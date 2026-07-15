Google АҚШда тарихдаги энг йирик қуёш энергияси лойиҳасини ишга туширмоқда
Технология гиганти Google ўзининг барқарор энергия стратегиясида янги даврни бошлади. Компания Арканзас штатида улкан қуёш панеллари ва энергия сақлаш тизимини барпо этиш бўйича ўзининг энг йирик шартномасини имзолади. Мазкур лойиҳа нафақат компаниянинг маълумотлар марказларини қувват билан таъминлайди, балки бутун штатнинг энг юқори энергия истеъмоли давридаги эҳтиёжининг қарийб 6 фоизини қоплаш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Кйпресс Креэк Энергй компанияси билан ҳамкорликда амалга оширилаётган Стеел Ривер Энергй Сентер лойиҳаси уч босқичдан иборат бўлади. Дастлабки икки босқич доирасида 1 гигаватт қуёш энергияси қуввати ва 1,9 гигаватт-соат сиғимга эга аккумулятор тизимлари ўрнатилади. Лойиҳанинг умумий қиймати ва кўлами шунчалик кенгки, у тўлиқ якунлангач, АҚШдаги энг йирик қуёш энергияси мажмуасига айланади.
Тоза энергия ва барқарорлик стратегиясиGoogle ушбу лойиҳага нафақат сармоядор сифатида кириб келмоқда, балки ишлаб чиқарилган барча энергияни сотиб олиш мажбуриятини ҳам олган. Бу қадам компаниянинг 2030-йилга бориб ўз фаолиятини тўлиқ углеродсиз энергия билан таъминлаш мақсадига мос келади. Қуёш панелларининг улкан батареялар билан биргаликда ишлатилиши энергияни куннинг исталган вақтида тармоққа узатиш имконини беради, бу эса қайта тикланувчи манбаларнинг барқарорлигини оширади.
ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳанинг учинчи босқичи 2029-йилда умумий тармоққа уланиши кутилмоқда. Ўшанда мажмуанинг умумий қуввати 1,8 гигаватт қуёш энергияси ва 2,9 гигаватт-соат энергия сақлаш сиғимига етади. Кйпресс Креэк лойиҳанинг дастлабки қисмлари учун аллақачон 3,5 миллиард доллар миқдорида молиялаштиришни қўлга киритган.
Elon Musk ва Google ўртасидаги қарама-қаршиликҚизиғи шундаки, Google'нинг ушбу экологик лойиҳаси Elon Muskга тегишли xAI компаниясининг мунозарали объекти яқинида жойлашган. Google тоза энергияга сармоя киритаётган бир пайтда, xAI ўзининг Колоссус маълумотлар марказини қувватлантириш учун рухсат этилмаган табиий газ турбиналаридан фойдаланмоқда. Икки объекти орасидаги масофа бор-йўғи 40 милни ташкил этади.
Reuters агентлиги хабар беришича, Elon Muskнинг xAI компанияси федерал экологик рухсатномаларсиз 60 га яқин газ турбиналарини ишлатмоқда. Бу ҳолат Tesla каби қуёш панеллари ишлаб чиқарувчи компания раҳбарининг ўз маълумотлар марказлари учун анъанавий ва ифлослантирувчи ёқилғини танлагани сабабли жамоатчилик ва экологлар томонидан кескин танқид қилинмоқда.
Ўзбекистон каби қуёшли ўлкаларда ҳам Google каби йирик брендларнинг бундай тажрибаси катта аҳамиятга эга. Қуёш энергиясини батареялар билан интеграция қилиш технологияси келажакда энергия тақчиллигини бартараф этишда энг самарали ечим ҳисобланади. Google'нинг ушбу лойиҳаси технологик гигантлар орасида экологик масъулият бўйича янги стандартларни белгилаб бермоқда.
…