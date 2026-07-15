Тунги реклама қўнғироқларига тақиқ қўйилади

·1·Жамият
Тунги реклама қўнғироқларига тақиқ қўйилади

Ўзбекистонда мобил телефон орқали реклама тарқатиш тартиби ўзгармоқда. 2026 йил 1 ноябрдан бошлаб SMS-реклама ва реклама қўнғироқлари учун янги талаблар кучга кириши белгиланди.

Энди реклама учун розилик керак бўлади

Президент қарорига кўра, мобил алоқа воситалари орқали SMS-хабарнома шаклида товар ва хизматларни таклиф қилувчи юридик ёки жисмоний шахслар аввал фуқаронинг розилигини олиши керак бўлади.

Бу розилик ёзма ёки электрон шаклда бўлиши мумкин.

Яъни фуқаро ўзи розилик бермаган бўлса, унга маҳсулот, хизмат, акция ёки бошқа тижорий таклифлар ҳақида SMS юбориш мумкин бўлмайди.

Бу кўпчилик учун таниш муаммога жавоб бўлиши мумкин: кечқурун ёки иш вақтида келадиган кераксиз SMSлар, номаълум рақамлардан қўнғироқлар ва “сизга махсус таклиф бор” деган билдиришномалар.

18:00 дан 9:00 гача реклама тарқатиш тақиқланади

Янги тартибнинг энг муҳим жиҳатларидан бири — вақт чеклови.

2026 йил 1 ноябрдан бошлаб мобил алоқа орқали реклама қўнғироқлари ва SMS-хабарномаларни соат 18:00 дан 9:00 гача тарқатиш тақиқланади.

Янги талаб

Мазмуни

Розилик

SMS-реклама фақат ёзма ёки электрон розиликдан кейин

Вақт чеклови

18:00 дан 9:00 гача реклама қўнғироғи ва SMS тақиқланади

Реестр

хизмат кўрсатувчи юридик шахслар ахборот тизимларини рўйхатдан ўтказиши керак

Блоклаш

операторлар абонент сўровига кўра рекламани тўлиқ ёки қисман блоклайди

Жавобгарлик

талаб бузилса, реклама ва шахсга доир маълумотлар қонунчилиги бузилган ҳисобланади

Бу чеклов, айниқса, кечқурун оила даврасида, дам олиш вақтида ёки эрталаб иш бошланмасидан олдин келадиган безовта қилувчи қўнғироқларга қарши муҳим қадам бўлиши мумкин.

Операторларга янги мажбурият юкланади

Қарорда мобил алоқа операторларига ҳам аниқ вазифа юклатилмоқда.

Эндиликда операторлар абонент сўровига кўра реклама қўнғироқлари ва хабарномаларини тўлиқ ёки қисман блоклаш имкониятини таъминлаши керак бўлади.

Бу фуқаро учун муҳим ҳуқуқ беради: у хоҳласа барча реклама хабарларини ўчириши, хоҳласа фақат айрим турдаги рекламаларни чеклаши мумкин.

Оддий қилиб айтганда, телефон рақами энди реклама майдони эмас, фуқаронинг шахсий ҳудуди сифатида кўрилиши керак.

Реклама хизматини кўрсатувчилар ҳам назоратга олинади

Янги тартиб фақат реклама юборувчиларга эмас, балки реклама қўнғироқлари ва SMS-хабарномаларни жўнатиш хизматини кўрсатадиган юридик шахсларга ҳам тегишли.

Улар ўз ахборот тизимларини Шахсга доир маълумотлар базаларининг давлат реестрида рўйхатдан ўтказгандан кейингина бундай хизматларни кўрсатиши мумкин бўлади.

Бу талаб нима учун муҳим?

Чунки реклама компаниялари кўп ҳолларда фуқароларнинг телефон рақамлари, исм-шарифи, харид тарихи ёки бошқа шахсий маълумотлари билан ишлайди. Бундай маълумотлар назоратсиз айланиши эса фуқароларнинг шахсий ҳаёти ва маълумотлар хавфсизлигига хавф туғдиради.

Бизнес учун ҳам қоидалар аниқлашмоқда

Бу қарор бизнес учун ҳам муҳим сигнал. Энди мижозларга SMS юбориш ёки қўнғироқ қилишдан олдин “база бор, юборамиз” деган ёндашув етарли бўлмайди.

Компаниялар қуйидаги саволларга тайёр бўлиши керак:

• мижоз розилиги қандай олинган?
• розилик электрон тарзда сақланганми?
• фуқаро рекламани рад этиш имконига эгами?
• хабар қайси вақтда юборилмоқда?
• маълумотлар базаси қонунчиликка мувофиқ рўйхатдан ўтганми?

Бу талаблар тўғри ишлатилса, бозорда тартиб кучаяди. Реклама ҳам фуқарони безовта қилувчи восита эмас, ҳақиқий қизиқиш билдирган мижоз билан мулоқот каналига айланади.

Фуқаролар нимани ютади?

Янги тартиб фуқаролар учун бир нечта қулайлик яратади.

Биринчидан, розиликсиз реклама SMSлари камайиши мумкин. Иккинчидан, кечқурун ва эрталабки безовта қўнғироқларга чек қўйилади. Учинчидан, абонент ўзи реклама хабарларини блоклашни сўраш ҳуқуқига эга бўлади.

Энг муҳими, фуқаро ўз телефон рақами ва шахсий маълумотлари қандай мақсадда ишлатилаётганини назорат қилиш имконига эга бўлади.

Талаб бузилса, жавобгарлик бор

Қарорда белгиланишича, ушбу талабларга риоя этмаслик реклама ҳамда шахсга доир маълумотлар тўғрисидаги қонунчиликни бузиш ҳисобланади.

Бу эса тегишли чоралар кўриш учун асос бўлади.

Демак, 2026 йил 1 ноябрдан кейин реклама юборишда “оддий SMS эди” деган баҳона ишламаслиги мумкин. Ҳар бир хабар, ҳар бир қўнғироқ ва ҳар бир маълумот базаси қонуний асосга эга бўлиши керак.

Телефон тинчлиги ҳам ҳуқуққа айланмоқда

Сўнгги йилларда реклама қўнғироқлари ва SMSлари кўпчилик учун оддий безовталикка айланган эди. Аммо янги тартиб бу масалани фуқаронинг розилиги, шахсий маълумотлар хавфсизлиги ва дам олиш вақтига ҳурмат нуқтайи назаридан қайта кўриб чиқмоқда.

2026 йил 1 ноябрдан кейин телефонга келадиган реклама учун асосий қоида оддий бўлади: аввал розилик, кейин реклама.

Сизнингча, реклама қўнғироқлари ва SMSларини тўлиқ блоклаш имконияти одамлар учун энг кутилган қулайлик бўладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bentley орзуси 250 минг долларга тушдиBentley орзуси 250 минг долларга тушдиБугун, 16:48662 та кибержиноят фош этилди: 4 млрд сўм қайтарилди662 та кибержиноят фош этилди: 4 млрд сўм қайтарилдиБугун, 16:07Бир коса сув ҳаёт сақлайди: Тошкентда меҳр чақирувиБир коса сув ҳаёт сақлайди: Тошкентда меҳр чақирувиБугун, 15:59BMWда ЙПХ ходимини урган ўсмирнинг суди нега ёпиқ ўтмоқда?BMWда ЙПХ ходимини урган ўсмирнинг суди нега ёпиқ ўтмоқда?Бугун, 15:15Наманганда чўмилган 27 ёшли йигит чўкиб кетдиНаманганда чўмилган 27 ёшли йигит чўкиб кетдиБугун, 15:13Беларусга ишга кетган ўзбекистонликлар: «Бу маошга ишлашдан кўра, юртга қайтганимиз яхши»Беларусга ишга кетган ўзбекистонликлар: «Бу маошга ишлашдан кўра, юртга қайтганимиз яхши»Бугун, 13:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!