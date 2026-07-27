Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилди
Microsoft компанияси машҳур Минекрафт ўйинининг тизимли талабларини сўнгги 17 йил ичида илк бор жиддий равишда қайта кўриб чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ўзгаришлар ўйинни янада ривожлантириш, илғор технологияларни жорий этиш ҳамда келгусидаги версияларнинг барқарор ишлашини таъминлаш мақсадида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Энг сезиларли ўзгаришлар ўйиннинг минимал конфигурациясига таъсир кўрсатди. Агар авваллари Минекрафт: Java Эдитион ҳатто Intel Коре i3-3210, AMD A8-8600 процессорлари, 2 GB тезкор хотира ва Intel ҲД 4000 ўрнатилган график картасига эга эски компьютерларда ҳам эркин ишлаган бўлса, эндиликда техник талаблар бир неча баробар ошди.
Янги тавсия этиладиган техник талабларКомпания тақдим этган маълумотларга кўра, тавсия этиладиган талаблар ҳам сезиларли даражада юқорилади. Эндиликда Microsoft ўйинни Windows 11 операцион тизими, Intel Коре i5-12400 ёки AMD Ryzen 5 5600 даражасидаги процессорлар, GeForce RTX 2060, Radeon RX 5600 ХТ ёхуд Intel Арк A580 график карталари ва нақд 16 GB оператив хотирага эга компьютерларда ишга туширишни маслаҳат бермоқда.
Шунга қарамай, техник имконияти чекланган қурилмалар эгалари хавотирланишига ўрин йўқ. Microsoft расман маълум қилишича, эски ёки тавсия этилган даражага жавоб бермайдиган компьютерлар эгалари ўйинга кириш ҳуқуқидан маҳрум бўлмайди. Минекрафт: Java Эдитион барибир бундай ускунларда ҳам ишлайверади.
Бироқ мутахассислар огоҳлантиришича, эски ускуналарда ўйиннинг барқарор кадрлар частотаси (ФПС), хатоларсиз ишлаши ва янги функцияларнинг тўғри ишлаши эндиликда кафолатланмайди. Бу эса эскирган компьютер фойдаланувчилари учун келгусида қийинчиликлар туғдириши мумкин.
Тизимли талабларнинг кескин ошиши фақатгина ўйин ҳажмининг кенгайиши билан боғлиқ эмас. Асосий сабаблардан бири — Microsoft эскирган ОпенГЛ график API'сидан воз кечиб, уни замонавийроқ Вулкан технологиясига алмаштиришни режалаштираётганидир. Ушбу ўтиш умумий унумдорликни ошириши кутилмоқда.
Компьютерлари янги талабларга жавоб бермайдиган фойдаланувчилар учун Microsoft муқобил йўлни ҳам таклиф қилади. Хусусан, аппарат таъминотига унчалик талабчан бўлмаган Минекрафт: Бедрокк Эдитион версиясига эътибор қаратиш тавсия этилади. Гарчи у модификация имкониятлари бўйича Java версиясидан ортда қолса-да, оддий ўйинчилар учун қулай ечим бўлиб қолмоқда.
…