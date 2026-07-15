Whатнот платформаси Шапед стартапини сотиб олди: Жонли савдода AI инқилоби

·31·Техно
Whатнот платформаси Шапед стартапини сотиб олди: Жонли савдода AI инқилоби

АҚШнинг энг йирик жонли савдо платформаларидан бири бўлган Whатнот сунъий интеллект соҳасидаги имкониятларини кенгайтириш мақсадида Шапед стартапини сотиб олганини эълон қилди. Машинали ўрганиш (мачине леарнинг) тизимларига ихтисослашган Шапед компанияси эндиликда Whатнот фойдаланувчилари учун реал вақт режимида шахсий тавсиялар ва қидирув тизимини такомиллаштириш билан шуғулланади. Ушбу келишув платформадаги миллионлаб харидорларга ўзлари қидираётган маҳсулотларни сониялар ичида топишга ёрдам беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри маълумотига кўра, Whатнот каби жонли эфир орқали савдо қилувчи майдонлар учун тавсия тизимлари ўта мураккаб ҳисобланади. Анъанавий э-коммерсе платформаларидан фарқли ўлароқ, бу ерда маҳсулотлар каталоги доимий эмас: аукционлар бир неча дақиқа давом этиши ёки товарлар захираси сониялар ичида тугаб қолиши мумкин. Шапед технологиялари айнан мана шу динамик ўзгаришларни реал вақтда таҳлил қилиш имконини беради.

Жонли тижоратдаги технологик қийинчиликлар

Whатнот компаниясининг маълумотлар ва AI бўйича вице-президенти Эмманюэль Фуентеснинг таъкидлашича, жонли савдода харидорнинг қизиқишлари эфир давомида бир неча бор ўзгариши мумкин. Компания сўнгги олти йил давомида тавсия тизимларининг кечикиш вақтини бир кундан бир неча дақиқагача қисқартиришга эришган эди. Шапед интеграцияси эса ушбу жараённи деярли лаҳзалик (реал-тиме) даражага олиб чиқиши кутилмоқда.

Ҳозирда Whатнот тизимлари ҳар ҳафта 500 000 соатдан ортиқ жонли видеоларни ва миллионлаб ўзаро алоқаларни қайта ишлайди. Шапед томонидан ишлаб чиқилган алгоритмлар катта тил моделлари (LLM) ва машинали ўрганишни бирлаштирган ҳолда, фойдаланувчининг аввалги харидларидан келиб чиқиб, унга энг мос келадиган жонли эфирларни таклиф этади.

Янги тадқиқот гуруҳи ва келажак режалари

Келишув доирасида Шапед асосчиси ва бош директори Туллие Муррелл ҳамда ўндан ортиқ муҳандис ва тадқиқотчилар Whатнот жамоасига қўшилади. Таъкидлаш жоизки, Муррелл ўз стартапини очишдан аввал Meta корпорациясида фаолият юритган. Эндиликда у Whатнот таркибида янги ташкил этилган Амалий AI тадқиқотлари гуруҳига раҳбарлик қилади.

Whатнот платформасининг ўсиш суръатлари ҳайратланарли даражада:

  • Сотувчилар томонидан амалга оширилган буюртмалар сони 1 миллиарддан ошди;
  • Охирги инвестиция раундида компания 225 миллион доллар жалб қилиб, ўз қийматини 11 миллиард долларга етказди;
  • Охирги бир йил ичида платформага 20 миллион янги харидор қўшилди.

Бугунги кунда Whатнот фақатгина коллекция буюмлари билан чекланиб қолмай, санъат асарлари, гольф анжомлари ва винил пластинкалар каби 80 дан ортиқ янги тоифалар бўйича савдоларни йўлга қўйган. eBay ва Пошмарк каби йирик ритейл-гигантлар ҳам ўз платформаларига сунъий интеллектни жадал жорий қилаётган бир пайтда, Whатнотнинг ушбу хариди бозордаги рақобатбардошликни сақлаб қолиш йўлидаги муҳим қадамдир.

WhатнотШапедСунъий ИнтеллектСтартапЭлектрон Тижорат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиSpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиКеча, 23:28Cloud Маил хизматида смартфон хотирасини тозалаш учун янги восита ишга туширилдиCloud Маил хизматида смартфон хотирасини тозалаш учун янги восита ишга туширилдиКеча, 23:26Apple Мапс реклама сиёсати: Apple ва Google ўртасидаги асосий фарқлар маълум бўлдиApple Мапс реклама сиёсати: Apple ва Google ўртасидаги асосий фарқлар маълум бўлдиКеча, 23:20Google АҚШда тарихдаги энг йирик қуёш энергияси лойиҳасини ишга туширмоқдаGoogle АҚШда тарихдаги энг йирик қуёш энергияси лойиҳасини ишга туширмоқдаКеча, 22:58OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этишга тайёрланмоқдаOnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этишга тайёрланмоқдаКеча, 22:51Suno сунъий интеллекти YouTube ва бошқа платформалардан маълумот ўғирлашда айбланмоқдаSuno сунъий интеллекти YouTube ва бошқа платформалардан маълумот ўғирлашда айбланмоқдаКеча, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди