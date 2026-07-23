Honda Европа бозорини забт этиш учун ўзига хос ва «ғайритабиий» моделларга таянмоқда

·29·Авто
Honda Европа бозорини забт этиш учун ўзига хос ва «ғайритабиий» моделларга таянмоқда

Япониянинг Honda автоконцерни Европа бозоридаги мавқеини тиклаш мақсадида янги стратегияни эълон қилди. Компания оммавий моделлардан кўра, мижозларнинг ҳис-туйғуларига таъсир қилувчи ҳамда муҳандислик жиҳатидан мукаммал бўлган «ўзига хос» автомобилларни ишлаб чиқаришга эътибор қаратмоқчи. Бу ҳақда Autocar нашри Honda компаниясининг Европадаги президенти Ханс Де Ягерга таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Маълумотларга кўра, ўтган йили Honda бутун Европа бўйлаб бор-йўғи 72 минг дона автомобил сотган. Таққослаш учун, 2007-йилда ушбу кўрсаткич 313 мингтани ташкил этган эди. Ҳозирда бренднинг савдо ҳажми Lexus билан деярли тенглашиб қолган бўлса, унинг асосий рақобатчилари бўлмиш Mazda ва Suzuki икки баравар кўпроқ, Toyota эса қарийб 900 мингта автомобил сотишга муваффақ бўлган.

Муҳандислик орзулари ва янги Прелуде

Ханс Де Ягернинг сўзларига кўра, Honda минтақада «йирик ўйинчи» эмаслигини тан олади, бироқ савдо ҳажмини «барқарор ва соғлом» тарзда оширишни режалаштирмоқда. Бунинг учун бренд ўз илдизларига, яни мижозлар кутганидан юқори бўлган муҳандислик ечимларини тақдим этишга қайтади. Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбирида намойиш этилган Прелуде HRК концепти бу йўлдаги илк қадамлардан бири бўлди.

Ушбу спорт купеси гибрид двигател билан жиҳозланган бўлиб, унинг устида компаниянинг моторспорт бўлими мутахассислари ишлаган. Гарчи Прелуде HRК моделининг серияли ишлаб чиқарилиши расман тасдиқланмаган бўлса-да, у бренднинг келажакдаги йўналишини белгилаб берувчи асосий рамз сифатида кўрилмоқда. Honda ўз мижозларининг юзида табассум уйғотадиган автомобиллар яратишни мақсад қилган.

Стратегик мақсадлар ва ўзига хослик

Honda раҳбарияти савдо ҳажмини кескин, масалан, икки ёки уч баравар оширишни мақсад қилмаган. Асосий эътибор Европа Иттифоқи, Буюк Британия ва Туркия бозорларида бозор улушини босқичма-босқич кенгайтиришга қаратилади. Ҳозирда ушбу ҳудудлар жами 100 мингга яқин йиллик савдони таъминламоқда.

Компаниянинг янги стратегиясида қуйидаги жиҳатлар устувор этиб белгиланган:

  • Мижозларнинг эҳтиёжларига мослаштирилган ўзига хос дизайн;
  • Юқори даражадаги муҳандислик ва техник мукаммаллик;
  • Ҳайдаш завқи ва амалийликнинг уйғунлиги;
  • Анъанавий трендлардан воз кечган ҳолда бренднинг алоҳида ўрнини яратиш.

Яна бир эътиборга молик модел — бу Супер-Н ихчам электромобилидир. 1980-йиллардаги афсонавий Ситй Турбо ИИ моделидан илҳомланиб яратилган ушбу «ғайритабиий» ва қувноқ хетчбек жамоатчилик томонидан жуда ижобий кутиб олинди. Де Ягернинг таъкидлашича, айнан мана шундай ўзига хос моделлар Honda'нинг бозордаги ўрнини мустаҳкамлашга ёрдам беради. Ўзбекистон бозорида ҳам Honda моделларига қизиқиш юқорилигини ҳисобга олсак, бренднинг глобал миқёсдаги бундай янгиланишлари маҳаллий автомобил ишқибозлари учун ҳам аҳамиятли бўлиши мумкин.

HondaАвтомобилЕвропаПрелудеЭлектромобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда янги Соллерс S9 йўлтанламаси ишлаб чиқарилади: UAZ заводида катта ўзгаришларРоссияда янги Соллерс S9 йўлтанламаси ишлаб чиқарилади: UAZ заводида катта ўзгаришларБугун, 06:52BYD Танг кроссоверининг двигатели узилиб тушди, бироқ машина ҳаракатланишда давом этдиBYD Танг кроссоверининг двигатели узилиб тушди, бироқ машина ҳаракатланишда давом этдиБугун, 03:24Lada Azimut кроссоверининг техник хусусиятлари ва люкс опсиялари маълум бўлдиLada Azimut кроссоверининг техник хусусиятлари ва люкс опсиялари маълум бўлдиБугун, 02:55Беларусда 3500 от кучига эга улкан двигател устида иш бошландиБеларусда 3500 от кучига эга улкан двигател устида иш бошландиКеча, 19:29Лотус Эмира 420 Sport: Британия бренди энг тезкор ва енгил моделини тақдим этдиЛотус Эмира 420 Sport: Британия бренди энг тезкор ва енгил моделини тақдим этдиКеча, 15:54Донкервоорт F800: Нидерландиянинг 500 от кучига эга спорткари Британия бозорига чиқмоқдаДонкервоорт F800: Нидерландиянинг 500 от кучига эга спорткари Британия бозорига чиқмоқдаКеча, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан