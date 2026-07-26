Samsung Galaxy A57 ва Galaxy A27 учун июль янгиланиши чиқди

·76·Техно
Samsung Galaxy A57 ва Galaxy A27 учун июль янгиланиши чиқди

Samsung компанияси ўзининг оммабоп смартфонлари — Galaxy A57 ва Galaxy A27 моделлари учун 2026-йил июль ойи хавфсизлик янгиланишини тарқатишни бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, янги дастурий таъминот қурилмаларнинг турли хавфсизлик заифликларидан ҳимоясини кучайтиришга қаратилган бўлиб, фойдаланувчилар хавфсизлигини таъминлашда муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жорий этилаётган янги патч олдинги One UI ва Android версияларида аниқланган жами 57 та хавфсизлик заифликларини бартараф этади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу камчиликларнинг айримлари критик даражадаги хавфларни ўз ичига олган бўлиб, уларнинг ўз вақтида ёпилиши шахсий маълумотларни ҳимоя қилишда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Халқаро бозорлар ва дастурий таъминот тафсилотлари

Ҳозирги вақтда халқаро бозорлардаги Galaxy A57 смартфонлари учун мазкур янгиланиш босқичма-босқич тарқатилмоқда. Янги прошивка A576BXXS4AZG7 рақами остида чиқган бўлиб, унинг ҳажми тахминан 384 МБ ни ташкил қилади. Ушбу ҳажм қурилмага янгиланишни тез ва қулай тарзда юклаб олиш имконини беради.

Ўз навбатида, Galaxy A27 модели учун ҳам тегишли дастурий таъминот тайёрланган. Ушбу смартфон эгаси бўлган фойдаланувчилар учун дастлабки босқичда янгиланиш Жанубий Кореяда чиқарилди ва унинг прошивка рақами A276KKSS2AZG1 сифатида белгиланди. Яқин кунларда Samsung ушбу муҳим патчни бошқа давлатлардаги фойдаланувчилар учун ҳам тақдим этиши кутилмоқда.

Келгусидаги дастурий режалаштириш

Таъкидлаш жоизки, иккала смартфон ҳам келгусида Android 17 базасидаги янги One UI 9.0 қобиғини оладиган қурилмалар рўйхатига киритилган. Гарчи бу моделлар учун навбатдаги йирик янгиланишнинг аниқ чиқиш муддатлари ҳозирча эълон қилинмаган бўлса-да, Samsung ўз қурилмаларини мунтазам равишда хавфсизлик ямоқлари билан таъминлаб келмоқда.

Фойдаланувчиларга янгиланишни ўрнатишдан олдин интернет уланишининг барқарорлигини текшириш ҳамда батарея қуввати етарли эканига ишонч ҳосил қилиш тавсия этилади. Бундай мунтазам янгиланишлар смартфонларнинг барқарор ишлашини ва киберхавфсизлик таҳдидларига қарши тура олишини кафолатлайди.

SamsungGalaxy A57Galaxy A27One UIAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой дунёда илк бор денгиз тубидан 2000 МВ қувватли суперкабел ўтказдиХитой дунёда илк бор денгиз тубидан 2000 МВ қувватли суперкабел ўтказдиБугун, 05:25Физикавий AI учун янги қадам: Мия тўлқинлари роботларни қандай ўқитади?Физикавий AI учун янги қадам: Мия тўлқинлари роботларни қандай ўқитади?Бугун, 05:24Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб