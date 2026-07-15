Whатнот платформаси Шапед стартапини сотиб олди: Жонли савдода AI инқилоби
АҚШнинг энг йирик жонли савдо платформаларидан бири бўлган Whатнот сунъий интеллект соҳасидаги имкониятларини кенгайтириш мақсадида Шапед стартапини сотиб олганини эълон қилди. Машинали ўрганиш (мачине леарнинг) тизимларига ихтисослашган Шапед компанияси эндиликда Whатнот фойдаланувчилари учун реал вақт режимида шахсий тавсиялар ва қидирув тизимини такомиллаштириш билан шуғулланади. Ушбу келишув платформадаги миллионлаб харидорларга ўзлари қидираётган маҳсулотларни сониялар ичида топишга ёрдам беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри маълумотига кўра, Whатнот каби жонли эфир орқали савдо қилувчи майдонлар учун тавсия тизимлари ўта мураккаб ҳисобланади. Анъанавий э-коммерсе платформаларидан фарқли ўлароқ, бу ерда маҳсулотлар каталоги доимий эмас: аукционлар бир неча дақиқа давом этиши ёки товарлар захираси сониялар ичида тугаб қолиши мумкин. Шапед технологиялари айнан мана шу динамик ўзгаришларни реал вақтда таҳлил қилиш имконини беради.
Жонли тижоратдаги технологик қийинчиликларWhатнот компаниясининг маълумотлар ва AI бўйича вице-президенти Эмманюэль Фуентеснинг таъкидлашича, жонли савдода харидорнинг қизиқишлари эфир давомида бир неча бор ўзгариши мумкин. Компания сўнгги олти йил давомида тавсия тизимларининг кечикиш вақтини бир кундан бир неча дақиқагача қисқартиришга эришган эди. Шапед интеграцияси эса ушбу жараённи деярли лаҳзалик (реал-тиме) даражага олиб чиқиши кутилмоқда.
Ҳозирда Whатнот тизимлари ҳар ҳафта 500 000 соатдан ортиқ жонли видеоларни ва миллионлаб ўзаро алоқаларни қайта ишлайди. Шапед томонидан ишлаб чиқилган алгоритмлар катта тил моделлари (LLM) ва машинали ўрганишни бирлаштирган ҳолда, фойдаланувчининг аввалги харидларидан келиб чиқиб, унга энг мос келадиган жонли эфирларни таклиф этади.
Янги тадқиқот гуруҳи ва келажак режалариКелишув доирасида Шапед асосчиси ва бош директори Туллие Муррелл ҳамда ўндан ортиқ муҳандис ва тадқиқотчилар Whатнот жамоасига қўшилади. Таъкидлаш жоизки, Муррелл ўз стартапини очишдан аввал Meta корпорациясида фаолият юритган. Эндиликда у Whатнот таркибида янги ташкил этилган Амалий AI тадқиқотлари гуруҳига раҳбарлик қилади.
Whатнот платформасининг ўсиш суръатлари ҳайратланарли даражада:
- Сотувчилар томонидан амалга оширилган буюртмалар сони 1 миллиарддан ошди;
- Охирги инвестиция раундида компания 225 миллион доллар жалб қилиб, ўз қийматини 11 миллиард долларга етказди;
- Охирги бир йил ичида платформага 20 миллион янги харидор қўшилди.
Бугунги кунда Whатнот фақатгина коллекция буюмлари билан чекланиб қолмай, санъат асарлари, гольф анжомлари ва винил пластинкалар каби 80 дан ортиқ янги тоифалар бўйича савдоларни йўлга қўйган. eBay ва Пошмарк каби йирик ритейл-гигантлар ҳам ўз платформаларига сунъий интеллектни жадал жорий қилаётган бир пайтда, Whатнотнинг ушбу хариди бозордаги рақобатбардошликни сақлаб қолиш йўлидаги муҳим қадамдир.
…