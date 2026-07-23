Катта адрон коллайдери янгиланди: СEРН рекорд даражадаги қувватга эришди

·0·Техно
Катта адрон коллайдери янгиланди: СEРН рекорд даражадаги қувватга эришди

Европа ядровий тадқиқотлар маркази (СEРН) Катта адрон коллайдерини (ЛҲК) модернизация қилиш йўлидаги энг муҳим босқичлардан бирини муваффақиятли якунлади. Иннер Триплет (IT Стринг) синов мажмуасида муҳандислар янги авлод ўта ўтказувчан магнитларни илк бор тўлиқ ҳисобланган ишчи ток кучи — 16 230 амперга қадар чиқаришга муваффақ бўлишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу синовлар Ҳигҳ-Луминоситй Ларге Ҳадрон Коллидер (ҲЛ-ЛҲК) лойиҳаси доирасида амалга оширилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу кенг кўламли янгиланишдан кўзланган асосий мақсад элементар зарралар тўқнашуви сонини бир неча баробар оширишдир. Бу олимларга кўпроқ экспериментал маълумотлар тўплаш ва Стандарт моделдан ташқаридаги янги физик ҳодисаларни кашф этиш имконини беради.

Технологик инқилоб: Nioбий-қалай бирикмаси

Янги тизимнинг асосий ўзига хослиги унинг квадрупол магнитларида намоён бўлади. Ҳозирги ниобий-титанли ўтказгичлардан фарқли ўлароқ, янги магнитлар ниобий-қалай бирикмасидан тайёрланган чулғамлардан фойдаланади. Бу магнит майдон кучланишини 11,3 теслагача ошириш имконини берди, бу эса амалдаги тизимлардан тахминан 35 фоизга юқоридир.

Муҳандислар, шунингдек, магнитларнинг ишчи канали диаметрини деярли икки баробарга — 70 миллиметрдан 150 миллиметргача кенгайтиришди. Бунинг натижасида протон дасталари тўқнашувдан олдин анча аниқроқ фокусланади. Бу тезлаткичнинг ёрқинлигини (луминоситй) оширади, яни қайд этиладиган зарралар тўқнашуви сони кескин кўпаяди.

Синовларнинг энг ҳайратланарли натижаси шундаки, магнитлар ўта ўтказувчанлик ҳолатини йўқотмасдан (қуенч) дарҳол ҳисобланган ишчи токка чиқди. Одатда янги магнитлар узоқ муддатли "машқ қилдириш" жараёнини талаб этади, бироқ бу галги қурилмалар номинал режимда барқарор ишлашини биринчи уринишдаёқ исботлади.

Хавфсизлик ва келажак режалари

Тажриба давомида мутахассислар мажмуанинг барча 17 та электр занжирини, жумладан, тўқнашувдан кейин дасталарни ажратувчи янги дипол магнитини ҳам текширувдан ўтказдилар. Шунингдек, суюқ гелий муҳитида (тахминан −271 °К ҳароратда) 38 мегажоулгача бўлган энергияни хавфсиз тарқата оладиган ҳимоя тизими муваффақиятли синовдан ўтди.

СEРН вакилларининг таъкидлашича, ушбу босқичнинг якунланиши аппарат қисмини текширишдаги энг мураккаб жараён ортда қолганини англатади. Ҳозирда муҳандислар тўпланган маълумотларни таҳлил қилиб, коллайдерни ишга тушириш тартибларини оптималлаштиришмоқда. Навбатдаги синовлар сентябрь ойида ўтказилиши режалаштирилган.

Ҳигҳ-Луминоситй ЛҲК лойиҳасининг тўлиқ ишга тушиши келаси ўн йилликнинг бошига мўлжалланган. Ушбу янгиланиш фундаментал физика соҳасида янги даврни очиб бериши ва коинотнинг тузилиши ҳақидаги тасаввурларимизни тубдан ўзгартириши кутилмоқда.

СEРНЛҲКФизикаТехнологияИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект учун махсус: Дунёдаги илк 192 GB оператив хотирали Фрамеворк компьютериСунъий интеллект учун махсус: Дунёдаги илк 192 GB оператив хотирали Фрамеворк компьютериБугун, 07:51АҚШда Кронос ММР микроядро реактори лойиҳасининг муҳим босқичи якунландиАҚШда Кронос ММР микроядро реактори лойиҳасининг муҳим босқичи якунландиБугун, 07:24Эмиратес авиакомпанияси Boeing 777-9 самолётларини қабул қилишдан бош тортдиЭмиратес авиакомпанияси Boeing 777-9 самолётларини қабул қилишдан бош тортдиБугун, 06:23Samsung янги авлод Galaxy Watch 9 ақлли соатларини тақдим этди: Асосий янгиликларSamsung янги авлод Galaxy Watch 9 ақлли соатларини тақдим этди: Асосий янгиликларБугун, 05:55Intel даромад ўсишига қарамай маълумотлар маркази бўлинмасида ходимларни қисқартирмоқдаIntel даромад ўсишига қарамай маълумотлар маркази бўлинмасида ходимларни қисқартирмоқдаБугун, 05:27IBM молиявий инқироз ёқасида: Сунъий интеллект бумининг кутилмаган зарбасиIBM молиявий инқироз ёқасида: Сунъий интеллект бумининг кутилмаган зарбасиБугун, 04:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда