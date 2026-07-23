Сунъий интеллект учун махсус: Дунёдаги илк 192 GB оператив хотирали Фрамеворк компьютери

·30·Техно
Сунъий интеллект учун махсус: Дунёдаги илк 192 GB оператив хотирали Фрамеворк компьютери

Модулли қурилмалари билан танилган Фрамеворк компанияси ўзининг янги Фрамеворк Десктоп компьютерини тақдим этди. Ушбу қурилма дунёдаги энг кучли 16 ядроли AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 процессори ва рекорд даражадаги 192 GB оператив хотира билан жиҳозланган биринчи шахсий компьютерга айланди. Мазкур янгилик нафақат аппарат таъминоти ишқибозлари, балки сунъий интеллект (AI) моделлари билан ишловчи мутахассислар учун ҳам муҳим воқеликдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моделнинг юраги бўлган Ryzen AI Max+ Pro 495 процессори 5,2 ГГс гача такт частотасида ишлайди. Графика масаласига келсак, ixbt.com маълумотига кўра, қурилмага РДНА 3.5 архитектурасига асосланган Radeon 8065S ўрнатилган. Ушбу ўрнатилган график ядро 40 та ҳисоблаш блокига эга бўлиб, у ҳозирги кунда AMD томонидан тақдим этилган энг унумдор график ечим ҳисобланади. Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, компьютер замонавий ўйинларни Фулл ҲД форматида дискрет видеокартасиз ҳам бемалол ўйнаш имконини беради.

Маҳаллий сунъий интеллект имкониятлари

Фрамеворк Десктоп моделининг асосий ўзига хослиги унинг 192 GB ҳажмдаги LPDDR5x оператив хотирасидир. Бундай улкан ҳажм фойдаланувчиларга йирик тил моделларини (LLM) булутли сервисларга мурожаат қилмасдан, бевосита компьютернинг ўзида ишга тушириш имконини беради. Масалан, тизим DeepSeek-V4-Флаш каби мураккаб моделларни Q8 конфигурациясида муаммосиз қайта ишлай олади.

Ушбу компьютер асосан дастурчилар, контент яратувчилар ва маълумотлар таҳлили билан шуғулланувчи муҳандислар учун мўлжалланган. Ўзбекистон бозоридаги мутахассислар учун ҳам бу каби қурилмалар долзарб, чунки маҳаллий серверларда ёки шахсий қурилмаларда AI моделларини ўқитиш ва улардан фойдаланиш маълумотлар хавфсизлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди.

Нарх ва бозор истиқболлари

Янги конфигурация аввалги версиялардан сезиларли даражада қиммат бўлиши кутилмоқда. Ҳозирда Ryzen AI Max+ 395 процессори ва 128 GB оператив хотирага эга модел 3449 доллардан сотилмоқда. Таққослаш учун, 2025-йил феврал ойида ушбу модел 1999 доллар деб баҳоланган эди. Нархларнинг бундай кескин кўтарилишини Фрамеворк компанияси жаҳон бозорида оператив хотира компонентларининг қимматлашгани билан изоҳлади.

Ҳозирча 192 GB хотирали топ-версиянинг расмий нархи очиқланмаган бўлса-да, экспертлар унинг нархи 4000 доллардан ошишини тахмин қилмоқдалар. Сотувларнинг бошланиш санаси ҳам яқин кунларда эълон қилиниши кутилмоқда. Фрамеворк Десктоп ўзининг модулли тузилиши билан ажралиб туради, яни фойдаланувчилар келажакда қурилманинг ҳар бир қисмини мустақил равишда янгилашлари ёки таъмирлашлари мумкин бўлади.

ФрамеворкAMDRyzen AIКомпьютерТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Катта адрон коллайдери янгиланди: СEРН рекорд даражадаги қувватга эришдиКатта адрон коллайдери янгиланди: СEРН рекорд даражадаги қувватга эришдиБугун, 08:24АҚШда Кронос ММР микроядро реактори лойиҳасининг муҳим босқичи якунландиАҚШда Кронос ММР микроядро реактори лойиҳасининг муҳим босқичи якунландиБугун, 07:24Эмиратес авиакомпанияси Boeing 777-9 самолётларини қабул қилишдан бош тортдиЭмиратес авиакомпанияси Boeing 777-9 самолётларини қабул қилишдан бош тортдиБугун, 06:23Samsung янги авлод Galaxy Watch 9 ақлли соатларини тақдим этди: Асосий янгиликларSamsung янги авлод Galaxy Watch 9 ақлли соатларини тақдим этди: Асосий янгиликларБугун, 05:55Intel даромад ўсишига қарамай маълумотлар маркази бўлинмасида ходимларни қисқартирмоқдаIntel даромад ўсишига қарамай маълумотлар маркази бўлинмасида ходимларни қисқартирмоқдаБугун, 05:27IBM молиявий инқироз ёқасида: Сунъий интеллект бумининг кутилмаган зарбасиIBM молиявий инқироз ёқасида: Сунъий интеллект бумининг кутилмаган зарбасиБугун, 04:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда