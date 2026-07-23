Сунъий интеллект учун махсус: Дунёдаги илк 192 GB оператив хотирали Фрамеворк компьютери
Модулли қурилмалари билан танилган Фрамеворк компанияси ўзининг янги Фрамеворк Десктоп компьютерини тақдим этди. Ушбу қурилма дунёдаги энг кучли 16 ядроли AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 процессори ва рекорд даражадаги 192 GB оператив хотира билан жиҳозланган биринчи шахсий компьютерга айланди. Мазкур янгилик нафақат аппарат таъминоти ишқибозлари, балки сунъий интеллект (AI) моделлари билан ишловчи мутахассислар учун ҳам муҳим воқеликдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги моделнинг юраги бўлган Ryzen AI Max+ Pro 495 процессори 5,2 ГГс гача такт частотасида ишлайди. Графика масаласига келсак, ixbt.com маълумотига кўра, қурилмага РДНА 3.5 архитектурасига асосланган Radeon 8065S ўрнатилган. Ушбу ўрнатилган график ядро 40 та ҳисоблаш блокига эга бўлиб, у ҳозирги кунда AMD томонидан тақдим этилган энг унумдор график ечим ҳисобланади. Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, компьютер замонавий ўйинларни Фулл ҲД форматида дискрет видеокартасиз ҳам бемалол ўйнаш имконини беради.
Маҳаллий сунъий интеллект имкониятлариФрамеворк Десктоп моделининг асосий ўзига хослиги унинг 192 GB ҳажмдаги LPDDR5x оператив хотирасидир. Бундай улкан ҳажм фойдаланувчиларга йирик тил моделларини (LLM) булутли сервисларга мурожаат қилмасдан, бевосита компьютернинг ўзида ишга тушириш имконини беради. Масалан, тизим DeepSeek-V4-Флаш каби мураккаб моделларни Q8 конфигурациясида муаммосиз қайта ишлай олади.
Ушбу компьютер асосан дастурчилар, контент яратувчилар ва маълумотлар таҳлили билан шуғулланувчи муҳандислар учун мўлжалланган. Ўзбекистон бозоридаги мутахассислар учун ҳам бу каби қурилмалар долзарб, чунки маҳаллий серверларда ёки шахсий қурилмаларда AI моделларини ўқитиш ва улардан фойдаланиш маълумотлар хавфсизлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди.
Нарх ва бозор истиқболлариЯнги конфигурация аввалги версиялардан сезиларли даражада қиммат бўлиши кутилмоқда. Ҳозирда Ryzen AI Max+ 395 процессори ва 128 GB оператив хотирага эга модел 3449 доллардан сотилмоқда. Таққослаш учун, 2025-йил феврал ойида ушбу модел 1999 доллар деб баҳоланган эди. Нархларнинг бундай кескин кўтарилишини Фрамеворк компанияси жаҳон бозорида оператив хотира компонентларининг қимматлашгани билан изоҳлади.
Ҳозирча 192 GB хотирали топ-версиянинг расмий нархи очиқланмаган бўлса-да, экспертлар унинг нархи 4000 доллардан ошишини тахмин қилмоқдалар. Сотувларнинг бошланиш санаси ҳам яқин кунларда эълон қилиниши кутилмоқда. Фрамеворк Десктоп ўзининг модулли тузилиши билан ажралиб туради, яни фойдаланувчилар келажакда қурилманинг ҳар бир қисмини мустақил равишда янгилашлари ёки таъмирлашлари мумкин бўлади.
…