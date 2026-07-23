АҚШда Кронос ММР микроядро реактори лойиҳасининг муҳим босқичи якунланди

·37·Техно
АҚШда Кронос ММР микроядро реактори лойиҳасининг муҳим босқичи якунланди

АҚШнинг НАНО Нуклеар Энергй компанияси энергетика соҳасида инқилобий қадам ҳисобланган Кронос ММР микроядро реакторини яратиш йўлида муҳим муваффақиятга эришди. Компания Фортил муҳандислик фирмаси билан ҳамкорликда қурилманинг энг муҳим қисмларидан бири — ядро ёқилғисини сақлаш ва бошқариш тизимини лойиҳалашнинг концептуал босқичини якунлади. Бу янгилик кичик ҳажмли атом энергетикасини тижоратлаштириш сари ташланган жиддий қадамдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур тизим реакторнинг бутун ишлаш даври давомида ядро ёқилғисини хавфсиз ташиш, сақлаш ва юклаш жараёнлари учун жавобгар ҳисобланади. ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳа устида механика, автоматлаштириш, тизимли муҳандислик, радиациядан ҳимоя ва ядро хавфсизлиги бўйича мутахассислардан иборат кўп тармоқли гуруҳ иш олиб борган. Концептуал босқичда тизимнинг умумий архитектураси белгилаб олинди ва бошқа компонентлар билан ўзаро алоқаси мувофиқлаштирилди.

Хавфсизлик ва технологик устунлик

Кронос ММР — бу юқори ҳароратли, газ билан совутиладиган стационар микрорреактор бўлиб, у атмосферага минимал даражада карбонат ангидрид чиқариши билан ажралиб туради. Бундай технологиялар айниқса узоқ ҳудудларни, саноат объектларини ва ҳарбий базаларни барқарор энергия билан таъминлашда қўл келади. Тизимнинг янги босқичга ўтиши муҳандисларга энди конструкцияни батафсил ишлаб чиқиш ва ускуналар характеристикасини аниқлаштириш имконини беради.

НАНО Нуклеар Энергй фақатгина ушбу лойиҳа билан чекланиб қолмаяпти. Компания портфелида кўчма микрорреактор ҳисобланган Зеус ва коинотни тадқиқ қилиш учун мўлжалланган Локи ММР лойиҳалари ҳам мавжуд. Бу каби ишланмалар келажакда нафақат Ерда, балки коинот миссияларида ҳам автоном энергия манбаларига бўлган эҳтиёжни қондириши кутилмоқда.

Лицензиялаш ва келажак режалари

Ҳозирда компания АҚШда зарур лицензияларни олиш жараёнидан ўтмоқда. Жорий йилнинг бошида АҚШ Ядровий тартибга солиш комиссияси (НРК) Иллинойс университети ҳудудида биринчи Кронос ММР реакторини қуриш бўйича аризани кўриб чиқиш учун қабул қилди. Бу академик муҳитда янги технологияни синовдан ўтказиш учун катта имконият яратади.

Агар барча келишув жараёнлари кутилганидек, кечикишларсиз давом этса, демонстрацион реакторнинг қурилиш ишлари 2027-йилнинг иккинчи ярмида бошланиши режалаштирилган. Бу Ўзбекистон каби энергетика хавфсизлигига интилаётган давлатлар учун ҳам қизиқарли тажриба бўлиши мумкин, чунки кичик модулли реакторлар йирик AESларга қараганда тезроқ ва камроқ харажат билан барпо этилади.

Ядро энергетикасининг бундай ихчам кўринишга келиши келажакда глобал иқлим ўзгаришига қарши курашда ва барқарор яшил иқтисодиётга ўтишда ҳал қилувчи рол ўйнаши шубҳасиз. АҚШдаги ушбу лойиҳа муваффақияти бутун дунёда микрорреакторлар бозорининг шаклланишига туртки беради.

ТехнологияЭнергетикаКронос ММРЯдро ЭнергиясиАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Катта адрон коллайдери янгиланди: СEРН рекорд даражадаги қувватга эришдиКатта адрон коллайдери янгиланди: СEРН рекорд даражадаги қувватга эришдиБугун, 08:24Сунъий интеллект учун махсус: Дунёдаги илк 192 GB оператив хотирали Фрамеворк компьютериСунъий интеллект учун махсус: Дунёдаги илк 192 GB оператив хотирали Фрамеворк компьютериБугун, 07:51Эмиратес авиакомпанияси Boeing 777-9 самолётларини қабул қилишдан бош тортдиЭмиратес авиакомпанияси Boeing 777-9 самолётларини қабул қилишдан бош тортдиБугун, 06:23Samsung янги авлод Galaxy Watch 9 ақлли соатларини тақдим этди: Асосий янгиликларSamsung янги авлод Galaxy Watch 9 ақлли соатларини тақдим этди: Асосий янгиликларБугун, 05:55Intel даромад ўсишига қарамай маълумотлар маркази бўлинмасида ходимларни қисқартирмоқдаIntel даромад ўсишига қарамай маълумотлар маркази бўлинмасида ходимларни қисқартирмоқдаБугун, 05:27IBM молиявий инқироз ёқасида: Сунъий интеллект бумининг кутилмаган зарбасиIBM молиявий инқироз ёқасида: Сунъий интеллект бумининг кутилмаган зарбасиБугун, 04:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда