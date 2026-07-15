Google АҚШда тарихдаги энг йирик қуёш энергияси лойиҳасини ишга туширмоқда

·33·Техно
Google АҚШда тарихдаги энг йирик қуёш энергияси лойиҳасини ишга туширмоқда

Технология гиганти Google ўзининг барқарор энергия стратегиясида янги даврни бошлади. Компания Арканзас штатида улкан қуёш панеллари ва энергия сақлаш тизимини барпо этиш бўйича ўзининг энг йирик шартномасини имзолади. Мазкур лойиҳа нафақат компаниянинг маълумотлар марказларини қувват билан таъминлайди, балки бутун штатнинг энг юқори энергия истеъмоли давридаги эҳтиёжининг қарийб 6 фоизини қоплаш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Кйпресс Креэк Энергй компанияси билан ҳамкорликда амалга оширилаётган Стеел Ривер Энергй Сентер лойиҳаси уч босқичдан иборат бўлади. Дастлабки икки босқич доирасида 1 гигаватт қуёш энергияси қуввати ва 1,9 гигаватт-соат сиғимга эга аккумулятор тизимлари ўрнатилади. Лойиҳанинг умумий қиймати ва кўлами шунчалик кенгки, у тўлиқ якунлангач, АҚШдаги энг йирик қуёш энергияси мажмуасига айланади.

Тоза энергия ва барқарорлик стратегияси

Google ушбу лойиҳага нафақат сармоядор сифатида кириб келмоқда, балки ишлаб чиқарилган барча энергияни сотиб олиш мажбуриятини ҳам олган. Бу қадам компаниянинг 2030-йилга бориб ўз фаолиятини тўлиқ углеродсиз энергия билан таъминлаш мақсадига мос келади. Қуёш панелларининг улкан батареялар билан биргаликда ишлатилиши энергияни куннинг исталган вақтида тармоққа узатиш имконини беради, бу эса қайта тикланувчи манбаларнинг барқарорлигини оширади.

ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳанинг учинчи босқичи 2029-йилда умумий тармоққа уланиши кутилмоқда. Ўшанда мажмуанинг умумий қуввати 1,8 гигаватт қуёш энергияси ва 2,9 гигаватт-соат энергия сақлаш сиғимига етади. Кйпресс Креэк лойиҳанинг дастлабки қисмлари учун аллақачон 3,5 миллиард доллар миқдорида молиялаштиришни қўлга киритган.

Elon Musk ва Google ўртасидаги қарама-қаршилик

Қизиғи шундаки, Google'нинг ушбу экологик лойиҳаси Elon Muskга тегишли xAI компаниясининг мунозарали объекти яқинида жойлашган. Google тоза энергияга сармоя киритаётган бир пайтда, xAI ўзининг Колоссус маълумотлар марказини қувватлантириш учун рухсат этилмаган табиий газ турбиналаридан фойдаланмоқда. Икки объекти орасидаги масофа бор-йўғи 40 милни ташкил этади.

Reuters агентлиги хабар беришича, Elon Muskнинг xAI компанияси федерал экологик рухсатномаларсиз 60 га яқин газ турбиналарини ишлатмоқда. Бу ҳолат Tesla каби қуёш панеллари ишлаб чиқарувчи компания раҳбарининг ўз маълумотлар марказлари учун анъанавий ва ифлослантирувчи ёқилғини танлагани сабабли жамоатчилик ва экологлар томонидан кескин танқид қилинмоқда.

Ўзбекистон каби қуёшли ўлкаларда ҳам Google каби йирик брендларнинг бундай тажрибаси катта аҳамиятга эга. Қуёш энергиясини батареялар билан интеграция қилиш технологияси келажакда энергия тақчиллигини бартараф этишда энг самарали ечим ҳисобланади. Google'нинг ушбу лойиҳаси технологик гигантлар орасида экологик масъулият бўйича янги стандартларни белгилаб бермоқда.

GoogleҚуёш ЭнергиясиElon MuskХАИТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиSpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиКеча, 23:28Cloud Маил хизматида смартфон хотирасини тозалаш учун янги восита ишга туширилдиCloud Маил хизматида смартфон хотирасини тозалаш учун янги восита ишга туширилдиКеча, 23:26Apple Мапс реклама сиёсати: Apple ва Google ўртасидаги асосий фарқлар маълум бўлдиApple Мапс реклама сиёсати: Apple ва Google ўртасидаги асосий фарқлар маълум бўлдиКеча, 23:20OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этишга тайёрланмоқдаOnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этишга тайёрланмоқдаКеча, 22:51Whатнот платформаси Шапед стартапини сотиб олди: Жонли савдода AI инқилобиWhатнот платформаси Шапед стартапини сотиб олди: Жонли савдода AI инқилобиКеча, 22:22Suno сунъий интеллекти YouTube ва бошқа платформалардан маълумот ўғирлашда айбланмоқдаSuno сунъий интеллекти YouTube ва бошқа платформалардан маълумот ўғирлашда айбланмоқдаКеча, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди