50 млн долларлик тиранозавр: “Гас” рекордни янгилади

·0·Дунё
50 млн долларлик тиранозавр: “Гас” рекордни янгилади

Фото: Sotheby's/Facebook

Тахминан 67 миллион йил олдин яшаган тиранозавр-рекс скелети Sotheby’s кимошди савдосида 50,1 миллион долларга сотилди. “Гас” лақабли бу қазилма энди кимошдида сотилган энг қиммат динозавр скелети сифатида тарихга кирди.

Дастлаб 20–30 миллион кутилган, нарх эса осмонга чиқди

Sotheby’s аукциони олдидан “Гас” 20–30 миллион доллар атрофида баҳоланган эди. Аммо савдо қизғин кечди ва якуний нарх 50,1 миллион долларга етди.

Бу натижа қазилмалар бозорида янги рекорд ўрнатди. Энди “Гас” нафақат йирик ва яхши сақланган тиранозавр-рекс, балки дунёда кимошдида сотилган энг қиммат динозавр скелети ҳисобланади.

“Апекс” рекорди ортда қолди

Аввалги рекорд 2024 йилда Sotheby’s кимошдисида 44,6 миллион долларга сотилган “Апекс” лақабли стегозавр скелетига тегишли эди.

“Гас” эса бу кўрсаткичдан ҳам ўтиб кетди ва палеонтологик қазилмалар бозорида нархлар қанчалик юқори даражага чиққанини яна бир бор кўрсатди.

Қазилма

Тур

Сотилган нарх

Гас

тиранозавр-рекс

50,1 млн доллар

Апекс

Стегозавр

44,6 млн доллар

Стэн

тиранозавр-рекс

32 млн доллар

Нега айнан “Гас” бунча қиммат?

Лот тавсифига кўра, “Гас” энг йирик тиранозаврлардан бири саналади. Унинг баландлиги қарийб 4 метр, узунлиги эса 12 метрга яқин.

Скелет 183 та суяк элементидан иборат. Энг қизиғи, унда кам учрайдиган қорин қовурғалари — гастраллар ҳам сақланган: 32 та гастралдан 30 таси мавжуд.

Бу каби деталлар олимлар ва коллекционерлар учун қазилманинг қийматини кескин оширади. Чунки тиранозавр-рекс скелетлари топилади, аммо бундай даражада сақланганлари жуда кам.

Бош суяги ҳам жуда яхши сақланган

“Гас”нинг яна бир муҳим жиҳати — унинг бош суяги. Маълумотларга кўра, бош суяги тахминан 82 фоиз сақланган ва у олтита тиш қаторининг барчасини ўз ичига олади.

Умуман, скелет суяклар сони бўйича тахминан 61 фоиз, оғирлиги бўйича эса 75–80 фоиз сақланган.

Бу кўрсаткичлар тиранозавр-рекс каби 67 миллион йиллик йирик йиртқич учун жуда юқори ҳисобланади. Оддий қилиб айтганда, “Гас” — музейга қўйилса, одамлар узоқданоқ ҳайрат билан қарайдиган даражадаги топилма.

У қаердан топилган?

“Гас” скелети АҚШнинг Жанубий Дакота штатидаги хусусий чорвачилик ранчосидан топилган. Қазиш ишлари 2021 йилдан 2023 йилгача давом этган.

Динозавр лақаби ҳам шу ранчо эгаси шарафига қўйилган.

Жанубий Дакота тиранозавр-рекс каби йирик динозавр қазилмалари топиладиган муҳим ҳудудлардан бири ҳисобланади. Бу ердаги геологик қатламлар миллионлаб йил аввалги ҳаёт изларини сақлаб қолган.

Олимлар учун савол: у музейга тушадими?

Бундай қазилмалар сотилганда доим бир катта баҳс пайдо бўлади: скелет шахсий коллекцияда қоладими ёки музейда омма ва олимлар учун очиқ бўладими?

AP хабарига кўра, палеонтологлар янги эгаси “Гас”ни илмий ва таълимий мақсадлар учун оммавий намойишга қўйишини истамоқда.

Чунки бундай топилмалар фақат қиммат экспонат эмас. Улар орқали олимлар динозаврларнинг тузилиши, ўсиши, ҳаракати, ов қилиш услуби ва эволюцияси ҳақида кўпроқ маълумот олиши мумкин.

Қазилмалар бозори нега бунча қизиган?

Сўнгги йилларда динозавр скелетлари санъат асарлари, ноёб автомобиллар ва қиммат коллекцион буюмлар каби улкан пулга сотилмоқда.

Бунда бир нечта омил бор:

• Tиранозавр-рекс каби динозаврлар оммавий маданиятда жуда машҳур;
• яхши сақланган скелетлар кам учрайди;
• бой коллекционерлар табиий тарих объектларига қизиқмоқда;
• аукционларда рақобат нархни кескин оширмоқда;
• ҳар бир янги рекорд кейинги савдолар учун бозорни яна қиздиради.

Аммо бу жараённинг танқидчилари ҳам бор. Уларнинг фикрича, ноёб қазилмалар хусусий қўлларга ўтиб кетса, фан учун очиқлик камайиши мумкин.

67 миллион йиллик тарихнинг нархи

“Гас”нинг 50,1 миллион долларга сотилиши бир томондан ҳайратли рекорд. Иккинчи томондан, бу савдо табиий тарих мероси кимга тегишли бўлиши керак деган саволни яна кун тартибига олиб чиқди.

Бу скелет миллионлаб йиллар ер остида сақланди, кейин олимлар ва қазувчилар қўлига тушди, энди эса дунёдаги энг қиммат динозавр қазилмаси сифатида янги эгасига йўл олди.

Энди асосий савол шу: “Гас” хусусий коллекцияда қоладими ёки миллионлаб одамлар уни музейда кўриш имконига эга бўладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аё Софияда Инжил ўқиган россияликлар қўлга олиндиАё Софияда Инжил ўқиган россияликлар қўлга олиндиБугун, 21:52Европадаги рекорд иссиқликнинг асл сабаби маълум бўлдиЕвропадаги рекорд иссиқликнинг асл сабаби маълум бўлдиБугун, 21:46Кутилмаган якун: Трамп уч йиллик низодан сўнг ёзувчи аёлга 5 млн доллар тўлаб бердиКутилмаган якун: Трамп уч йиллик низодан сўнг ёзувчи аёлга 5 млн доллар тўлаб бердиБугун, 20:37Беларус ҳибсхонасида ўзбекистонлик аёлнинг фарзанди дунёга келди Беларус ҳибсхонасида ўзбекистонлик аёлнинг фарзанди дунёга келди Бугун, 17:19Россияда ёнилғи навбатида қурол ишлатилди, бир киши яраландиРоссияда ёнилғи навбатида қурол ишлатилди, бир киши яраландиБугун, 17:15Садир Жапаров қизи Жанайимнинг сиёсатга кириши ҳақидаги миш-мишларга изоҳ бердиСадир Жапаров қизи Жанайимнинг сиёсатга кириши ҳақидаги миш-мишларга изоҳ бердиБугун, 05:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди