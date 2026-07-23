Эмиратес авиакомпанияси Boeing 777-9 самолётларини қабул қилишдан бош тортди

·27·Техно
Эмиратес авиакомпанияси Boeing 777-9 самолётларини қабул қилишдан бош тортди

Дунёнинг энг йирик авиаташувчиларидан бири бўлган Эмиратес компанияси Boeing корпорацияси томонидан ишлаб чиқарилган дастлабки ўнта Boeing 777-9 самолётини сотиб олиш режаларидан воз кечди. Фарнборо авиакўргазмасида чиқиш қилган Эмиратес президенти Тим Кларк ушбу лайнерларни қабул қилмасликка қарор қилинганини расман тасдиқлади. Мазкур қарор авиация бозоридаги энг кутилган лойиҳалардан бири атрофидаги вазият қанчалик мураккаб эканини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гап 2019–2021-йиллар оралиғида йиғилган самолётлар ҳақида бормоқда. Дастлабки режаларга кўра, ушбу лайнерлар 2020-йилнинг апрель ойида фойдаланишга топширилиши керак эди. Бироқ Boeing 777X дастуридаги кўп йиллик кечикишлар сабабли, бу самолётлар буюртмачига етиб боргунча камида саккиз йиллик тарихга эга бўлади. Тим Кларкнинг сўзларига кўра, ушбу машиналар ҳозирги техник талабларга жавоб бериши учун жуда катта ва қиммат модернизацияни талаб қилади.

"Консерва қутилари учун хомашё"

Авиакомпания раҳбари ўз чиқишида кутилмаган кескин баёнотлар билан Boeing раҳбариятини танқид қилди. Унинг таъкидлашича, ишлаб чиқаришнинг дастлабки босқичидаги ушбу самолётлар бугунги кунда маънавий жиҳатдан эскирган. Тим Кларк ҳатто ҳазил аралаш бу лайнерлар фақат Ҳеинз компаниясини қизиқтириши мумкинлигини айтди. Унинг фикрича, бу самолётларни фақатгина "ловия консервалари учун тунука қутилар" ясаш мақсадида металлолом сифатида ишлатиш мумкин.

ixbt.com маълумотига кўра, Boeing ҳозирда ушбу ўнта самолёт учун янги харидорлар қидирмоқда. Бироқ бозордаги реал вазият шуни кўрсатмоқдаки, уларни сотиш деярли имконсиз. Кларкнинг фикрича, агар ҳар бир самолёт нархи 10 миллион долларгача туширилмаса, ҳеч ким бундай эскирган конфигурациядаги техникани сотиб олмайди. Таққослаш учун, янги Boeing 777-9 самолётларининг каталогдаги нархи бир неча юз миллион долларни ташкил этади.

Техник муаммолар ва келажакдаги режалар

Саноат манбаларининг хабар беришича, ишлаб чиқиш жараёнида Boeing 777X конструкцияси бир неча бор ўзгартирилган. Натижада, илк йиғилган нусхалар жиддий қайта ишлашни талаб қиладиган даражада жорий стандартлардан ортда қолиб кетган. Boeing корпорацияси аввалроқ бундай лайнерларни модернизация қилиш миллиардлаб долларга тушишини тан олган эди. Ҳатто Эмиратес учун мўлжалланган илк нусхалардан бири иқтисодий жиҳатдан самарасиз деб топилиб, яқинда бутунлай утилизация қилингани маълум бўлди.

Шунга қарамай, Эмиратес компанияси 777X дастуридан бутунлай чиқиб кетмоқчи эмас. Тим Кларкнинг сўзларига кўра, самолётнинг ҳозирги версияси дастлабки нусхалардан сезиларли даражада устун: у каттароқ максимал учиш вазни ва анча кучли двигателларга эга. Авиакомпания янгиланган конфигурациядаги илк Boeing 777-9 лайнерини 2027-йилнинг иккинчи чорагида қабул қилиб олишни режалаштирмоқда.

Яқин ойларда Boeing ва Эмиратес ўртасидаги ҳамкорлик янги босқичга чиқади. Сентябр ойида 777X прототипларидан бири Дубайга олиб келинади. Бу ерда самолёт экстремал иссиқ иқлим шароитида синовдан ўтказилади. Бу Ўзбекистон каби иссиқ иқлимли ҳудудлар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга, чунки янги авлод лайнерларининг чидамлилиги айнан мана шундай синовларда аниқланади.

BoeingЭмиратесАвиацияТехнологияТим Кларк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung янги авлод Galaxy Watch 9 ақлли соатларини тақдим этди: Асосий янгиликларSamsung янги авлод Galaxy Watch 9 ақлли соатларини тақдим этди: Асосий янгиликларБугун, 05:55Intel даромад ўсишига қарамай маълумотлар маркази бўлинмасида ходимларни қисқартирмоқдаIntel даромад ўсишига қарамай маълумотлар маркази бўлинмасида ходимларни қисқартирмоқдаБугун, 05:27IBM молиявий инқироз ёқасида: Сунъий интеллект бумининг кутилмаган зарбасиIBM молиявий инқироз ёқасида: Сунъий интеллект бумининг кутилмаган зарбасиБугун, 04:59Rolls-Royce янги авлод қирувчи самолёти двигателини синовдан ўтказишга тайёрланмоқдаRolls-Royce янги авлод қирувчи самолёти двигателини синовдан ўтказишга тайёрланмоқдаБугун, 04:54Поко F9 Pro ва Ultra: 10 000 мАс сиғимли аккумулятор ва 200 MP камералар кутилмоқдаПоко F9 Pro ва Ultra: 10 000 мАс сиғимли аккумулятор ва 200 MP камералар кутилмоқдаБугун, 04:22Дунёда илк бор: 100 тонналик тўлқин генератори халқаро хавфсизлик сертификатини олдиДунёда илк бор: 100 тонналик тўлқин генератори халқаро хавфсизлик сертификатини олдиБугун, 03:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда