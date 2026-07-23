Honda Европа бозорини забт этиш учун ўзига хос ва «ғайритабиий» моделларга таянмоқда
Япониянинг Honda автоконцерни Европа бозоридаги мавқеини тиклаш мақсадида янги стратегияни эълон қилди. Компания оммавий моделлардан кўра, мижозларнинг ҳис-туйғуларига таъсир қилувчи ҳамда муҳандислик жиҳатидан мукаммал бўлган «ўзига хос» автомобилларни ишлаб чиқаришга эътибор қаратмоқчи. Бу ҳақда Autocar нашри Honda компаниясининг Европадаги президенти Ханс Де Ягерга таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Маълумотларга кўра, ўтган йили Honda бутун Европа бўйлаб бор-йўғи 72 минг дона автомобил сотган. Таққослаш учун, 2007-йилда ушбу кўрсаткич 313 мингтани ташкил этган эди. Ҳозирда бренднинг савдо ҳажми Lexus билан деярли тенглашиб қолган бўлса, унинг асосий рақобатчилари бўлмиш Mazda ва Suzuki икки баравар кўпроқ, Toyota эса қарийб 900 мингта автомобил сотишга муваффақ бўлган.
Муҳандислик орзулари ва янги ПрелудеХанс Де Ягернинг сўзларига кўра, Honda минтақада «йирик ўйинчи» эмаслигини тан олади, бироқ савдо ҳажмини «барқарор ва соғлом» тарзда оширишни режалаштирмоқда. Бунинг учун бренд ўз илдизларига, яни мижозлар кутганидан юқори бўлган муҳандислик ечимларини тақдим этишга қайтади. Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбирида намойиш этилган Прелуде HRК концепти бу йўлдаги илк қадамлардан бири бўлди.
Ушбу спорт купеси гибрид двигател билан жиҳозланган бўлиб, унинг устида компаниянинг моторспорт бўлими мутахассислари ишлаган. Гарчи Прелуде HRК моделининг серияли ишлаб чиқарилиши расман тасдиқланмаган бўлса-да, у бренднинг келажакдаги йўналишини белгилаб берувчи асосий рамз сифатида кўрилмоқда. Honda ўз мижозларининг юзида табассум уйғотадиган автомобиллар яратишни мақсад қилган.
Стратегик мақсадлар ва ўзига хосликHonda раҳбарияти савдо ҳажмини кескин, масалан, икки ёки уч баравар оширишни мақсад қилмаган. Асосий эътибор Европа Иттифоқи, Буюк Британия ва Туркия бозорларида бозор улушини босқичма-босқич кенгайтиришга қаратилади. Ҳозирда ушбу ҳудудлар жами 100 мингга яқин йиллик савдони таъминламоқда.
Компаниянинг янги стратегиясида қуйидаги жиҳатлар устувор этиб белгиланган:
- Мижозларнинг эҳтиёжларига мослаштирилган ўзига хос дизайн;
- Юқори даражадаги муҳандислик ва техник мукаммаллик;
- Ҳайдаш завқи ва амалийликнинг уйғунлиги;
- Анъанавий трендлардан воз кечган ҳолда бренднинг алоҳида ўрнини яратиш.
Яна бир эътиборга молик модел — бу Супер-Н ихчам электромобилидир. 1980-йиллардаги афсонавий Ситй Турбо ИИ моделидан илҳомланиб яратилган ушбу «ғайритабиий» ва қувноқ хетчбек жамоатчилик томонидан жуда ижобий кутиб олинди. Де Ягернинг таъкидлашича, айнан мана шундай ўзига хос моделлар Honda'нинг бозордаги ўрнини мустаҳкамлашга ёрдам беради. Ўзбекистон бозорида ҳам Honda моделларига қизиқиш юқорилигини ҳисобга олсак, бренднинг глобал миқёсдаги бундай янгиланишлари маҳаллий автомобил ишқибозлари учун ҳам аҳамиятли бўлиши мумкин.
…