдиБугун, 21:46Кутилмаган якун: Трамп уч йиллик низодан сўнг ёзувчи аёлга 5 млн доллар тўлаб бердиКутилмаган якун: Трамп уч йиллик низодан сўнг ёзувчи аёлга 5 млн доллар тўлаб бердиБугун, 20:37Беларус ҳибсхонасида ўзбекистонлик аёлнинг фарзанди дунёга келди Беларус ҳибсхонасида ўзбекистонлик аёлнинг фарзанди дунёга келди Бугун, 17:19Россияда ёнилғи навбатида қурол ишлатилди, бир киши яраландиРоссияда ёнилғи навбатида қурол ишлатилди, бир киши яраландиБугун, 17:15Садир Жапаров қизи Жанайимнинг сиёсатга кириши ҳақидаги миш-мишларга изоҳ бердиСадир Жапаров қизи Жанайимнинг сиёсатга кириши ҳақидаги миш-мишларга изоҳ бердиБугун, 05:4667 миллион йиллик Тираннозавр рекс рекорд нархга сотилди67 миллион йиллик Тираннозавр рекс рекорд нархга сотилдиБугун, 02:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди