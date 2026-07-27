Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилди

·40·Техно
Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилди

Microsoft компанияси машҳур Минекрафт ўйинининг тизимли талабларини сўнгги 17 йил ичида илк бор жиддий равишда қайта кўриб чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ўзгаришлар ўйинни янада ривожлантириш, илғор технологияларни жорий этиш ҳамда келгусидаги версияларнинг барқарор ишлашини таъминлаш мақсадида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Энг сезиларли ўзгаришлар ўйиннинг минимал конфигурациясига таъсир кўрсатди. Агар авваллари Минекрафт: Java Эдитион ҳатто Intel Коре i3-3210, AMD A8-8600 процессорлари, 2 GB тезкор хотира ва Intel ҲД 4000 ўрнатилган график картасига эга эски компьютерларда ҳам эркин ишлаган бўлса, эндиликда техник талаблар бир неча баробар ошди.

Янги тавсия этиладиган техник талаблар

Компания тақдим этган маълумотларга кўра, тавсия этиладиган талаблар ҳам сезиларли даражада юқорилади. Эндиликда Microsoft ўйинни Windows 11 операцион тизими, Intel Коре i5-12400 ёки AMD Ryzen 5 5600 даражасидаги процессорлар, GeForce RTX 2060, Radeon RX 5600 ХТ ёхуд Intel Арк A580 график карталари ва нақд 16 GB оператив хотирага эга компьютерларда ишга туширишни маслаҳат бермоқда.

Шунга қарамай, техник имконияти чекланган қурилмалар эгалари хавотирланишига ўрин йўқ. Microsoft расман маълум қилишича, эски ёки тавсия этилган даражага жавоб бермайдиган компьютерлар эгалари ўйинга кириш ҳуқуқидан маҳрум бўлмайди. Минекрафт: Java Эдитион барибир бундай ускунларда ҳам ишлайверади.

Бироқ мутахассислар огоҳлантиришича, эски ускуналарда ўйиннинг барқарор кадрлар частотаси (ФПС), хатоларсиз ишлаши ва янги функцияларнинг тўғри ишлаши эндиликда кафолатланмайди. Бу эса эскирган компьютер фойдаланувчилари учун келгусида қийинчиликлар туғдириши мумкин.

Тизимли талабларнинг кескин ошиши фақатгина ўйин ҳажмининг кенгайиши билан боғлиқ эмас. Асосий сабаблардан бири — Microsoft эскирган ОпенГЛ график API'сидан воз кечиб, уни замонавийроқ Вулкан технологиясига алмаштиришни режалаштираётганидир. Ушбу ўтиш умумий унумдорликни ошириши кутилмоқда.

Компьютерлари янги талабларга жавоб бермайдиган фойдаланувчилар учун Microsoft муқобил йўлни ҳам таклиф қилади. Хусусан, аппарат таъминотига унчалик талабчан бўлмаган Минекрафт: Бедрокк Эдитион версиясига эътибор қаратиш тавсия этилади. Гарчи у модификация имкониятлари бўйича Java версиясидан ортда қолса-да, оддий ўйинчилар учун қулай ечим бўлиб қолмоқда.

MicrosoftМинекрафтТехнологияларЎйинларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Samsung Galaxy A57 ва Galaxy A27 учун июль янгиланиши чиқдиSamsung Galaxy A57 ва Galaxy A27 учун июль янгиланиши чиқдиКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб