Samsung Galaxy A57 ва Galaxy A27 учун июль янгиланиши чиқди
Samsung компанияси ўзининг оммабоп смартфонлари — Galaxy A57 ва Galaxy A27 моделлари учун 2026-йил июль ойи хавфсизлик янгиланишини тарқатишни бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, янги дастурий таъминот қурилмаларнинг турли хавфсизлик заифликларидан ҳимоясини кучайтиришга қаратилган бўлиб, фойдаланувчилар хавфсизлигини таъминлашда муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жорий этилаётган янги патч олдинги One UI ва Android версияларида аниқланган жами 57 та хавфсизлик заифликларини бартараф этади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу камчиликларнинг айримлари критик даражадаги хавфларни ўз ичига олган бўлиб, уларнинг ўз вақтида ёпилиши шахсий маълумотларни ҳимоя қилишда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Халқаро бозорлар ва дастурий таъминот тафсилотлариҲозирги вақтда халқаро бозорлардаги Galaxy A57 смартфонлари учун мазкур янгиланиш босқичма-босқич тарқатилмоқда. Янги прошивка A576BXXS4AZG7 рақами остида чиқган бўлиб, унинг ҳажми тахминан 384 МБ ни ташкил қилади. Ушбу ҳажм қурилмага янгиланишни тез ва қулай тарзда юклаб олиш имконини беради.
Ўз навбатида, Galaxy A27 модели учун ҳам тегишли дастурий таъминот тайёрланган. Ушбу смартфон эгаси бўлган фойдаланувчилар учун дастлабки босқичда янгиланиш Жанубий Кореяда чиқарилди ва унинг прошивка рақами A276KKSS2AZG1 сифатида белгиланди. Яқин кунларда Samsung ушбу муҳим патчни бошқа давлатлардаги фойдаланувчилар учун ҳам тақдим этиши кутилмоқда.
Келгусидаги дастурий режалаштиришТаъкидлаш жоизки, иккала смартфон ҳам келгусида Android 17 базасидаги янги One UI 9.0 қобиғини оладиган қурилмалар рўйхатига киритилган. Гарчи бу моделлар учун навбатдаги йирик янгиланишнинг аниқ чиқиш муддатлари ҳозирча эълон қилинмаган бўлса-да, Samsung ўз қурилмаларини мунтазам равишда хавфсизлик ямоқлари билан таъминлаб келмоқда.
Фойдаланувчиларга янгиланишни ўрнатишдан олдин интернет уланишининг барқарорлигини текшириш ҳамда батарея қуввати етарли эканига ишонч ҳосил қилиш тавсия этилади. Бундай мунтазам янгиланишлар смартфонларнинг барқарор ишлашини ва киберхавфсизлик таҳдидларига қарши тура олишини кафолатлайди.
…