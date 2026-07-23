Эмиратес авиакомпанияси Boeing 777-9 самолётларини қабул қилишдан бош тортди
Дунёнинг энг йирик авиаташувчиларидан бири бўлган Эмиратес компанияси Boeing корпорацияси томонидан ишлаб чиқарилган дастлабки ўнта Boeing 777-9 самолётини сотиб олиш режаларидан воз кечди. Фарнборо авиакўргазмасида чиқиш қилган Эмиратес президенти Тим Кларк ушбу лайнерларни қабул қилмасликка қарор қилинганини расман тасдиқлади. Мазкур қарор авиация бозоридаги энг кутилган лойиҳалардан бири атрофидаги вазият қанчалик мураккаб эканини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Гап 2019–2021-йиллар оралиғида йиғилган самолётлар ҳақида бормоқда. Дастлабки режаларга кўра, ушбу лайнерлар 2020-йилнинг апрель ойида фойдаланишга топширилиши керак эди. Бироқ Boeing 777X дастуридаги кўп йиллик кечикишлар сабабли, бу самолётлар буюртмачига етиб боргунча камида саккиз йиллик тарихга эга бўлади. Тим Кларкнинг сўзларига кўра, ушбу машиналар ҳозирги техник талабларга жавоб бериши учун жуда катта ва қиммат модернизацияни талаб қилади.
"Консерва қутилари учун хомашё"Авиакомпания раҳбари ўз чиқишида кутилмаган кескин баёнотлар билан Boeing раҳбариятини танқид қилди. Унинг таъкидлашича, ишлаб чиқаришнинг дастлабки босқичидаги ушбу самолётлар бугунги кунда маънавий жиҳатдан эскирган. Тим Кларк ҳатто ҳазил аралаш бу лайнерлар фақат Ҳеинз компаниясини қизиқтириши мумкинлигини айтди. Унинг фикрича, бу самолётларни фақатгина "ловия консервалари учун тунука қутилар" ясаш мақсадида металлолом сифатида ишлатиш мумкин.
ixbt.com маълумотига кўра, Boeing ҳозирда ушбу ўнта самолёт учун янги харидорлар қидирмоқда. Бироқ бозордаги реал вазият шуни кўрсатмоқдаки, уларни сотиш деярли имконсиз. Кларкнинг фикрича, агар ҳар бир самолёт нархи 10 миллион долларгача туширилмаса, ҳеч ким бундай эскирган конфигурациядаги техникани сотиб олмайди. Таққослаш учун, янги Boeing 777-9 самолётларининг каталогдаги нархи бир неча юз миллион долларни ташкил этади.
Техник муаммолар ва келажакдаги режаларСаноат манбаларининг хабар беришича, ишлаб чиқиш жараёнида Boeing 777X конструкцияси бир неча бор ўзгартирилган. Натижада, илк йиғилган нусхалар жиддий қайта ишлашни талаб қиладиган даражада жорий стандартлардан ортда қолиб кетган. Boeing корпорацияси аввалроқ бундай лайнерларни модернизация қилиш миллиардлаб долларга тушишини тан олган эди. Ҳатто Эмиратес учун мўлжалланган илк нусхалардан бири иқтисодий жиҳатдан самарасиз деб топилиб, яқинда бутунлай утилизация қилингани маълум бўлди.
Шунга қарамай, Эмиратес компанияси 777X дастуридан бутунлай чиқиб кетмоқчи эмас. Тим Кларкнинг сўзларига кўра, самолётнинг ҳозирги версияси дастлабки нусхалардан сезиларли даражада устун: у каттароқ максимал учиш вазни ва анча кучли двигателларга эга. Авиакомпания янгиланган конфигурациядаги илк Boeing 777-9 лайнерини 2027-йилнинг иккинчи чорагида қабул қилиб олишни режалаштирмоқда.
Яқин ойларда Boeing ва Эмиратес ўртасидаги ҳамкорлик янги босқичга чиқади. Сентябр ойида 777X прототипларидан бири Дубайга олиб келинади. Бу ерда самолёт экстремал иссиқ иқлим шароитида синовдан ўтказилади. Бу Ўзбекистон каби иссиқ иқлимли ҳудудлар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга, чунки янги авлод лайнерларининг чидамлилиги айнан мана шундай синовларда аниқланади.
…